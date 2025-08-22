Hej, Wodzu! Chcieliśmy powiadomić Cię zawczasu, że planujemy kilka ważnych zmian w najbliższej aktualizacji:

Przerabiamy pułapki sprężynowe!

Pułapki sprężynowe zostaną całkowicie zmienione na wszystkich poziomach ratusza. Oto szczegóły:

Zamiast efektu obszarowego, pułapki sprężynowe będą teraz działać tylko na jeden oddział w zasięgu – ten, który zajmuje najwięcej miejsca.

Jeśli oddział wymaga większej liczby miejsc, niż może pomieścić sprężyna, otrzymuje on duże obrażenia. Jeśli oddział zostanie wyeliminowany przez te obrażenia, zostaje on odrzucony przez pułapkę. Jeśli nie, pułapka wyrzuca go pionowo w powietrze, przez co przez krótki czas nie może on się poruszać się ani atakować.

Jeśli oddział wymaga takiej samej lub mniejszej liczby miejsc, niż może pomieścić sprężyna, zostaje on odrzucony.

Dodajemy też siedem nowych poziomów do pułapki sprężynowej (od 6 do 12), zaczynając od ratusza na poz. 11.

Te same zmiany dotyczą pułapek sprężynowych w Bazie Budowniczego, gdzie dodaliśmy też poziom 5.

Głównym powodem dla tych zmian jest fakt, że w grze znajduje się wiele źródeł obrażeń obszarowych (zwłaszcza na wyższych poziomach ratusza) i niewiele źródeł obrażeń dla pojedynczego celu. Uważamy, że zmiany te pomogą wprowadzić balans w potencjale obronnym pułapek sprężynowych oraz wyeliminują kilka istniejących problemów, przez które są one zbyt silne w przypadku niektórych ataków, a bezużyteczne w przypadku innych. Teraz zawsze będą one zadawać trochę obrażeń. Dodatkowym plusem jest to, że zawsze będzie można wzmocnić je dodatkowymi poziomami na każdym kolejnym poziomie ratusza.

Usunięcie poziomów broni ratusza!

W nadchodzącej aktualizacji usuniemy też poziomy broni z 12., 13., 14. i 15. poziomu ratusza.

Te poziomy spowalniają rozwój na środkowych poziomach gry i nie wnoszą do rozgrywki tyle, co inne ulepszenia, więc zdecydowaliśmy się usunąć je, by przyspieszyć rozwój.

Nie martw się – usuniemy poziomy, ale broń ratusza pozostanie na miejscu. Będzie po prostu miała statystyki maksymalnie ulepszonej broni na niższym poziomie. Dokładnie tak, jak działa teraz broń ratusza na poziomie 16.

Niestety wszelkie trwające ulepszenia broni ratusza zostaną przerwane, a wydane na nie zasoby utracone. Jeśli masz teraz ratusz na poziomie od 12. do 15., sugerujemy nie ulepszać jego broni. Po prostu poczekaj cierpliwie na aktualizację. Gdy nadejdzie, broń Twojego ratusza będzie miała pełną moc, niezależnie od jej poprzedniego poziomu.

Tak jak zawsze, jeśli masz jakieś uwagi lub przemyślenia odnośnie tych zmian, daj nam znać!

