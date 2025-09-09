Mini wydarzenie specjalne Supersmok
Supersmoki wygrały głosowanie społeczności na mini wydarzenie specjalne.
Walka była zażarta. Supersmok zdobył 34% głosów, ale SuperYeti był superblisko, bo zdobył 31,4% głosów. To Wy zdecydowaliście, że Supersmok trafi do wydarzenia specjalnego.
Początek wydarzenia:
9 września o 8:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia:
16 września o 8:00 czasu UTC
Sklep zamyka się 18 września o 8:00 czasu UTC
Po zakończeniu wydarzenia **16 września**zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 18 września do 8:00 czasu UTC.
Dostępne dla graczy z ratuszem poziomu co najmniej 7.
Oddział wydarzenia: Supersmok
Zasoby wydarzenia
Miękka waluta: kostki lodu.
Twarda waluta: supermedale.
Budynek wydarzenia: lodowa łaźnia.
Sklep wydarzenia
Superdekoracja
Drzewko wiśniowe bonsai
Sceneria Wieprzowej Góry
Sceneria Tygrysiej Góry
Magiczny Strażnik
Magiczna Czempionka
Król Popu
Królowa Łowczyni Serc