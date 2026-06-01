Dwa lata temu osady doświadczyły Clash Anime, a herosi nigdy nie zwolnili obrotów. Przekroczyli swoje limity, rozszerzyli domeny, przebili się przez niebiosa, osiągnęli poziom mocy powyżej kilku tysięcy oraz, rzecz jasna, krzyczeli ORAORAORA podczas ataku.

Nareszcie nadszedł sequel: sezon 2. furii anime jest już w grze. Znajdziecie w nim sześciu herosów, z których każdy podąża własną ścieżką; opiekuna, który zszedł na złą drogę oraz fabułę godną prawdziwego anime, która rozwijać się będzie na Waszych oczach przez cały czerwiec. Rozpalcie w sobie furię, wyzwólcie swoje ostateczne formy i pozwólcie, by przeznaczenie niosło Wasze strzały. Prawdopodobnie do najbliższego muru...

1–30 czerwca: złoty karnet: furia anime – odblokuj nagrody, wzmacniaj swoje postępy i odbierz przebranie głównego herosa tego sezonu: Hrabię furii anime. Chaos i katastrofa w ciele smoka! Ten pogromca herosów poluje na przeciwników, a pozostałych spopiela swoim oddechem. To zdecydowanie zły rozdział jego życia.

1–30 czerwca: przebrania herosów furii anime – od ognisto-lodowego Króla Barbarzyńców po motylą cesarzową łuczniczek, każdy z herosów przyjmuje niewyobrażalną do tej pory formę. Sześć przebrań. Sześć ścieżek. Jedna nadchodząca szalona dyskusja na temat skalowania i balansu.

1–10 czerwca: manga Clash of Clans – dziesięć rozdziałów, dziesięć japońskich mangaków, jedna historia o zepsuciu Hrabii Furii Anime oraz herosach, którzy próbują go powstrzymać. W grze codziennie przez dziesięć dni wypuszczany będzie nowy rozdział; każdy kolejny narysowany będzie w stylu innego artysty. Nie przegap ani rozdziału!

1–10 czerwca: Ligi wojny klanów – prowadź wojnę przeciwko siedmiu innym klanom w trybach 15 na 15 lub 30 na 30! Zdobywaj bonusowe łupy, PD klanu oraz medale ligi. Liderzy klanu mają 2 dni na zapisy po rozpoczęciu wydarzenia. Uwaga: w tym miesiącu nadchodzi druga LWK. Przygotujcie się.

2 czerwca: sceneria XL furii anime – szczęk mieczy zakłóca spokój i harmonię panujące w tej świątyni. W cieniu olbrzymiej statuy legendarni wojownicy toczą walkę, od której wyniku zależy ich los.

2 czerwca: masa mechów i wiedźm na miotłach (od ratusza poz. 10.) – oddziały anime powracają. M.E.C.H.A i wiedźma na miotle dołączą do Twojego wojska na jeden dzień. Pilot chce spełnić swoje przeznaczenie. Wiedźma chce dostarczyć przesyłkę. Nikt nie ma czasu na wyjaśnienia.

3–9 czerwca: poziom wyzwania: anarchia anime – niczym motyl przefruń nad tym starożytnym ołtarzem bitewnym i zdobądź 3-gwiazdowe nagrody z nową monolityczną strzałą. Miej pewną rękę, bo im więcej miejsc zajmują rozmieszczone oddziały, tym słabsza się stanie. Świat jest okrutny, ale jest też piękny.

4–13 czerwca: wydarzenie medalowe furii anime – pokonaj zadania anime, zbieraj mruczące medale i wymieniaj je u Handlarza na niesamowite nagrody, takie jak nowa epicka monolityczna strzała lub superdekoracja figurki szału. Powstańcie, moi mistrzowie! Herosi furii anime przyjmują najtrudniejsze pozy w samym sercu osady (bez azteckiego dubstepu w tle). Uwaga: po zakończeniu wydarzenia sklep będzie otwarty przez kolejne dwa dni, więc niech Wasze serca zapłoną, żebyście mogli odebrać nagrody.

9 czerwca: wydarzenie z zaklęciami odwołania i wskrzeszenia. Wyślij ich w pole. Wycofaj ich. Wyślij ich znowu. I tak w kółko, Wodzu. Bohaterowie umierają, cofasz czas i trzy gwiazdy są twoje. Subaru może sobie pomarzyć.

13–15 maja: festiwal zasobów nr 1 (8+ poz. ratusza) – wzmocnione kolektory plus goblin budowniczy i goblin badacz w jednym wydarzeniu. Za dnia sielanka, w nocy skomplikowana inżynieria.

