22 maj 2026
Blog – Clash of Clans

Stan rozgrywki – część 2.

Cześć, Wodzowie!

W drugim wydaniu tej serii chcielibyśmy podzielić się pewnymi zmianami nadchodzącymi do modyfikatorów ligi wojny klanów, szczegółami na temat zmian w balansie oraz podpowiedzieć, nad czym będziemy pracować w następnej kolejności.

Zacznijmy krótko o LWK

Po pierwszym intensywnym miesiącu nowego systemu modyfikatorów LWK, o których mówiliśmy w poprzednim poście, zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebne jest w tej kwestii kilka tymczasowych poprawek, zanim dopracujemy długoterminowe rozwiązanie dla modyfikatorów we wszystkich rangach.

Wraz z początkiem najbliższego sezonu LWK Tytani III oraz Tytani II używać będą modyfikatorów Legend II, natomiast Tytani I oraz liga legend używać będą modyfikatorów Legend I.

Zmiany te mają na celu stworzenie zdrowszej rozgrywki na każdym szczeblu drabiny oraz dać nam zobaczyć, jak różne układy modyfikatorów wpływają na rozgrywkę oraz współczynnik sukcesu.

Majowe zmiany w balansie

Zanim wypuścimy całą aktualizację, najpierw przygotowaliśmy również trochę zmian w balansie (szczegółowa tabela znajduje się na końcu artykułu).

Wraz z tą serią zmian w balansie, chcemy spróbować nowego sposobu, w jaki je komunikujemy. Poprzednio szczegółowo zagłębiliśmy się w dane na temat wyników i współczynników sukcesu, ale tym razem chcielibyśmy skupić się bardziej na naszych intencjach.

Wprowadzamy znaczne poprawki względem wielkiej strzały oraz mniejsze względem plecaka rakietowego. Celem jest wyeliminowanie powracającego problemu, przez który wielka strzała potrzebowałaby wzmocnień wraz z każdym nowym poziomem obrony powietrznej, tworząc sytuację, w której byłaby zbyt silna na niższych poziomach ratusza tylko po to, by spełnić swoją rolę na wyższych poziomach. Po tej zmianie wielka strzała zadawać będzie dwa razy więcej obrażeń obronie powietrznej, a jednocześnie będzie mniej skuteczna przeciwko reszcie celów. W ten sposób stanie się ona specjalistycznym narzędziem do eliminowania kluczowych defensyw, ale nie generalnie dominującą opcją.

Smoczy Hrabia również był odrobinę za mocny. I chociaż bawiliśmy się dobrze, to miało to zbyt duży wpływ na metę. Poza wspomnianą wcześniej zmianą w plecaku rakietowym, od następnej aktualizacji w czerwcu zmieni się również jego sposób interakcji z żaromiotem, aby ogień zawsze zionął w kierunku lotu Smoczego Hrabi, zamiast w stronę, w którą skierowany jest sam plecak. W ramach majowych zmian w balansie obniżamy również moc płomiennego serca oraz jego redukcję obrażeń otrzymywanych od pułapek. Będziemy przypatrywać się temu, jak te zmiany się sprawdzą i, jeśli będzie trzeba, skrócimy mu łańcuch jeszcze bardziej.

Obecna meta powietrzna była znaczną zmianą, a naszym celem jest stworzenie lepszego balansu między strategiami naziemnymi oraz powietrznymi. Pierwszym krokiem są poprawki działania wyrzutni lawy oraz bomb powietrznych i opiekacza. Chociaż wyrzutnia lawy bardzo dobrze sprawdzała się przeciwko strategiom naziemnym, bomby powietrzne oraz opiekacz nie miały takiego samego impaktu przeciwko atakom powietrznym.

