16 kwi 2026
Duże zmiany nadchodzą do trybu rankingowego w kwietniu

Wodzowie, do trybu rankingowego nadchodzą w kwietniu duże zmiany.

Słuchaliśmy opinii graczy i całkowicie się z nimi zgadzamy! Tryb rankingowy powinien nagradzać graczy za udział, a do tego być przejrzysty i zapewniać rozrywkę, bez względu na to, czy dajecie z siebie wszystko, czy tylko chcecie rozegrać kilka bitew.

Wprowadzamy zatem kilka zmian, które skupiają się na tym, by liga legend była bardziej sprawiedliwa i ekscytująca, postępy w trybie rankingowym były płynniejsze, a możliwości były elastyczniejsze dla wszystkich graczy, bez względu na to, jaki mają styl rozgrywki.

Omówmy po kolei wszystko, co musicie wiedzieć:

Liga legend ewoluuje

Jedna legenda to za mało. Przedstawiamy ligi legend.

Liga legend została podzielona na trzy klasy:

  • Legendy I

  • Legendy II

  • Legendy III

Wszystkie klasy:

  • Otrzymują taki sam gwiezdny bonus.

  • Otrzymują taki sam bonus ligi.

  • Mają unikalne modyfikatory bitew.

Co zmienia się w rywalizacji? Każda klasa cechuje się innym poziomem trudności, strukturą oraz modyfikatorami bitew, dzięki czemu droga na szczyt jest bardziej przejrzysta, a rozgrywka lepiej dopasowana do poziomu umiejętności graczy.

Co to oznacza?

  • Wyzwania dla najlepszych graczy będą lepiej ustrukturyzowane.

  • Więcej graczy będzie mogło cieszyć się trybem rankingowym, grając w taki sposób, jaki pasuje do ich stylu rozrywki.

Struktura klas w lidze legend

Legendy III

  • Cotygodniowe turnieje

  • 24 bitwy na tydzień

  • 5 najlepszych graczy awansuje co tydzień

  • Modyfikatory bitew dla klasy Legendy III

Legendy II

  • Cotygodniowe turnieje

  • 30 bitew na tydzień

  • 3 najlepszych graczy awansuje co tydzień

  • Modyfikatory bitew dla klasy Legendy II

Legendy I

  • Czterotygodniowe turnieje

  • 8 bitew na tydzień

  • Co tydzień zdegradowani zostają gracze poniżej pozycji 10 000 miejsca w rankingu

  • Modyfikatory bitew dla klasy Legendy I

Tydzień migracji

Od 20 kwietnia

W tym okresie ustalona zostanie Wasza pozycja. Wasze wyniki między 20 kwietnia a nową aktualizacją zadecydują o tym, w której klasie znajdziecie się w nowej lidze legend.

  • Najlepszych 12 500 graczy przypisanych zostanie do Legend I.

  • Następnych 50 000 graczy przypisanych zostanie do Legend II.

  • Reszta graczy przypisana zostanie do Legend III.

  • Zdegradowani gracze przypisani zostaną do ligi Elektro 33.

Jest to jednorazowe rozmieszczenie pozycji. Wasze rezultaty zadecydują o punkcie startowym w nowej strukturze ligi legend, więc dobrze przyłóżcie się do gry.

Wyższa pozycja oznacza:

  • Szybszy dostęp do najwyższego poziomu rozgrywki i najlepszych przeciwników.

  • Mniej wspinania się później.

Zmiany w trybie rankingowym: większa elastyczność, lepsza przejrzystość

Wprowadziliśmy również kilka zmian, aby postępy w trybie rankingowym były płynniejsze i jaśniejsze.

Liczba bitew rankingowych

  • Obniżyliśmy liczbę bitew rankingowych wymaganych, by zakwalifikowania się do lig od Tytanów 25 do Elektro 33.

Degradacja (nieaktywność)

Będziecie mieli elastyczniejsze możliwości zrobienia sobie przerw:

  • Brak degradacji przez cztery tygodnie nieaktywności.

  • Gracze mogą być nieaktywni w trybie rankingowym (bez zapisywania się) przez 4 tygodnie

i nie martwić się degradacją.

  • Po początkowej degradacji w związku z nieaktywnością gracze są dodatkowo degradowani o jedną rangę za każde kolejne cztery tygodnie nieaktywności, aż osiągną dolny limit swojego ratusza.

  • Po czterech tygodniach nieaktywności w lidze będącej dolnym limitem ich ratusza gracze wypadają całkowicie z rankingu.

  • Gracze otrzymają nowe ostrzeżenie o nieaktywności z licznikiem odliczającym czas pozostały do degradacji – koniec z niepewnością!

Powiadomienia o degradacji

Ulepszyliśmy sposób, w jaki komunikowane jest ryzyko degradacji:

  • Jaśniejsze powiadomienia o ryzyku degradacji.

  • Lepsza widoczność obecnej pozycji.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany?

Zmiany te skupiają się na dwóch kluczowych usprawnieniach:

  • Ustrukturyzowaniu czołowego poziomy rozgrywki.

  • Ułatwieniu dostępu do trybu rankingowego.

Od teraz:

  • Najlepsi gracze będą mogli rywalizować w jeszcze lepszych warunkach, które przetestują ich umiejętności.

  • Więcej graczy będzie mogło cieszyć się trybem rankingowym w swoim tempie.

  • Postępy będą jaśniejsze, sprawiedliwsze i łatwiejsze do zrozumienia.

Co dalej?

Zmiany te są częścią większej aktualizacji, która zaimplementowana zostanie w tym miesiącu i wprowadzi więcej zmian względem postępów, systemów oraz nagród. Chcieliśmy podzielić się tą częścią wcześniej, abyście mieli czas przygotować się na tydzień, od którego zależy rozmieszczenie w nowej strukturze ligi legend.

Już wkrótce powiemy Wam więcej na temat nadchodzących zmian!

Do walki!