Clash of Clans to wyjątkowa gra, ponieważ w czasie wzmożonej aktywności może zabraknąć baz do atakowania. Gracze czasami widzą to, gdy „utykają w chmurach”.

W ramach tej aktualizacji pracujemy nad nową technologią serwerową zwaną Match Anytime. Jeśli zabraknie odpowiednich baz, będziesz mieć szansę zaatakować „migawkę bazy” prawdziwego gracza. Jest to po prostu baza kogoś pod tarczą – nadal będziesz móc jak zwykle atakować, zdobywać łupy i puchary. Obrońca nie straci żadnych łupów ani pucharów – tarcza nadal go chroni. Zapobiega to sytuacji, w której graczowi zabraknie bazy do atakowania – tylko gdy brakuje prawdziwych baz.

Migawki baz nie są nowością – wojny klanów i ataki w lidze legend już wykorzystują tę technologię – ale wprowadzamy ją do bitew wieloosobowych, aby przyśpieszyć dobieranie graczy. W tej pierwszej aktualizacji nie zobaczysz, czy migawka Twojej bazy została zaatakowana, ale dodamy te ataki do dziennika powtórek w przyszłej aktualizacji, aby umożliwić graczom uczenie się również na obronie tych ataków.