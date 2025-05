Kilku godnych zaufania Wodzów donosi, że widziało jakiś czas temu paru Super Yeti. A teraz naprawdę tu są! Wydarzenie specjalne Super Yeti pozwoli Ci wypróbować nowy superoddział i odblokować scenerie ze sklepu Handlarza za pomocą supermedali. Co za porażająca oferta!

Wydarzenie specjalne Super Yeti będzie dostępne dla graczy, którzy rozwinęli Ratusz przynajmniej do poziomu 8. Kostki lodu można, tak jak poprzednio, zdobywać za gwiazdy w bitwach multiplayer. Kostki lodu można wymieniać na nagrody i supermedale. Za supermedale możesz otrzymać w sklepie Handlarza wspaniałe nagrody, w tym te piękne scenerie!

Daty wydarzenia:

Wydarzenie specjalne Super Yeti zaczyna się:

Data: 12 maja 2025

Godzina: 08:00 czasu UTC

Wydarzenie specjalne Super Yeti kończy się:

Data: 19 maja 2025

Godzina: 08:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 19 maja zakładka Handlarza oraz struktura wydarzenia – Lodowe Superłaźnie – będą dostępne przez kolejne 2 dni. Oznacza to, że supermedale można wymieniać na nagrody do 21 maja do godziny 08:00 czasu UTC. Nie zmarnuj ich!