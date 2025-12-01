Ogromny meteor uderzył w Osadę i w te Święta z Clash mamy epokę lodowcową! Przemierzaj śnieżne pustkowia, staw czoła potworom mrozu i weź udział w nowych wydarzeniach sezonu, którego motywem przewodnim jest walka z mrozem.

1–11 grudnia: ligi wojny klanów – stawcie czoła innym klanom i zdobądźcie nagrody.

3–31 grudnia: do sklepu zawita sceneria epoki lodowcowej – chcesz, aby Twój ratusz stanął pośrodku skutej lodem fortecy? Wyszukana prośba, ale akurat Ci się poszczęściło!

5–31 grudnia: dostarczamy do sklepu przebrania herosów epoki lodowcowej – w Osadzie powiało chłodem, ale te wdzianka Cię rozgrzeją!

8–31 grudnia: dzięki roztopowemu wydarzeniu medalowemu zrobi się gorąco – zbieraj senne ogniki oraz medale żaru, aby wymieniać je w sklepie Handlarza na dodatkowe nagrody i wyposażenie.

**12–19 grudnia:**w wydarzeniu klanowej gorączki praca zespołowa popłaca – działajcie razem, aby odblokować wspólne nagrody oraz otrzymać dekorację 3x3 za ukończenie całej ścieżki. Podczas klanowej gorączki wypatrujcie wzmocnień, które pomogą Wam zrobić szybsze postępy na ścieżce nagród.

12– 19 grudnia: do Osady przybywają goblin budowniczy oraz badacz – za drobną opłatą w postaci klejnotów chętnie posłużą Ci pomocą.

22– 28 grudnia: gry klanowe powracają, ale nie są takie same – wykonuj zadania ze swoim klanem, by zdobywać punkty i odblokować nagrody. Mocarz zwiększa liczbę punktów, które możesz zdobyć w tym sezonie, z 4000 do 10 000, aby klanom z mniejszą liczbą członków łatwiej było zdobyć wszystkie nagrody. Nadal musisz zdobyć 4000 punktów, aby odblokować dodatkową nagrodę na koniec gier.

29 grudnia – 2 stycznia: powraca wydarzenie łowcy gwiazd – zdobywaj gwiazdy w zwykłych oraz rankingowych bitwach, aby odblokować dodatkowe nagrody.