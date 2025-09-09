Supersmoki wygrały głosowanie społeczności na mini wydarzenie specjalne.

Walka była zażarta. Supersmok zdobył 34% głosów, ale SuperYeti był superblisko, bo zdobył 31,4% głosów. To Wy zdecydowaliście, że Supersmok trafi do wydarzenia specjalnego.

Początek wydarzenia:

9 września o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

16 września o 8:00 czasu UTC

Sklep zamyka się 18 września o 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia ** 16 września **zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 18 września do 8:00 czasu UTC.

Dostępne dla graczy z ratuszem poziomu co najmniej 7.