15–30 czerwca: piłkarska furia – furia anime wręcza puchar piłkarskiej furii. Piłka jest u Twoich stóp, widownia na trybunach, a gdzieś w oddali słychać, jak barbarzyńca krzyczy „JESTEM BOISKIEM”. Przebrania herosów, powracające piłkarskie oddziały, masa wydarzeń oddziałów i nie tylko. Zbierają się tłumy oraz Twoje wojsko.

15–25 czerwca: ligi wojny klanów (11 na 11) – liga wojny klanów powraca w specjalnym formacie piłkarskiej furii. Piłkarska liczba zawodników, piłkarska estetyka i piłkarskie nagrody. To nasza pierwsza LWK 11 na 11, nie prześpij jej. Zwycięzca może być tylko jeden.

Uwaga: standardowe formaty 15 na 15 i 30 na 30 wciąż będą dostępne.

15–30 czerwca: tymczasowe piłkarskie oddziały – barbarzyńca piłkarz, gigant miotacz i zaklęcie żółtej kartki. Czas na grę! Piłkarskie oddziały znów trenują i są gotowe na niezwykle długi i dramatyczny wewnętrzny monolog przed każdym kopnięciem.

15–30 czerwca: Strażnik Przerwy (ekskluzywne przebranie sklepu LWK) – zdobądź je na murawie LWK. Noś je gdziekolwiek. Dostępne jedynie w sklepie LWK, po ostatnim gwizdku już go tam nie znajdziesz.

15 czerwca: powracają przebrania i sceneria z czerwca 2025: mroczne dni – do zakładki z przedmiotami kosmetycznymi powraca motyw noir. Barbarzyński Rzeźnik, Królowa Fatalna, Wielki Ojciec Chrzestny, Czempionka Sceny, Minion Gliniarz oraz Sceneria Mrocznych dni. Dama, dekoracja i druga szansa – wszystko to za trzy gwiazdy…

16–30 czerwca: sceneria XL Areny Chwały – światła, kamera, piłka w grze! Ten bastion sportowego splendoru gości przepiękną, ale brutalną rozgrywkę. Wiwaty tłumów, dźwięki trąbek i narodziny legend.

16–20 czerwca: klanowa gorączka – ta szalejąca energia budzi w wojownikach ducha walki! Zdobywaj z klanem eliksir z bitew w Osadzie Głównej, ataków w trybie singleplayer, kolektorów oraz wózka na łupy. Ukończ cały tor, by odblokować dekorację. Używanie oddziałów anime przyznaje dodatkowy eliksir furii.

19–30 czerwca: przebrania herosów przerwy – dobrze wiedzą, że kamery ich kochają. Królowa i Czempionka Przerwy dumnie wkraczają na murawę.

20–3 czerwca: wydarzenie masy barbarzyńców piłkarzy i gigantów miotaczy – tego jednego dnia nikt nie siedzi na rezerwie. Gwiazdy, bramki i czysty chaos. Piłka to przyjaciel.

22–28 czerwca: gry klanowe – tym razem ze wzmocnieniem zadań. Wybrane zadania przyznają więcej punktów niż zwykle. Połączcie siły, wykonajcie je i ukończcie ścieżkę nagród. To jak odcinek z festiwalem kulturowym, każdy musi dać coś od siebie. Nie wagarować!

27–30 czerwca: poszukiwanie skarbów – przygoda, w której Wodzowie szukają skrzyń skarbów poukrywanych we wrogich osadach. To wzmocnienie postępów dla graczy, którzy nadal się rozwijają. Dostępne między 3. a 16. poz. ratusza. Plotka głosi, że ktoś jest na tropie jednej części skarbu. Trudno stwierdzić, czemu chcą mieć tylko jedną, ale co kto lubi…

27–29 czerwca: festiwal zasobów nr 2 (od 8. poz. ratusza) – druga fala wzmocnienia kolektorów; powracają też goblin budowniczy i goblin badacz. Pora na odcinek streszczający ostatni rozdział drugiej połowy drugiej części ostatniego sezonu, Wodzu. Przygotuj się na finał. Prawdziwy finał. Tym razem na serio.

30 czerwca: masa zaklęć żółtej kartki – cała talia żółtych kartek dla każdego wojska. Tymczasowo zdejmij z boiska wrogie defensywy oraz herosów. Ostatni dzień czerwca, ostatni dzień piłkarskiej furii, ostatnia rezerwacja w sezonie. Bazy wrogów chcą wiedzieć, czy mają jakieś szanse. Nie no, masz to w kieszeni.