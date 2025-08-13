Zbierz swój klan! Wydarzenie klanowe wraca! Tym razem będziesz zbierać mroczny eliksir i przekazywać nowy słodki gazowany eliksir.

Gazowany eliksir będziesz razem z pozostałymi członkami klanu oddawać do wózka z napitkiem Franka – w ten sposób odblokujesz fantastyczne nagrody (w tym scenerię Clash-A-Ramy).

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie klanowe Pędzący herosi dostępne jest dla graczy z ratuszem na poz. 7. lub wyższym.

Kiedy?

Początek wydarzenia:

13 sierpnia o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

20 sierpnia o 8:00 czasu UTC

Zdobywaj eliksir – atakuj herosów!

Zbieranie zasobów z kolektorów i wózka na łupy to świetny sposób pozyskiwania mrocznego eliksiru, ale pokonywanie herosów podczas ataków jest jeszcze lepsze. Celuj w zbiorniki eliksiru oraz herosów podczas ataków. Herosi wyższych poziomów będą upuszczać więcej mrocznego eliksiru, gdy ich pokonasz. Ruszaj i spraw, że Twoja Osada będzie z Ciebie dumna.

Nielimitowani herosi

Wydarzenie Nielimitowani herosi będzie się odbywać równolegle z wydarzeniem Pędzący herosi. Przygotuj się na nieprzerwaną akcję z herosami – nawet, gdy ich ulepszasz.

Zasób wydarzenia: gazowany eliksir

Tajemniczy, słodki gazowany eliksir pojawił się w zbiornikach mrocznego eliksiru. Zbieraj mroczny eliksir z ataków, kolektorów i wózka na łupy, a zdobędziesz taką samą ilość gazowanego eliksiru.

Gazowany eliksir będziesz razem z pozostałymi członkami klanu oddawać do wózka z napitkiem Franka i zdobywać dzięki temu wspólne nagrody. Frank też to doceni.

Wzmocnienia w wydarzeniu

W pewnym momencie w czasie trwania wydarzenia ilość gazowanego eliksiru, którą będziesz zdobywać za zbieranie mrocznego eliksiru, zostanie wzmocniona. Oznacza to, że przeliczenie mrocznego eliksiru na gazowany będzie większe niż 1:1. Zachowaj czujność podczas wydarzenia, aby nie przegapić momentu, gdy wzmocnienie będzie aktywne. Dzięki temu ścieżka nagród klanu zapełni się szybciej.