4 maj 2026
Clash kontra szkielety

Twoja drużyna. Twoja walka.

Wybierz, po której stronie staniesz: dołącz do ametystowej lub jadeitowej drużyny i wraz z milionami graczy staw czoła hordzie.

Za każdą bitwę – zwykłą lub rankingową – zdobędziesz gwiazdy. Każda gwiazda pomoże Twojej drużynie rozszerzyć terytorium, podbić pola i wywalczyć drogę do centrum mapy, w którym znajduje się baza szkieletów.

Ale nie osiadaj na laurach.

Szkielety tanio skóry nie sprzedadzą. Nie zapominają o kości niezgody i odbiorą Wasze postępy, jeśli im na to pozwolicie!

Nie pozwólcie im na to i stale przyjcie do przodu.

Jak grać

  • Rozegraj zwykłą lub rankingową bitwę, aby zdobyć gwiazdy.

  • Użyj gwiazd, by odblokować pola na mapie.

  • Atakuj pola sąsiadujące z terytorium Twojej drużyny.

  • Z łatwością podbijaj neutralne pola, ale przygotuj się na cięższą walkę o pola należące do szkieletów.

Uwaga!

  • Terytorium szkieletów rozszerza się co 12 godzin.

  • Mogą one odebrać pola podbite przez Twoją drużynę.

  • Możesz ścigać się z nimi w walce o kontrolę nad kluczowymi pozycjami.

Twój cel

  • Podbijaj pola i kieruj się do centrum.

  • Otocz i pokonaj bazę szkieletów.

  • Zbieraj po drodze atrakcyjne nagrody.

Nagrody

Wybierz drużynę

  • Dołącz do drużyny, aby odblokować ekskluzywną dekorację.

  • Pokonaj bazę szkieletów i odblokuj limitowaną czasowo scenerię (dostępną do czerwca).

Nagrody na mapie

  • Niektóre pola zawierają nagrody dla całej Twojej drużyny.

  • Podbijaj je, aby pozwolić wszystkim jej członkom je odebrać.

  • Szkielety mogą je zabrać, jeśli pozostawisz je na zbyt długo.

Ukryte nagrody

  • Niektóre nagrody skrywają się głębiej na mapie.

  • Znajdź je, zanim zrobią to szkielety.

Twoje postępy

Liczy się każda gwiazda.

  • Przekaż gwiazdy swojej drużynie, aby pomóc jej robić postępy.

  • Odblokuj osobiste nagrody w miarę postępów.

  • Razem obierajcie za cel nagrody drużynowe.

Tutaj chodzi o więcej niż jednego gracza. O więcej niż jeden klan.

To Clash kontra szkielety.

Do walki!