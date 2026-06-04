Osada przekracza swoje limity. M.E.C.H.A powraca (Nie, nie jest czerwona. Tak, wiemy, że byłaby wtedy trzy razy szybsza. Przestańcie pytać). Wraca też wiedźma na miotle – z rozwianym włosem i kotem na ramieniu mknie ku ratuszowi. Królowa Łuczniczek otrzymuje strzałę tak wielką, że ma ona własną czołówkę. A gdzieś obok tego wszystkiego pewien szczęśliwy kotek zbiera siły na zwrot akcji tak niesamowity, że zajmie pewnie jakieś sześć odcinków.

Witamy w wydarzeniu medalowym furii anime! Walcz, zbieraj i wykrzykuj nazwy ataków na swojej drodze ku potężnym nagrodom i wspaniałym przedmiotom kosmetycznym. Uwierz!

Już bierzesz w nim udział

NANI?! Wydarzenie medalowe furii anime jest dostępne dla graczy od szóstego poziomu ratusza.

Kiedy ta impreza?

Początek wydarzenia: 4 czerwca o godz. 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia: 15 czerwca o godz. 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia zakładka wydarzenia Handlarza oraz budynek wydarzenia będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 17 czerwca do godz. 8:00 czasu UTC. To Twoja pora na trening, nie zawiedź.

Zasoby wydarzenia:

Monety fortuny

Będą rozsiane po wrogich osadach w czasie wydarzenia. Niszcz wyznaczone struktury i zbieraj je, aby robić postępy na torze wydarzenia. Im więcej będziesz walczyć, tym więcej odblokujesz mruczących medali – wszystko zgodnie z keikaku.

Notka od tłumacza: „keikaku” znaczy „plan”.

Mruczące medale

Zdobywaj je, robiąc postępy na torze wydarzenia. Wymieniaj je w sklepie Handlarza na potężne nagrody, w tym na nowiutkie epickie wyposażenie herosów i superdekorację figurki szału, która przyniesie Twojemu ratuszowi wieczne szczęście.

Tymczasowe oddziały powracają!

Na horyzoncie majaczą dwie znajome sylwetki, bo drugi sezon zawsze powinien być lepszy:

M.E.C.H.A – biały lakier, niebieskie wykończenia, żółty V-fin. Obiera za cel przede wszystkim struktury obronne i zadaje dwudziestokrotne obrażenia murom. Na pewno gdzieś jakiś wódz nazywa ją białym diabłem.

Wiedźma na miotle – lata szybko, chowa głęboką urazę do wież magów i przywołuje duchy wiedźmy, gdy otrzymuje obrażenia (a duchy te biją cztery razy mocniej niż ona). Zbieżność osób i nazwisk z jakimikolwiek usługami dostawczymi jest przypadkowa.

Obie powrócą jako wyróżnione oddziały podczas wydarzenia medalowego furii anime.

Struktura wydarzenia: szczęśliwy kotek

Okrąglutki kocur wtoczył się do osady i obwieścił się bogiem fortuny. Barbarzyńca twierdzi, że to jakiś yokai. Barbarzyńca zajada się też kamieniami. Tak czy inaczej, zażądał on w ofierze monet fortuny i obiecał w zamian szczęście, a następnie zapytał, czy nie mamy na stanie trochę manjuu. Nie mamy. Mamy monety fortuny. Powiedział, że one też ujdą.

Sklep handlarza

Ach, a więc zbliżasz się do lady? Zamiast uciekać, postanawiasz podejść?

Zdobywaj nagrody na ścieżce wydarzenia i wymieniaj mruczące medale w sklepie Handlarza na:

Monolityczną strzałę (epickie wyposażenie);

Figurkę szału (superdekoracja);

Części scenerii w tematyce anime (dach, ściany, ziemię, części mieszkalne);

Magiczne przedmioty: runy, księgi, łopatę przeszkód;

Mikstury: budowniczego, mocy, badań, zwierząt, zasobów, wieży zegarowej, treningu;

Rudy: gwiaździstą, świecącą, błyszczącą;

Hurtowe ilości eliksiru i złota.

Karnet wydarzenia

Odblokuj karnet wydarzenia, aby uzyskać dostęp do dodatkowych nagród i przyspieszyć swoje postępy na torze wydarzenia. Nie musisz osiągać ultra instynktu, karnet zrobi to za Ciebie.

Nowe epickie wyposażenie Królowej Łuczniczek: monolityczna strzała

Nowe epickie wyposażenie dla Królowej Łuczniczek przybyło do sklepu Handlarza. W niebie i na ziemi, tylko ona jest godna czci. Odblokuj potężną monolityczną strzałę za mruczące medale podczas wydarzenia. Kagome dzwoni. Pyta, czym ją karmisz.

Wzmocnienie wydarzenia: na kilka dni przed zakończeniem wydarzenia monolityczna strzała zostanie wzmocniona, by gracze, którzy ją zdobyli, mogli zasmakować jej pełnej mocy przed napisami końcowymi.

Medale wzywają. Mechy są głośniejsze, wiedźmy szybsze, a strzała komicznie przerośnięta.

Wskakuj do akcji. OVA sezonu drugiego już tu jest.

Do walki!