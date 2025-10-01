Goście z kosmosu czają się na niebie, a groźba ich kosmicznej klątwy ciąży nad Twoją Osadą. Poczuj ducha tegorocznego Clash-O-Ween i postaw się tym międzygalaktycznym złoczyńcom.

1–3 października: czas na poszukiwanie skarbów. Zbieraj skrzynie w bitwach i otwieraj je, by zyskać szansę na znalezienie epickich nagród.

1–9 października: wyzwanie kontrolowanej heroski „Kosmiczna katastrofa”, w którym możesz przejąć kontrolę nad Królową Łowczyń i dać pokaz nie z tej ziemi, by zdobyć trzygwiazdowe nagrody.

1–11 października: powrót lig wojny klanów. Kosmiczny chaos nie zatrzyma naszych wojen!

1–31 października: złoty karnet już tu jest, a wraz z nim gotyckie przebranie Królowej Łuczniczek, na którego widok szczęka opada. Powitajmy Królową Łowczyń!

3–31 października: kosmiczna sceneria. Ten meteoryt od dawna spokojnie przemierzał kosmos, dopóki Wieczny Strażnik nie przemienił go w prawdziwe narzędzie zguby! Pozwól się oczarować wyjątkowym strukturom na obrzeżach Osady oraz dużym rozmiarom tej kosmicznej scenerii.

5–31 października: w sklepie zjawią się kosmiczne przebrania herosów, a wśród nich Koszmarny Książę, Przeklęta Czempionka, Wieczny Strażnik oraz Król Berserków.

8–15 października: wyzwanie kontrolowanego herosa „Nieziemskie wyposażenie”, w którym wkroczysz do bitwy z Koszmarnym Księciem i użyjesz jego wyposażenia w postaci kosmicznego kostura, aby zesłać na wrogów deszcz zniszczenia.

10–22 października: superdekoracja „Festiwalowa latarnia” wraca do sklepu z okazji obchodów święta Diwali.

10–31 października: start wydarzenia medalowego „Kosmiczny rock”. Zbieraj kosmiczne odłamki w najgłośniejszym wydarzeniu w galaktyce!