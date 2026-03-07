Używaj supersmoków, aby zdobywać w bitwach jeszcze więcej smoczych łusek. Odblokujesz za nie nagrody oraz diamentowe medale. Medale możesz wymieniać w sklepie Handlarza na jeszcze więcej nagród!

Początek wydarzenia:

7 marca, 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

14 marca, 8:00 czasu UTC

Sklep zamknie się 16 marca o 8:00 czasu UTC.

Po zakończeniu wydarzenia ** 14 marca **zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 16 marca do godziny 8:00 czasu UTC.

Dostępne dla graczy z ratuszem poziomu co najmniej 6.