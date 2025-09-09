Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
9 wrz 2025
Blog – Clash of Clans

Mini wydarzenie specjalne Supersmok

Supersmoki wygrały głosowanie społeczności na mini wydarzenie specjalne.

Walka była zażarta. Supersmok zdobył 34% głosów, ale SuperYeti był superblisko, bo zdobył 31,4% głosów. To Wy zdecydowaliście, że Supersmok trafi do wydarzenia specjalnego.

Początek wydarzenia:
9 września o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:
16 września o 8:00 czasu UTC

Sklep zamyka się 18 września o 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia **16 września**zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 18 września do 8:00 czasu UTC.

Dostępne dla graczy z ratuszem poziomu co najmniej 7.

Oddział wydarzenia: Supersmok

Zasoby wydarzenia

Miękka waluta: kostki lodu.

Twarda waluta: supermedale.

Budynek wydarzenia: lodowa łaźnia.

Sklep wydarzenia

Superdekoracja

Drzewko wiśniowe bonsai

Sceneria Wieprzowej Góry

Sceneria Tygrysiej Góry

Magiczny Strażnik

Magiczna Czempionka

Król Popu

Królowa Łowczyni Serc