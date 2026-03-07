Skip to content
7 mar 2026
Blog – Clash of Clans

Miniwydarzenie medalowe: Smoczy sprint!

Używaj supersmoków, aby zdobywać w bitwach jeszcze więcej smoczych łusek. Odblokujesz za nie nagrody oraz diamentowe medale. Medale możesz wymieniać w sklepie Handlarza na jeszcze więcej nagród!

Początek wydarzenia:

  • 7 marca, 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

  • 14 marca, 8:00 czasu UTC

Sklep zamknie się 16 marca o 8:00 czasu UTC.

Po zakończeniu wydarzenia **14 marca**zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 16 marca do godziny 8:00 czasu UTC.

Dostępne dla graczy z ratuszem poziomu co najmniej 6.

Oddział wydarzenia: Supersmok

Zasoby wydarzenia

Miękka waluta: smocze łuski

Twarda waluta: diamentowe medale

Struktura wydarzenia: Smocza fontanna

Sklepi wydarzenia – szczegółowe informacje

PrzedmiotLimit zakupówCena za szt. w żetonach
Mały Ptah (dekoracja)1550
Goblini pomnik smoka (dekoracja)1550
Ozdobiony pomnik smoka (dekoracja)1550
Smoczy totem (dekoracja)1550
Sceneria piracka12266
Sceneria z fiestą Clash12266
Księżycowy Król12266
Średniowieczna Królowa12266
Strażnik Malarz12266
Pikselowa Czempionka12266
Mikstura herosów3309
Runa złota22060
Runa eliksiru22060
Mikstura zasobów6124
Supermikstura2309
5 pierścieni muru10361
Łopata przeszkód51030
Mikstura badań7247
125 000 eliksiru2015
125 000 złota2015
2000 mrocznego eliksiru2031

Tor wydarzenia – szczegółowe informacje

Punkty (w sumie)Potrzebne punktyDarmowy torIlośćTor premiumIlość
8080Supersmok1Rzadka30
250170Medale300Medale500
500250Zwykła500Rzadka30
800300Wzmocnienie treningu30Medale1050
1250450Medale350Rzadka40
1700450Rzadka10Medale500
2150450Zwykła750Rzadka40
2600450Rzadka25Medale1050
3050450Medale550Rzadka60
3550500Rzadka30Medale700
4050500Zwykła1000Rzadka60
4550500Rzadka50Epicka15
5050500Medale600Rzadka80
5550500Rzadka35Dekoracja1
6050500Zwykła1250Rzadka80
6800750Rzadka60Epicka20
7550750Medale650Rzadka90
8350800Rzadka40Medale1200
9150800Medale700Rzadka90
10 000850Dekoracja1Epicka45
1000Medale130
2000Medale130
4000Medale130
6000Medale130
8000Medale130
11 000Medals130
14 000Medals130
17 000Medale130
20 000Medale130