Zagraj w kości… O chwałę.

Pod Osadą kryje się najprawdziwsze królestwo szkieletów… i nie zamierza pozostać zakopane! Spod ziemi nadciąga cała masa wydarzeń, które dadzą w tym sezonie w kość! Zejdź w głąb i odkryj starożytny chaos oraz stań do walki w sezonie napakowanym kościami, wzmocnieniami oraz brutalnymi nagrodami. Witaj w królestwie szkieletów.

1–31 maja: złoty karnet: królestwo szkieletów – odblokuj nagrody, wzmacniaj swoje postępy i odbierz ekskluzywne przebranie herosa tego sezonu: Szkieletowego Strażnika. A do tego Wydobywacz dostępny jest do odblokowania już pierwszego dnia karnetu!

1–31 maja: szkieletowe przebrania herosów – zęby szczękają na widok Szkieletowego Króla oraz Szkieletowej Królowej, a wszyscy herosi są gotowi powstać i rządzić podziemiami w upiornym stylu.

1–31 maja: wydarzenia wzmocnień dla Wodzów powracają! Dla powracających Wodzów, którzy gotowi są znowu wskoczyć do akcji przygotowaliśmy zestaw specjalnych wzmocnień oraz ograniczone czasowo wydarzenia, które pomogą szybciej im się odbudować, zdobyć dodatkowe nagrody i na nowo przygotować Osadę do walki.

1–31 maja: goblin budowniczy oraz goblin badacz powracają, aby przyspieszyć sprawy… za odpowiednią opłatą.

1–11 maja: ligi wojny klanów – pnij się w nowych ligach tytanów oraz legend! Ciesz się również modyfikatorami bitew na najwyższych szczeblach po nowych zmianach w ligach wojny klanów. Zbierz drużynę i stań do walki przeciwko siedmiu przeciwnikom w wojnach 15 na 15 oraz 30 na 30.

3–31 maja: sceneria królestwa szkieletów – pod Twoimi sandałami znajduje się miejsce, z którego przywoływane są wszystkie szkielety i które skrywa bezskórne węże oraz starożytne kości. Przenieś tajemnice podziemi do swojej Osady… jeśli się odważysz.

4–18 maja: wydarzenie Clash kontra szkielety! Szkielety powstają spod ziemi. Pokonaj je w specjalnym wydarzeniu, podejmuj się coraz cięższych wyzwań i zbieraj nagrody za walkę przeciwko nieumarłej armii w najnowszym wydarzeniu społecznościowym.

9–16 maja: miniwydarzenie: superwiedźma. Duzi chłopcy potrzebują dużej mamy! Zbieraj kostki lodu w bitwach, odblokuj superwiedźmę jako superoddział i zdobywaj medale, by wymienić je na nagrody u Handlarza. (Ratusz na poz. 8+)

15+ maja: przebrania Bitwy o siedem mórz z maja 2025 r. zacumują w zakładce z przedmiotami kosmetycznymi.

15–31 maja: przebranie Samuraja Cienia Króla Barbarzyńców w sklepie – gorejąca czarna zbroja, która rozbrzmiewa wśród cieni niczym żelazna wola wojownika. Oferta na to ekskluzywne przebranie Króla Samurajów Cieni jest jednorazowa. Wraz z jej końcem przepadnie ono na zawsze!

17–31 maja: szaleństwo bazy Budowniczego! Minęło już dziewięć lat, odkąd po raz pierwszy zawitaliśmy do tajemniczej bazy Budowniczego. Taką okazję trzeba uczcić! Koszt oraz czas budowy wszystkich ulepszeń w bazie Budowniczego są zredukowane o połowę. Mamy dla Was również inne niespodzianki, takie jak czterokrotny gwiezdny bonus oraz zadania w bazie Budowniczego. Juhu!

18–31 maja: kościany bożek dostępny w sklepie – w Osadzie odkryto dziwną kolekcję czaszek. Wybieraj pomiędzy artefaktami z każdym stuknięciem tej eleganckiej lecz upiornej superdekoracji 3x3. Umysły szkieletów mogą razem stworzyć wielkie rzeczy.

22–28 maja: gry klanowe – wykonuj wzmocnione wyzwania, zbieraj punkty szybciej oraz odblokuj ze swoim klanem pełną ścieżkę nagród.

27–31 maja: wydarzenie nielimitowanego Smoczego Hrabi – żadnych więzów i maksimum bólu! Podczas tego wydarzenia możesz używać Smoczego Hrabi w czasie ulepszania, a całe jego wyposażenie będzie wzmocnione do maksymalnego poziomu!