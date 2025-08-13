Przygotuj się na wydarzenie klanowe Pędzący herosi
Zbierz swój klan! Wydarzenie klanowe wraca! Tym razem będziesz zbierać mroczny eliksir i przekazywać nowy słodki gazowany eliksir.
Gazowany eliksir będziesz razem z pozostałymi członkami klanu oddawać do wózka z napitkiem Franka – w ten sposób odblokujesz fantastyczne nagrody (w tym scenerię Clash-A-Ramy).
Chcę wziąć udział!
Wydarzenie klanowe Pędzący herosi dostępne jest dla graczy z ratuszem na poz. 7. lub wyższym.
Kiedy?
Początek wydarzenia:
13 sierpnia o 8:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia:
20 sierpnia o 8:00 czasu UTC
Zdobywaj eliksir – atakuj herosów!
Zbieranie zasobów z kolektorów i wózka na łupy to świetny sposób pozyskiwania mrocznego eliksiru, ale pokonywanie herosów podczas ataków jest jeszcze lepsze. Celuj w zbiorniki eliksiru oraz herosów podczas ataków. Herosi wyższych poziomów będą upuszczać więcej mrocznego eliksiru, gdy ich pokonasz. Ruszaj i spraw, że Twoja Osada będzie z Ciebie dumna.
Nielimitowani herosi
Wydarzenie Nielimitowani herosi będzie się odbywać równolegle z wydarzeniem Pędzący herosi. Przygotuj się na nieprzerwaną akcję z herosami – nawet, gdy ich ulepszasz.
Zasób wydarzenia: gazowany eliksir
Tajemniczy, słodki gazowany eliksir pojawił się w zbiornikach mrocznego eliksiru. Zbieraj mroczny eliksir z ataków, kolektorów i wózka na łupy, a zdobędziesz taką samą ilość gazowanego eliksiru.
Gazowany eliksir będziesz razem z pozostałymi członkami klanu oddawać do wózka z napitkiem Franka i zdobywać dzięki temu wspólne nagrody. Frank też to doceni.
Wzmocnienia w wydarzeniu
W pewnym momencie w czasie trwania wydarzenia ilość gazowanego eliksiru, którą będziesz zdobywać za zbieranie mrocznego eliksiru, zostanie wzmocniona. Oznacza to, że przeliczenie mrocznego eliksiru na gazowany będzie większe niż 1:1. Zachowaj czujność podczas wydarzenia, aby nie przegapić momentu, gdy wzmocnienie będzie aktywne. Dzięki temu ścieżka nagród klanu zapełni się szybciej.
Nagrody: sceneria Clash-A-Ramy i nie tylko!
Jeśli przekażesz klanowi odpowiednio dużo gazowanego eliksiru, zdobędziesz wspólne nagrody takie jak medale wydarzenia i skrzynie. Ukończ ścieżkę, a cały Twój klan będzie mógł odebrać scenerię Clash-A-Ramy.
Odbieranie nagród
Aby odebrać nagrody musisz:
należeć do klanu,
przynajmniej raz podczas wydarzenia wesprzeć aktualny klan,
odebrać nagrody w ciągu 2 dni od zakończenia wydarzenia.
Zmiana klanu
W czasie trwania wydarzenia Pędzący herosi możesz zmienić klany, nawet jeśli już pomagałeś w zapełnieniu ścieżki nagród poprzedniego klanu. Możesz wesprzeć nowy klan pod warunkiem, że ma mniej niż 100 członków wspierających go w wydarzeniu.
Otrzymasz nagrody tylko z klanu, w którym będziesz podczas zakończenia wydarzenia, o ile udało Ci się wesprzeć klan przynajmniej jednym datkiem.