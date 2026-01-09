Nakręć się na wydarzenie Wybuchowe wyposażenie!
Trzymajcie się hełmów, nadciąga nowe wybuchowe wydarzenie! Zbieraj rudy i uzupełnij wyposażenie swoich herosów w wydarzeniu Wybuchowe wyposażenie. Zbieraj dynamitki w bitwach, by pomóc Wydobywaczowi wysadzić jaskinię i odkryć nagrody, rudę oraz antyczne medale, które możesz wydać na wyposażenie herosów.
Chcę wziąć udział!
Wydarzenie Wybuchowe wyposażenie dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 8. lub wyższym.
Początek wydarzenia Wybuchowe wyposażenie:
Data: piątek, 9 stycznia 2026 r.
Godzina: 08:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia Wybuchowe wyposażenie:
Data: piątek, 23 stycznia 2026 r.
Godzina: 08:00 czasu UTC
Po zakończeniu wydarzenia
23 stycznia zakładka wydarzenia u Handlarza nadal będzie dostępna przez dwa dni, podobnie jak struktura wydarzenia, Detonator Wydobywacza. Oznacza to, że antyczne medale można wymieniać na nagrody do 25 stycznia do godziny 08:00 czasu UTC.
Jak grać
Zbieraj dynamitki w zwykłych oraz rankingowych bitwach. Dynamitki zapewniają postępy na torze wydarzenia Wybuchowe wyposażenie i odblokowują nagrody. Rób postępy na ścieżce nagród, by odkryć antyczne medale w jaskini Wydobywacza. Wymieniaj antyczne medale na przedmioty i starsze wyposażenie herosów.
Zasoby wydarzenia
Dynamitki
Te wybuchowe stworzonka można znaleźć w bitwach podczas wydarzenia. Zbieraj je, by robić postępy na torze nagród wydarzenia Wybuchowe wyposażenie. Uważaj, podobno mają krótki lont!
Antyczne medale
Odkurz te skamieniałe medale i wydawaj je w sklepie Handlarza na nagrody oraz wyposażenie herosów. To najlepsza okazja, by uzupełnić wyposażenie herosów, które Ci umknęło!
Zdobądź więcej z karnetem wydarzenia.
Powrót do przeszłości! Kup karnet wydarzenia, by zdobyć więcej łupów ze ścieżki nagród i zdobądź dodatkowe antyczne medale, które możesz wydać w sklepie Handlarza.