Cześć, Wodzowie!

W drugim wydaniu tej serii chcielibyśmy podzielić się pewnymi zmianami nadchodzącymi do modyfikatorów ligi wojny klanów, szczegółami na temat zmian w balansie oraz podpowiedzieć, nad czym będziemy pracować w następnej kolejności.

Zacznijmy krótko o LWK

Po pierwszym intensywnym miesiącu nowego systemu modyfikatorów LWK, o których mówiliśmy w poprzednim poście, zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebne jest w tej kwestii kilka tymczasowych poprawek, zanim dopracujemy długoterminowe rozwiązanie dla modyfikatorów we wszystkich rangach.

Wraz z początkiem najbliższego sezonu LWK Tytani III oraz Tytani II używać będą modyfikatorów Legend II, natomiast Tytani I oraz liga legend używać będą modyfikatorów Legend I.

Zmiany te mają na celu stworzenie zdrowszej rozgrywki na każdym szczeblu drabiny oraz dać nam zobaczyć, jak różne układy modyfikatorów wpływają na rozgrywkę oraz współczynnik sukcesu.

Majowe zmiany w balansie

Zanim wypuścimy całą aktualizację, najpierw przygotowaliśmy również trochę zmian w balansie (szczegółowa tabela znajduje się na końcu artykułu).

Wraz z tą serią zmian w balansie, chcemy spróbować nowego sposobu, w jaki je komunikujemy. Poprzednio szczegółowo zagłębiliśmy się w dane na temat wyników i współczynników sukcesu, ale tym razem chcielibyśmy skupić się bardziej na naszych intencjach.

Wprowadzamy znaczne poprawki względem wielkiej strzały oraz mniejsze względem plecaka rakietowego. Celem jest wyeliminowanie powracającego problemu, przez który wielka strzała potrzebowałaby wzmocnień wraz z każdym nowym poziomem obrony powietrznej, tworząc sytuację, w której byłaby zbyt silna na niższych poziomach ratusza tylko po to, by spełnić swoją rolę na wyższych poziomach. Po tej zmianie wielka strzała zadawać będzie dwa razy więcej obrażeń obronie powietrznej, a jednocześnie będzie mniej skuteczna przeciwko reszcie celów. W ten sposób stanie się ona specjalistycznym narzędziem do eliminowania kluczowych defensyw, ale nie generalnie dominującą opcją.

Smoczy Hrabia również był odrobinę za mocny. I chociaż bawiliśmy się dobrze, to miało to zbyt duży wpływ na metę. Poza wspomnianą wcześniej zmianą w plecaku rakietowym, od następnej aktualizacji w czerwcu zmieni się również jego sposób interakcji z żaromiotem, aby ogień zawsze zionął w kierunku lotu Smoczego Hrabi, zamiast w stronę, w którą skierowany jest sam plecak. W ramach majowych zmian w balansie obniżamy również moc płomiennego serca oraz jego redukcję obrażeń otrzymywanych od pułapek. Będziemy przypatrywać się temu, jak te zmiany się sprawdzą i, jeśli będzie trzeba, skrócimy mu łańcuch jeszcze bardziej.

Obecna meta powietrzna była znaczną zmianą, a naszym celem jest stworzenie lepszego balansu między strategiami naziemnymi oraz powietrznymi. Pierwszym krokiem są poprawki działania wyrzutni lawy oraz bomb powietrznych i opiekacza. Chociaż wyrzutnia lawy bardzo dobrze sprawdzała się przeciwko strategiom naziemnym, bomby powietrzne oraz opiekacz nie miały takiego samego impaktu przeciwko atakom powietrznym.

No i w końcu wprowadzamy też poprawki względem podniebnego wozu oraz smoczego jeźdźca. Podniebny wóz straci jedną beczkę i jednego miniona oraz będzie miał jeden poziom mniej we wszystkich oddziałach, natomiast smoczy jeździec otrzyma małe osłabienie. Cieszymy się, że podniebny wóz jest mocną opcją, ale nie powinien on dominować niemal każdego ataku.

tRUDY

Podzieliliśmy się już naszymi powodami i celami względem nadchodzących w maju zmian w balansie. Nasz zespół projektancki już planuje nowe sposoby na wprowadzenie świeżych możliwości ataków oraz jak jeszcze lepiej urozmaicić rozgrywkę: nowy oddział wydarzenia, nowa zawartość rozgrywki, która powinna zaskakująco wpłynąć na przepływ ataków, jak i nowe epickie wyposażenie monolityczne.

Wiemy, co sobie myślicie… Jak można cieszyć się jeszcze większą ilością epickiego wyposażenia, skoro wielu graczy nie może nawet nadążyć ze zdobywaniem wyposażenia, które już jest w grze? Chcemy, żeby łatwiej było podnosić poziomy oraz wypróbować epickie wyposażenie, aby więcej graczy mogło czerpać przyjemność z nadchodzących nowości! Chcieliśmy poświęcić należyty czas i troskę, zanim wprowadzimy sposoby na nadgonienie zaległości. Wielu graczy zainwestowało dużo czasu oraz środków w wyposażenie i zależało nam na zachowaniu sprawiedliwości w tym, jak zmotywujemy nowych oraz powracających graczy, którzy przegapili poprzednie wyposażenie oraz wydarzenia. Wydaje nam się, że udało nam się sprawić, aby ekonomia względem epickiego wyposażenia była przystępniejsza, ale jednocześnie ekonomia rudy pozostała zajmująca i nie możemy się doczekać, aby się tym z Wami podzielić…

Na koniec

Nie chcemy jeszcze wyłożyć wszystkich kart na stół. Będziecie musieli poczekać na naszego następne wideo, aby dowiedzieć się więcej… To na razie wszystko na temat tej mniejszej aktualizacji. Będziemy czujnie obserwować, jaki wpływ będą miały te zmiany, słuchać opinii graczy i twórców oraz wprowadzać konieczne poprawki.

Dziękujemy, że tutaj dotarliście.

Do walki!