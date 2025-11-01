Gdy zmierza na nas ogromny meteor, czas przygotować się na apokalipsę!

1–11 listopada: czas na ligi wojny klanów!

1–17 listopada: powraca Hammer Jam! Skorzystaj ze skróconych czasów ulepszeń i dwa razy większej pojemności i produkcji kolektorów zasobów. Nie dotyczy to doładowań ani nowatorskich systemów obronnych.

1–17 listopada: przeszkody w postaci meteorytów spadną na Osadę! Zniszcz je, a może znajdziesz cenne rudy.

1–30 listopada: Goblin budowniczy oraz goblin badacz ponownie zawitają do Osady.

1–30 listopada: sceneria ruin królestwa do kupienia w sklepie.

3–30 listopada: sceneria pustkowi zapanuje na niebie… i w sklepie.

6–30 listopada: w sklepie zaczną pojawiać się przebrania herosów pustkowi.

8–17 listopada: na obrzeżach Osady pojawi się obserwator meteorytów. Dzięki tej strukturze będziesz na bieżąco ze zmierzającą w naszą stronę wielką kosmiczną skałą!

10–14 listopada: wydarzenie z czterokrotnym gwiezdnym bonusem!

15–30 listopada: do sklepu zawita wróżbiarska superdekoracja.

20–27 listopada: nowe mini wydarzenie specjalne oraz karnet wydarzenia, od których zatrzęsą się mury. Poznaj moc superburzycieli!

22–28 listopada: czas rozpocząć gry klanowe!