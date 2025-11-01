Skip to content
1 lis 2025
Blog – Clash of Clans

HAMMER JAM na rozpoczęcie listopadowego sezonu!

Hammer Jam uderza z impetem!

Przy pomocy owianego tajemnicą meteorytowego młota Budowniczy wykona ulepszenia szybciej oraz taniej. Zgadza się, Hammer Jam startuje JUŻ TERAZ!

  • I WSZYSTKIE poziomy ratusza mogą z niego skorzystać.

  • Redukcja czasów i kosztów o 50%, nie wliczając w to doładowań ani nowatorskich systemów obronnych.

  • Dwa razy większa pojemność i produkcja kolektorów zasobów.

  • Hammer Jam zakończy się 17 listopada. Więc lepiej bierz się za ulepszanie!

Witamy w sezonie pustkowi

Gdy zmierza na nas ogromny meteor, czas przygotować się na apokalipsę!

  • 1–11 listopada: czas na ligi wojny klanów!

  • 1–17 listopada: powraca Hammer Jam! Skorzystaj ze skróconych czasów ulepszeń i dwa razy większej pojemności i produkcji kolektorów zasobów. Nie dotyczy to doładowań ani nowatorskich systemów obronnych.

  • 1–17 listopada: przeszkody w postaci meteorytów spadną na Osadę! Zniszcz je, a może znajdziesz cenne rudy.

  • 1–30 listopada: Goblin budowniczy oraz goblin badacz ponownie zawitają do Osady.

  • 1–30 listopada: sceneria ruin królestwa do kupienia w sklepie.

  • 3–30 listopada: sceneria pustkowi zapanuje na niebie… i w sklepie.

  • 6–30 listopada: w sklepie zaczną pojawiać się przebrania herosów pustkowi.

  • 8–17 listopada: na obrzeżach Osady pojawi się obserwator meteorytów. Dzięki tej strukturze będziesz na bieżąco ze zmierzającą w naszą stronę wielką kosmiczną skałą!

  • 10–14 listopada: wydarzenie z czterokrotnym gwiezdnym bonusem!

  • 15–30 listopada: do sklepu zawita wróżbiarska superdekoracja.

  • 20–27 listopada: nowe mini wydarzenie specjalne oraz karnet wydarzenia, od których zatrzęsą się mury. Poznaj moc superburzycieli!

  • 22–28 listopada: czas rozpocząć gry klanowe!

  • 28 listopada: poszukiwanie skarbów powróci na pięć dni!