Skocz na bombę prosto w rocznicę Clash!
Wydarzenie medalowe Chlup łup
Tajemnicze zapadliska zmieniły te obchody rocznicy Clash w wielką imprezę z basenem. Pomóż Królowej Clash-A-Ramy zebrać feniksie kółka, aby nikt nie poszedł pod wodę w tym sezonie.
Wydarzenie medalowe Chlup łup dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.
Kiedy?
Początek wydarzenia:
8 sierpnia o 8:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia:
29 sierpnia o 8:00 czasu UTC
Po zakończeniu wydarzenia 29 sierpnia zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 31 sierpnia do godziny 8:00 czasu UTC.
Tymczasowe oddziały
Kilka znajomych twarzy wprasza się na imprezę! Tymczasowe oddziały będą pojawiać się w trakcie wydarzenia i mogą być dodane do Twojej armii. Miej oko na ekran szkolenia wojska i centrum wydarzeń, aby ich nie przegapić.
Piniatowa panika
Pora na panikę! W określonych momentach w czasie wydarzenia obozy wojskowe zamienią się w piniaty. Niszczenie jasnych piniat uwolni pomocne oddziały tymczasowe, podczas gdy mroczne piniaty uwolnią wrogie oddziały. Rozstaw mądrze swoje piniaty, by dobrze Cię broniły.
Zasoby wydarzenia!
Feniksie kółka
Nadmuchane przez dmuchawy feniksie kółka to najbardziej urocza waluta, jaką tu znajdziesz. Te kółka do pływania w kształcie wiernych towarzyszy to jedyna rzecz, jaka pozwala oddziałom utrzymać się na powierzchni w czasie tej rocznicy Clash. Zdobywaj je w czasie ataków.
Chlupmedale
Niech nie zwiedzie Cię ich wygląd, ta waluta jest znacznie twardsza, niż się wydaje. Może nie przydadzą się one w basenie, ale za to można wymienić je w sklepie Handlarza na epickie nagrody.
Nowe wyposażenie herosów: heroiczna pochodnia
Potrzebne nam coś, czym podpalimy świeczki na torcie rocznicowym. Wykorzystaj chlupmedale w sklepie Handlarza, by zdobyć epickie wyposażenie dla Wielkiego Strażnika: heroiczną pochodnię.
Sprawia ona, że pobliskie oddziały aż palą się do przechodzenia przez mury, szybszego ruchu i otrzymywania mniejszych obrażeń.
Dekoracje
Sprawdź w sklepie Handlarza, jakie specjalne dekoracje Clash-A-Ramy można odblokować w czasie wydarzenia.