HAMMER JAM na rozpoczęcie listopadowego sezonu!
Hammer Jam uderza z impetem!
Przy pomocy owianego tajemnicą meteorytowego młota Budowniczy wykona ulepszenia szybciej oraz taniej. Zgadza się, Hammer Jam startuje JUŻ TERAZ!
I WSZYSTKIE poziomy ratusza mogą z niego skorzystać.
Redukcja czasów i kosztów o 50%, nie wliczając w to doładowań ani nowatorskich systemów obronnych.
Dwa razy większa pojemność i produkcja kolektorów zasobów.
Hammer Jam zakończy się 17 listopada. Więc lepiej bierz się za ulepszanie!
Witamy w sezonie pustkowi
Gdy zmierza na nas ogromny meteor, czas przygotować się na apokalipsę!
1–11 listopada: czas na ligi wojny klanów!
1–17 listopada: powraca Hammer Jam! Skorzystaj ze skróconych czasów ulepszeń i dwa razy większej pojemności i produkcji kolektorów zasobów. Nie dotyczy to doładowań ani nowatorskich systemów obronnych.
1–17 listopada: przeszkody w postaci meteorytów spadną na Osadę! Zniszcz je, a może znajdziesz cenne rudy.
1–30 listopada: Goblin budowniczy oraz goblin badacz ponownie zawitają do Osady.
1–30 listopada: sceneria ruin królestwa do kupienia w sklepie.
3–30 listopada: sceneria pustkowi zapanuje na niebie… i w sklepie.
6–30 listopada: w sklepie zaczną pojawiać się przebrania herosów pustkowi.
8–17 listopada: na obrzeżach Osady pojawi się obserwator meteorytów. Dzięki tej strukturze będziesz na bieżąco ze zmierzającą w naszą stronę wielką kosmiczną skałą!
10–14 listopada: wydarzenie z czterokrotnym gwiezdnym bonusem!
15–30 listopada: do sklepu zawita wróżbiarska superdekoracja.
20–27 listopada: nowe mini wydarzenie specjalne oraz karnet wydarzenia, od których zatrzęsą się mury. Poznaj moc superburzycieli!
22–28 listopada: czas rozpocząć gry klanowe!
28 listopada: poszukiwanie skarbów powróci na pięć dni!