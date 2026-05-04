Twoja drużyna. Twoja walka.

Wybierz, po której stronie staniesz: dołącz do ametystowej lub jadeitowej drużyny i wraz z milionami graczy staw czoła hordzie.

Za każdą bitwę – zwykłą lub rankingową – zdobędziesz gwiazdy. Każda gwiazda pomoże Twojej drużynie rozszerzyć terytorium, podbić pola i wywalczyć drogę do centrum mapy, w którym znajduje się baza szkieletów.

Ale nie osiadaj na laurach.

Szkielety tanio skóry nie sprzedadzą. Nie zapominają o kości niezgody i odbiorą Wasze postępy, jeśli im na to pozwolicie!

Nie pozwólcie im na to i stale przyjcie do przodu.

Jak grać

Rozegraj zwykłą lub rankingową bitwę, aby zdobyć gwiazdy.

Użyj gwiazd, by odblokować pola na mapie.

Atakuj pola sąsiadujące z terytorium Twojej drużyny.

Z łatwością podbijaj neutralne pola, ale przygotuj się na cięższą walkę o pola należące do szkieletów.

Uwaga!

Terytorium szkieletów rozszerza się co 12 godzin.

Mogą one odebrać pola podbite przez Twoją drużynę.

Możesz ścigać się z nimi w walce o kontrolę nad kluczowymi pozycjami.

Twój cel

Podbijaj pola i kieruj się do centrum.

Otocz i pokonaj bazę szkieletów.

Zbieraj po drodze atrakcyjne nagrody.

Nagrody

Wybierz drużynę

Dołącz do drużyny, aby odblokować ekskluzywną dekorację.

Pokonaj bazę szkieletów i odblokuj limitowaną czasowo scenerię (dostępną do czerwca).

Nagrody na mapie

Niektóre pola zawierają nagrody dla całej Twojej drużyny.

Podbijaj je, aby pozwolić wszystkim jej członkom je odebrać.

Szkielety mogą je zabrać, jeśli pozostawisz je na zbyt długo.

Ukryte nagrody

Niektóre nagrody skrywają się głębiej na mapie.

Znajdź je, zanim zrobią to szkielety.

Twoje postępy

Liczy się każda gwiazda.

Przekaż gwiazdy swojej drużynie, aby pomóc jej robić postępy.

Odblokuj osobiste nagrody w miarę postępów.

Razem obierajcie za cel nagrody drużynowe.

Tutaj chodzi o więcej niż jednego gracza. O więcej niż jeden klan.

To Clash kontra szkielety.

Do walki!