Pora na Mash-A-Ramę!
To nie koniec imprezy! Gobliny szukały pod ziemią nieskończonego złota, ale znalazły pod Osadą tylko dziwnych pomieszanych herosów. Impreza trwa w najlepsze, więc przygotujcie się na Mash-A-Ramę!
1–9 września: zdobywaj nagrody w wyzwaniu „Wiertła i wycieki”.
1–11 września: Powracają ligi wojny klanów. Walcz o chwałę i nagrody.
1–30 września: Złoty karnet już tu jest, a wraz z nim stopione przebranie Księcia Minionów – Lawowy Książę!
1–30 września: Goblinowi budowniczemu nie podobała się wizja podziemnej ekspedycji. Dużo chętniej pomoże Ci w Osadzie... jeśli masz do zbycia trochę klejnotów.
3–30 września: sceneria Mash-A-Ramy! Dwa razy większa podziemna sceneria z przemodelowanymi strukturami na obrzeżach wstrząśnie Tobą do głębi.
5–30 września: w sklepie pojawią się przebrania Mash-A-Ramy. Te podziemne rzezimieszki to dziwaczne połączenia oddziałów i herosów. Nie przegap Galaretowatego Króla, P.E.Q.Q.I, Strażnika Iwana i Czempionki Yeti.
9–16 września: mini wydarzenie specjalne, w którym to gracze decydują! Superoddział, który zdobędzie najwięcej głosów od naszej społeczności w ankiecie zostanie gwiazdą tego wyjątkowego mini wydarzenia specjalnego. Wykup karnet wydarzenia i zdobądź wystarczająco dużo medali, by odblokować superdekorację 3x3 – Szkiczowatego przyzywacza!
15 września: przedmioty kosmetyczne w tematyce gier fabularnych ponownie pojawią się w sklepie, a wśród nich legendarna sceneria „Starcie smoków”!
17–20 września: czterokrotny gwiezdny bonus – więcej zasobów, więcej nagród, więcej motywacji do rozgrywania bitew!
22–28 września: gry klanowe wracają! Skorzystaj ze zniżek na superoddziały, aby ukończyć zadania.
22–28 września: 99% zniżki na superoddziały, dzięki której gry klanowe to bułka z masłem!
28 września – 3 października: powrót poszukiwania skarbów! Otwieraj skrzynie znalezione w bitwach, aby zdobyć epickie nagrody.
Na miejsca, gotowi... Mash-A-Ramę czas zacząć!