No i w końcu wprowadzamy też poprawki względem podniebnego wozu oraz smoczego jeźdźca. Podniebny wóz straci jedną beczkę i jednego miniona oraz będzie miał jeden poziom mniej we wszystkich oddziałach, natomiast smoczy jeździec otrzyma małe osłabienie. Cieszymy się, że podniebny wóz jest mocną opcją, ale nie powinien on dominować niemal każdego ataku.

tRUDY

Podzieliliśmy się już naszymi powodami i celami względem nadchodzących w maju zmian w balansie. Nasz zespół projektancki już planuje nowe sposoby na wprowadzenie świeżych możliwości ataków oraz jak jeszcze lepiej urozmaicić rozgrywkę: nowy oddział wydarzenia, nowa zawartość rozgrywki, która powinna zaskakująco wpłynąć na przepływ ataków, jak i nowe epickie wyposażenie monolityczne.

Wiemy, co sobie myślicie… Jak można cieszyć się jeszcze większą ilością epickiego wyposażenia, skoro wielu graczy nie może nawet nadążyć ze zdobywaniem wyposażenia, które już jest w grze? Chcemy, żeby łatwiej było podnosić poziomy oraz wypróbować epickie wyposażenie, aby więcej graczy mogło czerpać przyjemność z nadchodzących nowości! Chcieliśmy poświęcić należyty czas i troskę, zanim wprowadzimy sposoby na nadgonienie zaległości. Wielu graczy zainwestowało dużo czasu oraz środków w wyposażenie i zależało nam na zachowaniu sprawiedliwości w tym, jak zmotywujemy nowych oraz powracających graczy, którzy przegapili poprzednie wyposażenie oraz wydarzenia. Wydaje nam się, że udało nam się sprawić, aby ekonomia względem epickiego wyposażenia była przystępniejsza, ale jednocześnie ekonomia rudy pozostała zajmująca i nie możemy się doczekać, aby się tym z Wami podzielić…

Na koniec

Nie chcemy jeszcze wyłożyć wszystkich kart na stół. Będziecie musieli poczekać na naszego następne wideo, aby dowiedzieć się więcej… To na razie wszystko na temat tej mniejszej aktualizacji. Będziemy czujnie obserwować, jaki wpływ będą miały te zmiany, słuchać opinii graczy i twórców oraz wprowadzać konieczne poprawki.

Dziękujemy, że tutaj dotarliście.

Do walki!

