Wprowadzenie trybu rankingowego oraz 18. poziomu ratusza było największą od lat zmianą w Clash.

Choć wielu z Was spodobała się dodatkowa opcja rywalizacji, niektórzy gracze, zwłaszcza ci w wyższych ligach, zgłaszali, że niektóre jej elementy wydają się zbyt wymagające i zniechęcające, by mogli dobrze się bawić.

Chcemy zapewnić Was, że słuchamy Waszych opinii i podzielić się naszymi rozwiązaniami.

Zmiana trybu rankingowego na lepsze

Tryb rankingowy miał za zadanie zapewnić większą swobodę w wyborze intensywności rozgrywki. Wiemy, że jeszcze nie udało nam się znaleźć złotego środka dla wszystkich, zwłaszcza jeśli chodzi o tempo postępów oraz poziom trudności w wyższych ligach.

Oto pierwsze zmiany w nadchodzącej aktualizacji, które powinny pomóc to zmienić:

Naprawiono błąd, w wyniku którego niektórzy gracze otrzymywali błędne ostrzeżenia o degradacji.

Zwiększono procent graczy, którzy awansują i zostają zdegradowani w niektórych ligach, by zwiększyć rotację.

Zmniejszono wymaganą liczbę bitew w wyższych ligach, by zapobiegać wypaleniu graczy.

Zmieniono modyfikatory trudności w oparciu o opinię społeczności.

Dziękujemy za wszystkie przesłane przez Was opinie. Dzięki nim nadal będziemy mogli ulepszać tryb rankingowy.

Zmieniająca się meta na 18. poziomie ratusza

Dzieliliście się z nami również Waszymi opiniami na temat nagłej zmiany w strategiach, które działają na 18. poziomie ratusza.

Niektóre popularne strategie z 17. poziomu nie sprawdzają się tak dobrze na 18., częściowo z powodu zmian w mechanice (na przykład przez to, że ratusz nie jest już strukturą defensywną), a częściowo przez brak nowych poziomów oddziałów w nowym ratuszu.

Chcemy, żeby było jasne: naszym celem nie jest zapewnienie, by każda strategia działała wiecznie. Nowa zawartość towarzysząca ulepszeniom powinna być ekscytująca i potężna, co udało nam się osiągnąć przy pomocy meteorowego golema oraz zaklęcia totemu. Mimo to zawsze staramy się, by przejście na nowy poziom było jak najpłynniejsze i nagradzało graczy. Wasze opinie na temat najnowszego poziomu ratusza już teraz pomagają nam myśleć nad tym, jak podejść do kolejnego.

Patrząc w przyszłość

Te aktualizacje to część ciągłej próby sprawienia, by Clash dawało graczom jak najwięcej zabawy i satysfakcji, bez względu na ich podejście do rozgrywki.

W przyszłości nadal zamierzamy Was słuchać, uczyć się dzięki Waszym opiniom i stale modyfikować grę. Niezależnie od tego, czy staracie się wspinać w ligach rankingowych, testować nowe wojska, czy jedynie ulepszać swoją Osadę, chcemy, byście miło spędzali czas z grą.

Dziękujemy za Waszą pomoc w codziennym ulepszaniu Clash!

– zespół Clash of Clans