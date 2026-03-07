7 mar 2026
Blog – Clash of Clans
Miniwydarzenie medalowe: Smoczy sprint!
Używaj supersmoków, aby zdobywać w bitwach jeszcze więcej smoczych łusek. Odblokujesz za nie nagrody oraz diamentowe medale. Medale możesz wymieniać w sklepie Handlarza na jeszcze więcej nagród!
Początek wydarzenia:
7 marca, 8:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia:
14 marca, 8:00 czasu UTC
Sklep zamknie się 16 marca o 8:00 czasu UTC.
Po zakończeniu wydarzenia **14 marca**zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 16 marca do godziny 8:00 czasu UTC.
Dostępne dla graczy z ratuszem poziomu co najmniej 6.
Oddział wydarzenia: Supersmok
Zasoby wydarzenia
Miękka waluta: smocze łuski
Twarda waluta: diamentowe medale
Struktura wydarzenia: Smocza fontanna
Sklepi wydarzenia – szczegółowe informacje
|Przedmiot
|Limit zakupów
|Cena za szt. w żetonach
|Mały Ptah (dekoracja)
|1
|550
|Goblini pomnik smoka (dekoracja)
|1
|550
|Ozdobiony pomnik smoka (dekoracja)
|1
|550
|Smoczy totem (dekoracja)
|1
|550
|Sceneria piracka
|1
|2266
|Sceneria z fiestą Clash
|1
|2266
|Księżycowy Król
|1
|2266
|Średniowieczna Królowa
|1
|2266
|Strażnik Malarz
|1
|2266
|Pikselowa Czempionka
|1
|2266
|Mikstura herosów
|3
|309
|Runa złota
|2
|2060
|Runa eliksiru
|2
|2060
|Mikstura zasobów
|6
|124
|Supermikstura
|2
|309
|5 pierścieni muru
|10
|361
|Łopata przeszkód
|5
|1030
|Mikstura badań
|7
|247
|125 000 eliksiru
|20
|15
|125 000 złota
|20
|15
|2000 mrocznego eliksiru
|20
|31
Tor wydarzenia – szczegółowe informacje
|Punkty (w sumie)
|Potrzebne punkty
|Darmowy tor
|Ilość
|Tor premium
|Ilość
|80
|80
|Supersmok
|1
|Rzadka
|30
|250
|170
|Medale
|300
|Medale
|500
|500
|250
|Zwykła
|500
|Rzadka
|30
|800
|300
|Wzmocnienie treningu
|30
|Medale
|1050
|1250
|450
|Medale
|350
|Rzadka
|40
|1700
|450
|Rzadka
|10
|Medale
|500
|2150
|450
|Zwykła
|750
|Rzadka
|40
|2600
|450
|Rzadka
|25
|Medale
|1050
|3050
|450
|Medale
|550
|Rzadka
|60
|3550
|500
|Rzadka
|30
|Medale
|700
|4050
|500
|Zwykła
|1000
|Rzadka
|60
|4550
|500
|Rzadka
|50
|Epicka
|15
|5050
|500
|Medale
|600
|Rzadka
|80
|5550
|500
|Rzadka
|35
|Dekoracja
|1
|6050
|500
|Zwykła
|1250
|Rzadka
|80
|6800
|750
|Rzadka
|60
|Epicka
|20
|7550
|750
|Medale
|650
|Rzadka
|90
|8350
|800
|Rzadka
|40
|Medale
|1200
|9150
|800
|Medale
|700
|Rzadka
|90
|10 000
|850
|Dekoracja
|1
|Epicka
|45
|1000
|Medale
|130
|2000
|Medale
|130
|4000
|Medale
|130
|6000
|Medale
|130
|8000
|Medale
|130
|11 000
|Medals
|130
|14 000
|Medals
|130
|17 000
|Medale
|130
|20 000
|Medale
|130