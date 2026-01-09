Trzymajcie się hełmów, nadciąga nowe wybuchowe wydarzenie! Zbieraj rudy i uzupełnij wyposażenie swoich herosów w wydarzeniu Wybuchowe wyposażenie. Zbieraj dynamitki w bitwach, by pomóc Wydobywaczowi wysadzić jaskinię i odkryć nagrody, rudę oraz antyczne medale, które możesz wydać na wyposażenie herosów.

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie Wybuchowe wyposażenie dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 8. lub wyższym.

Początek wydarzenia Wybuchowe wyposażenie:

Data: piątek, 9 stycznia 2026 r.

Godzina: 08:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia Wybuchowe wyposażenie:

Data: piątek, 23 stycznia 2026 r.

Godzina: 08:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia

23 stycznia zakładka wydarzenia u Handlarza nadal będzie dostępna przez dwa dni, podobnie jak struktura wydarzenia, Detonator Wydobywacza. Oznacza to, że antyczne medale można wymieniać na nagrody do 25 stycznia do godziny 08:00 czasu UTC.

Jak grać

Zbieraj dynamitki w zwykłych oraz rankingowych bitwach. Dynamitki zapewniają postępy na torze wydarzenia Wybuchowe wyposażenie i odblokowują nagrody. Rób postępy na ścieżce nagród, by odkryć antyczne medale w jaskini Wydobywacza. Wymieniaj antyczne medale na przedmioty i starsze wyposażenie herosów.