PrzedmiotPoziom przedmiotuRatuszTyp wartościObecna wartośćNOWA WARTOŚĆ
Wielka strzałaWSZYSTKO1–18Dodatkowe obrażenia przeciw obronie powietrznej1x2x
Wielka strzała99Obrażenia12001100
Wielka strzała1210Obrażenia15001200
Wielka strzała1512Obrażenia17501350
Wielka strzała1814+Obrażenia20001500
Plecak rakietowy2114Przeszywające obrażenia19251875
Plecak rakietowy2716+Przeszywające obrażenia22002150
Płomienne serce1515+Regeneracja155140
Płomienne serce1815+Regeneracja175150
Płomienne serce115+DPS1010
Płomienne serce215+DPS1210
Płomienne serce315+DPS1412
Płomienne serce415+DPS1612
Płomienne serce515+DPS1812
Płomienne serce615+DPS2014
Płomienne serce715+DPS2214
Płomienne serce815+DPS2414
Płomienne serce915+DPS2616
Płomienne serce1015+DPS2816
Płomienne serce1115+DPS3016
Płomienne serce1215+DPS3218
Płomienne serce1315+DPS3418
Płomienne serce1415+DPS3618
Płomienne serce1515+DPS3820
Płomienne serce1615+DPS4020
Płomienne serce1715+DPS4220
Płomienne serce1815+DPS4523
Smoczy Hrabia15–18Redukcja obrażeń od pułapek5040
Wyrzutnia lawy118DPS8072
Wyrzutnia lawy218DPS8375
Wyrzutnia lawy318DPS8780
Wyrzutnia lawy418DPS9185
Wyrzutnia lawy518DPS9590
Wyrzutnia lawy618DPS10095
Wyrzutnia lawy718DPS105100
Wyrzutnia lawy818DPS111105
Wyrzutnia lawy918DPS118110
Wyrzutnia lawy1018DPS125115
Wyrzutnia lawy118Zasięg ataku11001100
Wyrzutnia lawy218Zasięg ataku12001150
Wyrzutnia lawy318Zasięg ataku13001200
Wyrzutnia lawy418Zasięg ataku14001250
Wyrzutnia lawy518Zasięg ataku15001300
Wyrzutnia lawy618Zasięg ataku16001350
Wyrzutnia lawy718Zasięg ataku17001400
Wyrzutnia lawy818Zasięg ataku18001450
Wyrzutnia lawy918Zasięg ataku19001500
Wyrzutnia lawy1018Zasięg ataku20001600
Wyrzutnia lawy118Obrażenia kałuży2621
Wyrzutnia lawy218Obrażenia kałuży2722
Wyrzutnia lawy318Obrażenia kałuży2923
Wyrzutnia lawy418Obrażenia kałuży3024
Wyrzutnia lawy518Obrażenia kałuży3125
Wyrzutnia lawy618Obrażenia kałuży3326
Wyrzutnia lawy718Obrażenia kałuży3427
Wyrzutnia lawy818Obrażenia kałuży3629
Wyrzutnia lawy918Obrażenia kałuży3830
Wyrzutnia lawy1018Obrażenia kałuży4032
Bomby powietrznewszyscy18Zasięg ataku9001100
Bomby powietrzne118Szybkość ataku38003400
Bomby powietrzne218Szybkość ataku36003200
Bomby powietrzne318Szybkość ataku34003000
Bomby powietrzne418Szybkość ataku32002800
Bomby powietrzne518Szybkość ataku30002600
Bomby powietrzne618Szybkość ataku28002400
Bomby powietrzne718Szybkość ataku26002200
Bomby powietrzne818Szybkość ataku24002000
Bomby powietrzne918Szybkość ataku22001800
Bomby powietrzne1018Szybkość ataku20001600
Opiekaczwszyscy18Szybkość ataku18001500
Opiekaczwszyscy18Obszar ataku120150
Opiekacz118Szybkość ataku18001500
Opiekacz218Szybkość ataku18001500
Opiekacz318Szybkość ataku18001500
Opiekacz418Szybkość ataku18001500
Opiekacz518Szybkość ataku18001500
Opiekacz618Szybkość ataku18001500
Opiekacz718Szybkość ataku18001500
Opiekacz818Szybkość ataku18001500
Opiekacz918Szybkość ataku18001500
Opiekacz1018Szybkość ataku18001500
Opiekacz118Obrażenia5085
Opiekacz218Obrażenia5490
Opiekacz318Obrażenia5895
Opiekacz418Obrażenia62100
Opiekacz518Obrażenia66105
Opiekacz618Obrażenia70110
Opiekacz718Obrażenia75115
Opiekacz818Obrażenia80120
Opiekacz918Obrażenia87125
Opiekacz1018Obrażenia95135
Opiekacz118Liczba salw68
Opiekacz218Liczba salw79
Opiekacz318Liczba salw810
Opiekacz418Liczba salw911
Opiekacz518Liczba salw1012
Opiekacz618Liczba salw1113
Opiekacz718Liczba salw1214
Opiekacz818Liczba salw1315
Opiekacz918Liczba salw1416
Opiekacz1018Liczba salw1517
Podniebny wóz116Liczba ataków54
Podniebny wóz216Liczba ataków54
Podniebny wóz317Liczba ataków65
Podniebny wóz418Liczba ataków65
Podniebny wóz116Poziom oddziałów (minion, lawalon, mały smok)11;10;910;9;8
Podniebny wóz216Poziom oddziałów (minion, lawalon, mały smok)12;11;1011;10;9
Podniebny wóz317Poziom oddziałów (minion, lawalon, mały smok)13;12;1112;11;10
Podniebny wóz418Poziom oddziałów (minion, lawalon, mały smok)14;13;1213;12;11
Podniebny wóz116Wypuszczane oddziały (minion, lawalon, mały smok)3;1;12;1;1
Podniebny wóz216Wypuszczane oddziały (minion, lawalon, mały smok)4;1;13;1;1
Podniebny wóz317Wypuszczane oddziały (minion, lawalon, mały smok)5;1;14;1;1
Podniebny wóz418Wypuszczane oddziały (minion, lawalon, mały smok)5;1;14;1;1
Smoczy jeździec618PW62005900
Smoczy jeździec618DPS520500