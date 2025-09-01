To nie koniec imprezy! Gobliny szukały pod ziemią nieskończonego złota, ale znalazły pod Osadą tylko dziwnych pomieszanych herosów. Impreza trwa w najlepsze, więc przygotujcie się na Mash-A-Ramę!

1–9 września: zdobywaj nagrody w wyzwaniu „Wiertła i wycieki”.

1–11 września: Powracają ligi wojny klanów. Walcz o chwałę i nagrody.

1–30 września: Złoty karnet już tu jest, a wraz z nim stopione przebranie Księcia Minionów – Lawowy Książę!

1–30 września: Goblinowi budowniczemu nie podobała się wizja podziemnej ekspedycji. Dużo chętniej pomoże Ci w Osadzie... jeśli masz do zbycia trochę klejnotów.

3–30 września: sceneria Mash-A-Ramy! Dwa razy większa podziemna sceneria z przemodelowanymi strukturami na obrzeżach wstrząśnie Tobą do głębi.

5–30 września: w sklepie pojawią się przebrania Mash-A-Ramy. Te podziemne rzezimieszki to dziwaczne połączenia oddziałów i herosów. Nie przegap Galaretowatego Króla, P.E.Q.Q.I, Strażnika Iwana i Czempionki Yeti.

9–16 września: mini wydarzenie specjalne, w którym to gracze decydują! Superoddział, który zdobędzie najwięcej głosów od naszej społeczności w ankiecie zostanie gwiazdą tego wyjątkowego mini wydarzenia specjalnego. Wykup karnet wydarzenia i zdobądź wystarczająco dużo medali, by odblokować superdekorację 3x3 – Szkiczowatego przyzywacza!

15 września: przedmioty kosmetyczne w tematyce gier fabularnych ponownie pojawią się w sklepie, a wśród nich legendarna sceneria „Starcie smoków”!

17–20 września: czterokrotny gwiezdny bonus – więcej zasobów, więcej nagród, więcej motywacji do rozgrywania bitew!

22–28 września: gry klanowe wracają! Skorzystaj ze zniżek na superoddziały, aby ukończyć zadania.

22–28 września: 99% zniżki na superoddziały, dzięki której gry klanowe to bułka z masłem!