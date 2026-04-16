Wodzowie, do trybu rankingowego nadchodzą w kwietniu duże zmiany.

Słuchaliśmy opinii graczy i całkowicie się z nimi zgadzamy! Tryb rankingowy powinien nagradzać graczy za udział, a do tego być przejrzysty i zapewniać rozrywkę, bez względu na to, czy dajecie z siebie wszystko, czy tylko chcecie rozegrać kilka bitew.

Wprowadzamy zatem kilka zmian, które skupiają się na tym, by liga legend była bardziej sprawiedliwa i ekscytująca, postępy w trybie rankingowym były płynniejsze, a możliwości były elastyczniejsze dla wszystkich graczy, bez względu na to, jaki mają styl rozgrywki.

Omówmy po kolei wszystko, co musicie wiedzieć:

Liga legend ewoluuje

Jedna legenda to za mało. Przedstawiamy ligi legend.

Liga legend została podzielona na trzy klasy:

Legendy I

Legendy II

Legendy III

Wszystkie klasy:

Otrzymują taki sam gwiezdny bonus.

Otrzymują taki sam bonus ligi.

Mają unikalne modyfikatory bitew.

Co zmienia się w rywalizacji? Każda klasa cechuje się innym poziomem trudności, strukturą oraz modyfikatorami bitew, dzięki czemu droga na szczyt jest bardziej przejrzysta, a rozgrywka lepiej dopasowana do poziomu umiejętności graczy.

Co to oznacza?

Wyzwania dla najlepszych graczy będą lepiej ustrukturyzowane.

Więcej graczy będzie mogło cieszyć się trybem rankingowym, grając w taki sposób, jaki pasuje do ich stylu rozrywki.

Struktura klas w lidze legend

Legendy III

Cotygodniowe turnieje

24 bitwy na tydzień

5 najlepszych graczy awansuje co tydzień

Modyfikatory bitew dla klasy Legendy III

Legendy II

Cotygodniowe turnieje

30 bitew na tydzień

3 najlepszych graczy awansuje co tydzień

Modyfikatory bitew dla klasy Legendy II

Legendy I

Czterotygodniowe turnieje

8 bitew na tydzień

Co tydzień zdegradowani zostają gracze poniżej pozycji 10 000 miejsca w rankingu

Modyfikatory bitew dla klasy Legendy I

Tydzień migracji

Od 20 kwietnia

W tym okresie ustalona zostanie Wasza pozycja. Wasze wyniki między 20 kwietnia a nową aktualizacją zadecydują o tym, w której klasie znajdziecie się w nowej lidze legend.

Najlepszych 12 500 graczy przypisanych zostanie do Legend I.

Następnych 50 000 graczy przypisanych zostanie do Legend II.

Reszta graczy przypisana zostanie do Legend III.

Zdegradowani gracze przypisani zostaną do ligi Elektro 33.

Jest to jednorazowe rozmieszczenie pozycji. Wasze rezultaty zadecydują o punkcie startowym w nowej strukturze ligi legend, więc dobrze przyłóżcie się do gry.

Wyższa pozycja oznacza:

Szybszy dostęp do najwyższego poziomu rozgrywki i najlepszych przeciwników.

Mniej wspinania się później.

Zmiany w trybie rankingowym: większa elastyczność, lepsza przejrzystość

Wprowadziliśmy również kilka zmian, aby postępy w trybie rankingowym były płynniejsze i jaśniejsze.

Liczba bitew rankingowych

Obniżyliśmy liczbę bitew rankingowych wymaganych, by zakwalifikowania się do lig od Tytanów 25 do Elektro 33.

Degradacja (nieaktywność)

Będziecie mieli elastyczniejsze możliwości zrobienia sobie przerw:

Brak degradacji przez cztery tygodnie nieaktywności.

Gracze mogą być nieaktywni w trybie rankingowym (bez zapisywania się) przez 4 tygodnie

i nie martwić się degradacją.

Po początkowej degradacji w związku z nieaktywnością gracze są dodatkowo degradowani o jedną rangę za każde kolejne cztery tygodnie nieaktywności, aż osiągną dolny limit swojego ratusza.

Po czterech tygodniach nieaktywności w lidze będącej dolnym limitem ich ratusza gracze wypadają całkowicie z rankingu.

Gracze otrzymają nowe ostrzeżenie o nieaktywności z licznikiem odliczającym czas pozostały do degradacji – koniec z niepewnością!

Powiadomienia o degradacji

Ulepszyliśmy sposób, w jaki komunikowane jest ryzyko degradacji:

Jaśniejsze powiadomienia o ryzyku degradacji.

Lepsza widoczność obecnej pozycji.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany?

Zmiany te skupiają się na dwóch kluczowych usprawnieniach:

Ustrukturyzowaniu czołowego poziomy rozgrywki.

Ułatwieniu dostępu do trybu rankingowego.

Od teraz:

Najlepsi gracze będą mogli rywalizować w jeszcze lepszych warunkach, które przetestują ich umiejętności.

Więcej graczy będzie mogło cieszyć się trybem rankingowym w swoim tempie.

Postępy będą jaśniejsze, sprawiedliwsze i łatwiejsze do zrozumienia.

Co dalej?

Zmiany te są częścią większej aktualizacji, która zaimplementowana zostanie w tym miesiącu i wprowadzi więcej zmian względem postępów, systemów oraz nagród. Chcieliśmy podzielić się tą częścią wcześniej, abyście mieli czas przygotować się na tydzień, od którego zależy rozmieszczenie w nowej strukturze ligi legend.

Już wkrótce powiemy Wam więcej na temat nadchodzących zmian!

Do walki!