Wznieście miecze i ruszcie pod scenę, rozpoczynamy wydarzenie Brzmienie Clash.

Kapela MIĘSO ARMATNIE już tu jest i rozkręca w osadzie szalony koncert metalowy. Pora udowodnić, że jesteście dość twardzi, by przetrwać tę metalową zawieruchę.

Zbierajcie kolczaste bransolety, zdobywajcie metalowe medale i wymieniajcie je na potężne nagrody, w tym na zupełnie nowe epickie wyposażenie.

Co z wejściówkami?

Wydarzenie medalowe Brzmienie Clash jest dostępne dla wszystkich graczy od szóstego poziomu Ratusza.

Kiedy ta impreza?

Zaczynamy 8 kwietnia o 8:00 czasu UTC

Kończymy 29 kwietnia o 8:00 czasu UTC

Zakładka wydarzenia w sklepie Handlarz i struktura wydarzenia będą dostępne po jego zakończeniu do 1 maja do 8:00 czasu UTC.

Zasoby wydarzenia

Kolczaste bransolety

Kolczaste bransolety będą rozsiane po wrogich osadach w bitwach multiplayer.

Bransolety znajdujące się w trzech losowych strukturach w każdej bazie

W każdej bitwie zdobyć można do 200 bransolet

Niszczcie i zbierajcie, aby poczynić postępy na torze wydarzenia

Możecie także zbierać bransolety z mechanicznego byka – Waszej struktury wydarzenia, która generuje je każdego dnia i z czasem robi to coraz szybciej.

Metalowe medale

W miarę zdobywania kolczastych bransolet i progresji na torze wydarzenia będziecie odblokowywać metalowe medale.

Wymieniajcie je w sklepie Handlarza na nagrody, w tym nowe i powracające epickie wyposażenie.

Nowe epickie wyposażenie Smoczego Hrabi

Nowe epickie wyposażenie dla Smoczego Hrabi przybyło do sklepu Handlarza.

Przez pierwsze pięć dni wydarzenia to wyposażenie będzie wzmocnione do maksymalnego poziomu, na jaki pozwala Wasz poziom ratusza, dzięki czemu od razu wypróbujecie pełnię jego możliwości!

Tymczasowy oddział: imprezowy mag

Czym jest koncert bez odrobiny zamieszania?

Podczas koncertu do wojska dołączy tymczasowy oddział w postaci imprezowego maga. Odblokujcie go na torze wydarzenia i sprowadźcie imprezę na teren wroga.

Struktura wydarzenia: mechaniczny byk

Mechaniczny byk wtoczył się do osady.

W miarę upływu czasu będzie generował kolczaste bransolety

Daje dostęp do toru wydarzenia

Przyspiesza odblokowywanie nagród

Wskoczcie na niego i trzymajcie się mocno.

Nagrody wydarzenia

Zdobywajcie nagrody na torze wydarzenia i wymieniajcie medale w sklepie Handlarza na między innymi:

Epickie wyposażenie Smoczego Hrabi

Powracające epickie wyposażenie

Rudę i zasoby Osady Głównej

Części mieszkalne Stolicy Klanu

Superdekorację

Dwie nowe dekoracje

Karnet wydarzenia

Odblokujcie Karnet wydarzenia, aby uzyskać dostęp do dodatkowych nagród i przyspieszyć swoje postępy na Torze wydarzenia.

Scena jest gotowa, mechaniczny byk czeka, a tłum robi się coraz głośniejszy.

Teraz Wasza kolej, by narobić hałasu.

Do walki!