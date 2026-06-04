Bez obaw… wydarzenie medalowe furii anime już tu jest!
Osada przekracza swoje limity. M.E.C.H.A powraca (Nie, nie jest czerwona. Tak, wiemy, że byłaby wtedy trzy razy szybsza. Przestańcie pytać). Wraca też wiedźma na miotle – z rozwianym włosem i kotem na ramieniu mknie ku ratuszowi. Królowa Łuczniczek otrzymuje strzałę tak wielką, że ma ona własną czołówkę. A gdzieś obok tego wszystkiego pewien szczęśliwy kotek zbiera siły na zwrot akcji tak niesamowity, że zajmie pewnie jakieś sześć odcinków.
Witamy w wydarzeniu medalowym furii anime! Walcz, zbieraj i wykrzykuj nazwy ataków na swojej drodze ku potężnym nagrodom i wspaniałym przedmiotom kosmetycznym. Uwierz!
Już bierzesz w nim udział
NANI?! Wydarzenie medalowe furii anime jest dostępne dla graczy od szóstego poziomu ratusza.
Kiedy ta impreza?
Początek wydarzenia: 4 czerwca o godz. 8:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia: 15 czerwca o godz. 8:00 czasu UTC
Po zakończeniu wydarzenia zakładka wydarzenia Handlarza oraz budynek wydarzenia będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 17 czerwca do godz. 8:00 czasu UTC. To Twoja pora na trening, nie zawiedź.
Zasoby wydarzenia:
Monety fortuny
Będą rozsiane po wrogich osadach w czasie wydarzenia. Niszcz wyznaczone struktury i zbieraj je, aby robić postępy na torze wydarzenia. Im więcej będziesz walczyć, tym więcej odblokujesz mruczących medali – wszystko zgodnie z keikaku.
Notka od tłumacza: „keikaku” znaczy „plan”.
Mruczące medale
Zdobywaj je, robiąc postępy na torze wydarzenia. Wymieniaj je w sklepie Handlarza na potężne nagrody, w tym na nowiutkie epickie wyposażenie herosów i superdekorację figurki szału, która przyniesie Twojemu ratuszowi wieczne szczęście.
Tymczasowe oddziały powracają!
Na horyzoncie majaczą dwie znajome sylwetki, bo drugi sezon zawsze powinien być lepszy:
M.E.C.H.A – biały lakier, niebieskie wykończenia, żółty V-fin. Obiera za cel przede wszystkim struktury obronne i zadaje dwudziestokrotne obrażenia murom. Na pewno gdzieś jakiś wódz nazywa ją białym diabłem.
Wiedźma na miotle – lata szybko, chowa głęboką urazę do wież magów i przywołuje duchy wiedźmy, gdy otrzymuje obrażenia (a duchy te biją cztery razy mocniej niż ona). Zbieżność osób i nazwisk z jakimikolwiek usługami dostawczymi jest przypadkowa.
Obie powrócą jako wyróżnione oddziały podczas wydarzenia medalowego furii anime.
Struktura wydarzenia: szczęśliwy kotek
Okrąglutki kocur wtoczył się do osady i obwieścił się bogiem fortuny. Barbarzyńca twierdzi, że to jakiś yokai. Barbarzyńca zajada się też kamieniami. Tak czy inaczej, zażądał on w ofierze monet fortuny i obiecał w zamian szczęście, a następnie zapytał, czy nie mamy na stanie trochę manjuu. Nie mamy. Mamy monety fortuny. Powiedział, że one też ujdą.
Sklep handlarza
Ach, a więc zbliżasz się do lady? Zamiast uciekać, postanawiasz podejść?
Zdobywaj nagrody na ścieżce wydarzenia i wymieniaj mruczące medale w sklepie Handlarza na:
Monolityczną strzałę (epickie wyposażenie);
Figurkę szału (superdekoracja);
Części scenerii w tematyce anime (dach, ściany, ziemię, części mieszkalne);
Magiczne przedmioty: runy, księgi, łopatę przeszkód;
Mikstury: budowniczego, mocy, badań, zwierząt, zasobów, wieży zegarowej, treningu;
Rudy: gwiaździstą, świecącą, błyszczącą;
Hurtowe ilości eliksiru i złota.
Karnet wydarzenia
Odblokuj karnet wydarzenia, aby uzyskać dostęp do dodatkowych nagród i przyspieszyć swoje postępy na torze wydarzenia. Nie musisz osiągać ultra instynktu, karnet zrobi to za Ciebie.
Nowe epickie wyposażenie Królowej Łuczniczek: monolityczna strzała
Nowe epickie wyposażenie dla Królowej Łuczniczek przybyło do sklepu Handlarza. W niebie i na ziemi, tylko ona jest godna czci. Odblokuj potężną monolityczną strzałę za mruczące medale podczas wydarzenia. Kagome dzwoni. Pyta, czym ją karmisz.
Wzmocnienie wydarzenia: na kilka dni przed zakończeniem wydarzenia monolityczna strzała zostanie wzmocniona, by gracze, którzy ją zdobyli, mogli zasmakować jej pełnej mocy przed napisami końcowymi.
Medale wzywają. Mechy są głośniejsze, wiedźmy szybsze, a strzała komicznie przerośnięta.
Wskakuj do akcji. OVA sezonu drugiego już tu jest.
Do walki!