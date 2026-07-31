Clash-A-Rama: The Awesome Quest

Odkryj świat kart i chaosu. Dzięki pakietom kart i atakom turowym możesz świętować rocznicę Clash jak nigdy dotąd! Ciesz się całą serią wydarzeń sezonowych, eksploruj nową magiczną krainę i przygotuj swoją talię na sezon, który przyprawi Cię o zawrót głowy przynajmniej na kilka tur. The Awesome Quest już tu jest! Poradzisz sobie?

1–31 sierpnia: wydarzenie Clashowe karty – zupełnie nowy rodzaj wydarzenia dla wszystkich graczy od 3. poziomu ratusza. Zdobądź karty oddziałów w bitwach i podczas wydarzeń, wymieniaj się duplikatami kart z członkami klanu na czacie klanowym i kompletuj swoją kolekcję, aby otrzymać nagrody oraz wyjątkową dekorację Clashowych kart. Brakuje Ci karty? Wymień duplikaty w sklepie Handlarza na pakiety wzmacniaczy. Nagrody będzie można odebrać do 2 września do godziny 08:00 czasu UTC! Żadnej krzywej kosztów, żadnej rotacji standardu – tylko Barbarzyńcy i prawo do przechwałek. Powrócą też przeszkody w postaci tortu rocznicowego! Zostaw sobie chociaż jeden do podjadania!

1–31 sierpnia: złoty karnet – odblokuj nagrody, przyspiesz swoje postępy i odbierz ekskluzywne przebranie herosa tego sezonu: Burzowa Czempionka – czempionką już jest, ale ta doświadczona w bojach wojowniczka zamierza zdobyć Niesamowitą Górę i zmierzyć się z najlepszymi na arenie battle royale!

1 sierpnia: nowe nowatorskie systemy obronne – stacja wytwórcza już otwarta! Ulepszaj moduły i wybieraj spośród trzech nowych nowatorskich systemów obronnych: Tortopulty, Łowcy herosów i Gorącej świecy! Aby uczcić tegoroczną rocznicę Clash, w tym sezonie udostępniamy nowatorskie systemy obronne już od 11. poziomu ratusza!

1–11 sierpnia: ligi wojny klanów – prowadź wojnę przeciwko siedmiu innym klanom w trybach 15 na 15 lub 30 na 30. Walcz o chwałę i niesamowite łupy!

3–5 sierpnia: wydarzenie masy zaklęć nr 1: zaklęcia totemu i bomby urodzinowej – komuś się zapomniało wyłączyć fabrykę zaklęć na noc. Zaloguj się, aby znaleźć 100 zaklęć totemu i 15 zaklęć bomby urodzinowej dodanych do Twojego wojska i nie wahaj się podjąć kilku bardzo wątpliwych decyzji.

3–31 sierpnia: sceneria The Awesome Quest – na Niesamowitą Górę ciągną tłumy z całego królestwa, by napawać się widokiem najpotężniejszych herosów, którzy tura po turze pozbawiają się nawzajem punktów życia.

5–31 sierpnia: przebranie herosa: Barbarzyński Król (Król Barbarzyńców) – bezwąsny postrach bez cierpliwości do walki turowej. Być może jest to najbardziej barbarzyński barbarzyńca, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy. A to już nie w kij dmuchał.

7–31 sierpnia: przebranie herosa: Elfia Łuczniczka (Królowa Łuczniczek) – szlachetne, zwinne stworzenie z krańców lasu. Mury drżą w posadach, ilekroć ona pojawia się na polu bitwy – i Tobie też ostrożność nie zaszkodzi.

6–31 sierpnia: Kroniki Wodza – pierwsze w historii podsumowanie roku Clash of Clans. Przejdź się korytarzami własnej historii jako Wodza i odbierz pomnik, który odzwierciedla i upamiętnia Twoją drogę do tego tytułu.

9–10 sierpnia: masa słoniowych jeźdźców i superwalkirii – stado 50 słoniowych jeźdźców i 20 superwalkiriii wbija do Twojego wojska na 24 godziny. Wyważone jak krzesło na trzech nogach i tak samo wygodne.

9–31 sierpnia: przebranie herosa: Drakański Hrabia (Smoczy Hrabia) – twórca piekielnego miecza, piekielna bestia z jałowych pustkowi. Ten to potrafi podgrzać atmosferę i uprzykrzyć życie wrogom.

11–31 sierpnia: przebranie herosa: Trupi Książę (Książę Minionów) – nieśmiertelny mistrz magii z komicznie przerośniętą morderczą maczugą. Ani się waż chichotać, bo oberwiesz zaklęciem!

12–31 sierpnia: Niesamowite wydarzenie medalowe – Niesamowity Mag potrzebuje Twojej pomocy. Zbieraj żetony kart w bitwach w Osadzie Głównej, odbieraj medale misji i wydawaj je w sklepie Handlarza. Tymczasowy oddział słoniowych jeźdźców przybywa z przytupem na to wydarzenie! Podczas tego wydarzenia można również zdobywać pakiety kart!

13–31 sierpnia: przebranie herosa: Wielki Mag (Wielki Strażnik) – mag z wybrzeża, którego niesamowitość sprawia, że wszystkim oddziałom w promieniu 70 pól opadają szczęki.

15–17 sierpnia: festiwal zasobów i pracownik do wynajęcia nr 1 – ciesz się czterokrotnym zwiększeniem wydajności i pojemności kolektora zasobów, a także pomocą od goblina budowniczego.

15 sierpnia: powrót przedmiotów kosmetycznych Clash-A-Ramy – klasyczne przedmioty kosmetyczne Clash-A-Ramy znów są dostępne w sklepie. Przeżyj na nowo klasyczne chwile i daj się porwać czystej nostalgii!

17–18 sierpnia: wydarzenie masy zaklęć nr 2 – Twoje wojsko dysponuje teraz 30 zaklęciami leczenia i 30 zaklęciami przyspieszenia. Dość szybkie, by popełniać błędy, ale i dość zdrowe, by je przeboleć.

22–28 sierpnia: gry klanowe – wykonuj wyzwania, zbieraj punkty i odblokuj ze swoim klanem ścieżkę nagród. Mocarz wraca.

26–31 sierpnia: wzmocnienie talii odwetu – nowe epickie wyposażenie talii odwetu zostanie wzmocnione do maksymalnego poziomu, na jaki pozwala Twoja sala herosów. Czasami żywienie urazy popłaca.

29–31 sierpnia: festiwal zasobów i pracownik do wynajęcia nr 2 – jeszcze jedna seria czterokrotnego wzmocnienia kolektora i pomocy od goblina budowniczego przed zakończeniem sezonu.

Czternaście lat bitew, Wodzu. Czas przetasować talię i wywrócić tę rocznicę Clash do góry nogami. Na chaosie to my się znamy jak nikt.

Do walki!