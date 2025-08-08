Tajemnicze zapadliska zmieniły te obchody rocznicy Clash w wielką imprezę z basenem. Pomóż Królowej Clash-A-Ramy zebrać feniksie kółka, aby nikt nie poszedł pod wodę w tym sezonie.

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie medalowe Chlup łup dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.

Kiedy?

Początek wydarzenia:

8 sierpnia o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

29 sierpnia o 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 29 sierpnia zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 31 sierpnia do godziny 8:00 czasu UTC.

Tymczasowe oddziały

Kilka znajomych twarzy wprasza się na imprezę! Tymczasowe oddziały będą pojawiać się w trakcie wydarzenia i mogą być dodane do Twojej armii. Miej oko na ekran szkolenia wojska i centrum wydarzeń, aby ich nie przegapić.

Piniatowa panika

Pora na panikę! W określonych momentach w czasie wydarzenia obozy wojskowe zamienią się w piniaty. Niszczenie jasnych piniat uwolni pomocne oddziały tymczasowe, podczas gdy mroczne piniaty uwolnią wrogie oddziały. Rozstaw mądrze swoje piniaty, by dobrze Cię broniły.