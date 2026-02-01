Legendarni herosi walczą o honor, chwałę i cenne zwoje mądrości. Świętuj Księżycowy Nowy Rok, walcząc dumnie w sezonie roku ognistego konia. To podróż, której na pewno nie chcesz przegapić!

1–28 lutego: złoty karnet: zdobądź dla Osady dodatkowe korzyści i przedmioty oraz odblokuj przebranie herosa Czerwona Czempionka.

1–11 lutego: liga wojny klanów: obmyśl przebiegłe strategie i dumnie walcz dla swojego klanu!

3–28 lutego: sceneria roku ognistego konia: wyrwij swoją Osadę z ziemi i poślij ją w przestworza. Zwiedź oszałamiający niebiański pałac. Ogniste konie gratis!

5–28 lutego: przebrania herosów roku ognistego konia: daj się porwać przygodzie, gdy te niesamowite przebrania pojawią się w sklepie.

6–13 lutego: nowa tabela wyników poziomu wyzwania: pokonaj poziom wyzwania „Starcie w chmurach”, by Twoje imię znalazło się na nowiutkiej tabeli wyników.

9–26 lutego: wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy: zdobywaj zwoje mądrości podczas ataków, by odblokować wspaniałe nagrody z toru wydarzenia i nowe wyposażenie w sklepie Handlarza!

16–19 lutego: wydarzenie podwójnego gwiezdnego bonusu: zdobądź dwa razy więcej łupów z gwiezdnego bonusu. To najlepsza pora zrobić to, co robisz najlepiej: walczyć!

22–28 lutego: gry klanowe i zniżki na superoddziały: spraw, by każde zadanie było drobnostką dzięki 99% zniżce na superoddziały i zdobądź góry nagród w grach klanowych!