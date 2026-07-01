Zmienia się kierunek wiatru, Wodzu. I przywiało coś naprawdę epickiego.

Barbarzyńca wyruszył w podróż. Toczył bitwy z bogami, walczył z potworami, odnalazł skarby i nie ma pojęcia, jak wrócić do domu… Ale Ty możesz mu pomóc! Witamy w Odysei Barbarzyńcy!

1–31 lipca: złoty karnet: Odyseja Barbarzyńcy – odblokuj nagrody, wzmacniaj swoje postępy i odbierz ekskluzywne przebranie herosa tego sezonu: Króla Zeusa. Piorun w garści i broda wyczesana do perfekcji. Król Zeus mądrze i odważnie rządzi królestwem w chmurach, wskazując drogę zagubionym podróżnikom ze swojego puszystego tronu.

1–31 lipca: goblin budowniczy powraca na cały miesiąc, aby w pełni wykorzystać potencjał konstrukcji… za odpowiednią opłatą.

1–11 lipca: ligi wojny klanów – prowadź wojnę przeciwko siedmiu innym klanom w trybach 15 na 15 lub 30 na 30! Zdobywaj bonusowe łupy, PD klanu oraz medale ligi. Liderzy klanów mają dwa dni na zapisy. Bogowie wojny patrzą, Wodzu. Nie przynieś sobie wstydu.

1–7 lipca: pierwsze wydarzenie Summer Jam: złoto – pierwszy etap odysei w ramach Summer Jam. Barbarzyńca i jego załoga znaleźli górę złota! Ciesz się tygodniem wzmocnień, w tym skróconych czasów i zniżek na wszystkie ulepszenia za złoto.

3–31 lipca: sceneria Odysei – wypłyń na fale sztormu i odkryj tajemniczą wyspę, na której niegdyś toczyły się legendarne bitwy, Kruszące się spetryfikowane sylwetki, sztormy na horyzoncie i echo walk toczonych przez wojowników i bestie na długo przed Twoim przybyciem. Chwyć za miecz, poczuj ogień w sercu i stań obok największych herosów w historii.

5–31 lipca: przebranie herosa: Hrabia Hydra (Smoczy Hrabia) – trzy głowy, dwa skrzydła, jedna komórka mózgowa. Hrabia Hydra strzeże cennych zasobów i jest lojalnym zwierzątkiem Czempionki Hadesa. Uważa ona, że jego główki są przeurocze!

6–8 lipca: wydarzenie masy zaklęć: zaklęcie klonowania – zaklęcia klonowania dla każdego wojska. Zajmij sobie całe miejsce na polu bitwy. Nikt nie uprzedził defensywy, że będzie Was tak dużo. Nikt też nie uprzedził Ciebie, że będzie Was tak dużo.

7–31 lipca: przebranie herosa: Królowa Meduza (Królowa Łuczniczek) – nie jest uprzejma wobec obcych ani wobec nikogo. Z syczącymi wężami na głowie oraz oczami, które zamienią w kamień jednym spojrzeniem, niełatwo jest nawiązywać znajomości.

8–15 lipca: drugie wydarzenie Summer Jam: eliksir – drugi etap. Barbarzyńca i przyjaciele dotarli do tajemniczych lasów eliksiru! Ciesz się tygodniem wzmocnień, w tym skróconych czasów i zniżek na wszystkie ulepszenia za eliksir.

8–17 lipca: miniwydarzenie medalowe: podstępny goblin (ratusz poz. 8+) – zdobywaj nagrody w bitwach i wydawaj je w sklepie Handlarza. Szybka akcja i kieszenie pełne. Klasyka.

8–22 lipca: goblin badacz za 1 klejnot – goblin badacz przybył z ofertą tak podejrzanie korzystną, że nawet sam Odyseusz przeczytałby mały druczek. Nie znajdziesz w niej haka.

9–31 lipca: przebranie herosa: Strażnik Posejdon (Wielki Strażnik) – rozwydrzony brat Króla Zeusa i cwany władca zdradzieckich oceanów. Wpłyń na jego wody bez pozwolenia, a jego słone fale przemoczą Cię do suchej nitki i pochłoną Twój okręt.

11–31 lipca: przebranie herosa: Książę Midas (Książę Minionów) – posiada tyle złota, że można w nim pływać oraz błyszczący tron godny Księcia. Czego więcej mógłby chcieć? Więcej złota, oczywiście. Więcej! WIĘCEJ!

13–14 lipca: wydarzenie masy oddziałów: meteorowy golem – masa meteorowych golemów, jedno okno do ataku, zero współczucia. Kamień spada. Wszystko zamienia się w pył. To właśnie miał na myśli Prometeusz... Chyba.

13–31 lipca: przebranie herosa: Czempionka Hades (Królewska Czempionka) – co powiesz na wymianę? Ta widmowa władczyni głębin mrocznego eliksiru strzeże duchów upadłych oddziałów. Zawrzyj z nią pakt, a może ponownie zobaczysz światło dnia.

15–22 lipca: trzecie wydarzenie Summer Jam: mroczny eliksir – trzeci etap Summer Jam. Ulepszenia za mroczny eliksir, brutalne tempo. Horyzont czeka, Wodzu.

15–22 lipca: wydarzenie nielimitowanego herosa – wszyscy herosi dostępni będą nawet podczas ulepszania, a wszystkie elementy wyposażenia będą na maksymalnym poziomie. Bogowie błogosławią swoich czempionów (chwilowo). Nie zmarnuj tej okazji.

15 lipca: powracają cyberpunkowe przebrania – do zakładki z przedmiotami kosmetycznymi powracają neony. Inna odyseja, inna tematyka, równie klasyczne.

16–21 lipca: poszukiwanie skarbów – skrzynie skarbów poukrywane we wrogich osadach czekają na odważnych. Dla wszystkich graczy od 3. poziomu ratusza. Dla czegoś takiego warto zboczyć z kursu.

20–22 lipca: wydarzenie masy zaklęć: zaklęcie zamrożenia + złości – Boreasz zamroził pole bitwy. Następnie Ares zasiał na nim spustoszenie. Teraz możesz zrobić to samo.

22 lipca – 1 sierpnia: czwarte wydarzenie Summer Jam: wszystko – ostatni etap. Barbarzyńca pokonał bestię z masą zasobów! Ciesz się tygodniem wzmocnień, w tym skróconych czasów i zniżek na wszystkie ulepszenia w Osadzie Głównej.

22–28 lipca: gry klanowe – wykonuj wyzwania, zbieraj punkty i odblokuj ze swoim klanem pełną ścieżkę nagród.

22 lipca – 1 sierpnia: goblin badacz – goblin badacz powraca na ostatnią prostą. Okazja za 1 klejnot dobiegła końca. Żąda pełnej ceny i nie obchodzą go protesty. Co za tupet. Wciąż jednak jest tego wart.

27–28 lipca: wydarzenie masy zaklęć i oddziałów: elektrotytanki + zaklęcia skoku – elektrotytanki przed każdym murem i góra zaklęć skoku, aby je pokonać. Mury Troi nie upadły przez dziesięć lat. Twoi wrogowie nie będą mieli tyle szczęścia.

Każdy heros ma swoją odyseję, Wodzu. Twoja zaczyna się teraz.

Do walki!