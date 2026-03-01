Łańcuchy zostały zerwane, z wrót został sam popiół, a Smoczy Hrabia poczuł smak wolności! Rozpoczynamy sezon smoczej ucieczki, w którym motywem przewodnim są – dobrze zgadliście – smoki. Niebo w ogniu. Obrona w ogniu. Wszystko jest w ogniu. Dodaj do kolekcji gorące przebrania herosów, zatrać się w iście smoczych wydarzeniach i zdominuj wyzwania stworzone z myślą tylko o nieustraszonych wodzach i prawdziwych bestiach.

1–31 marca: złoty karnet: wzmocnij swoją Osadę z nowym i lepszym złotym karnetem! Zdobywaj bonusowe korzyści oraz przedmioty, przemieniaj rudy z pomocą Wydobywacza i odblokuj przebranie Drakońskiego Księcia.

1–7 marca: Smoczy Hrabia został uwolniony! Używaj tego brutalnego herosa i jego wyposażenia na najwyższym poziomie dostępnym na Twoim poziomie ratusza przez ograniczony czas.

1–31 marca: poziomy wyzwania Smoczego Hrabi: poznaj lepiej Smoczego Hrabię dzięki specjalnym poziomom wyzwania, które zostaną dodane do gry w trzech zestawach rozłożonych w ciągu całego miesiąca. Zdobądź masę atrakcyjnych nagród, w tym magiczne przekąski oraz dekorację Smoka, która może wyglądać znajomo…

3–31 marca: nadchodzą smoki i to cała chmara: siej zniszczenie z poziomu nieba przy pomocy dodatkowych smoczych oddziałów podczas tego sezonu. Uwzględnia:

3.03 – Smoki

4.03 – Małe smoki

5.03 – Smoczy jeźdźcy

6.03 – Elektrosmoki

7.03 – Supersmoki

8.03 – Smoki inferno

9.03 – Lazurowe smoki

10.03 – wszystkie smoki jednocześnie!

19.03 – wielka chmara elektrosmoków zawładnie niebem!

27.03–31.03 – Smoczy jeźdźcy (każdego dnia więcej)

1–11 marca: czas na ligę wojny klanów! Przeprowadź ognistą wojnę przeciwko siedmiu innym klanom w trybach 15 na 15, 30 na 30 lub kompletnie nowym trybie 5 na 5!

3–31 marca: sceneria smoczej ucieczki: ukryta w głębiach wulkanu smocza forteca, w której uwięzione są najbardziej srogie oddziały. Aby przedrzeć się przez jej straże będziesz potrzebować jednego czy dwóch herosów.

5–31 marca: drakońskie przebrania herosów: wyposaż swoich herosów w legendarne zbroje wykute w smoczym ogniu, w których szaleją płomienie, furia i starożytne moce.

7–14 marca: wydarzenie medalowe: używaj supersmoków, aby zebrać w bitwach dodatkowe smocze łuski. Odblokujesz za nie nagrody oraz diamentowe medale. Medale możesz wymieniać w sklepie Handlarza na jeszcze więcej nagród!

13–20 marca: klanowa gorączka: smoki Hrabi stapiają złoto w Twojej Osadzie. Zdobywaj z klanem złoto z bitew w Osadzie Głównej, wojen klanów, ataków w trybie singleplayer, kolektorów oraz wózka na łupy, aby zapełnić magazyny i przekazać stopione złoto. Użyj Smoczego Hrabi, aby zdobyć jeszcze więcej stopionego złota. Ukończ cały tor, aby odblokować dekorację.

22–28 marca: smocza edycja gier klanowych: większa częstotliwość zadań związanych ze smokami, które przydzielą większą ilość punktów niż zazwyczaj! Używaj Smoczego Hrabi w atakach i zgromadź górę skarbów w postaci nagród w grach klanowych.