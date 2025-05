Bohaterstwo to przeszłość w tym szemranym sezonie, w którym stylowi lecz podejrzani herosi walczą o kontrabandę. Do Clash zawitała era łobuzerstwa i zamętu!

Oto, co przyniosą Mroczne dni:

1–30 czerwca: dostępny będzie złoty karnet. Niech przebranie herosa Czempionka Sceny oraz dodatkowe nagrody uczynią ten sezon godnym zapamiętania.

1–30 czerwca: jeśli posiadasz klasyczną domyślną scenerię, zauważysz na pewno, że zrobiło się jakby... mroczniej.

1–9 czerwca: zwiedzaj ulice miasta Mrocznych dni i zdobywaj nagrody w specjalnym wyzwaniu sezonowym, które pozwoli Cisterować herosem.

1–11 czerwca: czas na ligi wojny klanów. Raz jeszcze udowodnij, że Twój klan jest najlepszym z najlepszych!

3–30 czerwca: pojawia się Sceneria Mrocznych dni. Zmień swoją Osadę w złowieszczą warownię, w której gnieżdżą się najcwańsze na świecie niecnoty.

5–30 czerwca: przebrania złoczyń... znaczy się, „bohaterów”, wkraczają na scenę, by zrobić... scenę.

8–16 czerwca: siej zamęt w drugim wyzwaniu sezonowym i wykorzystaj w bitwach moc wyposażenia Mrocznej korony.

10–30 czerwca: handluj z szemranym Herosem w wydarzeniu medalowym mrocznej umowy i dodaj poborców długów do swoich wojsk jako tymczasowe oddziały. Łupią oni dwa razy tyle, ile normalne gobliny. Magazyny zasobów również będą miały zmieniony wygląd do końca sezonu.

18–30 czerwca: pojawi się muzyczna superdekoracja z kilkoma specjalnymi funkcjami.

19–26 czerwca: ależ oczywiście, że w takim sezonie nie może zabraknąć goblina budowniczego! Pomoże Ci budować w zamian za klejnoty.

22–28 czerwca: powracają gry klanowe. Udowodnij, że dorównujesz siłą samemu Mocarzowi!

Myślisz, że masz to coś, co pozwoli Ci zbić fortunę w te Mroczne dni, Wodzu? Pora to udowodnić!