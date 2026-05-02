Hej, Wodzu!

Ostatnio dużo mówiliśmy o tym, że chcemy być z Wami bardziej otwarci. Nie tylko odnośnie tego, co nadchodzi, ale również dlaczego. Maj wydaje się dobrym czasem, aby to udowodnić. Poniżej możecie zobaczyć, co nadchodzi w tym miesiącu, wraz z wyjaśnieniami. Jeśli chcecie zobaczyć pełną wizję, koniecznie sprawdźcie kalendarz.

Ligi wojny klanów: zmiany w strukturze

Począwszy od majowego sezonu LWK do struktury zostaną dodane nowe rangi.

Oto, najważniejsze modyfikacje. W miarę, jak zmiany się stabilizują, niektórzy gracze, zwłaszcza na szczycie rankingu, mogą otrzymywać na początku mniej medali. Jest to efekt uboczny szukania balansu przez nowy system.

Aby upewnić się, że nikt nie straci na tej zmianie i to wyregulować, planujemy bonusową LWK w najbliższej przyszłości. Wyczekujcie szczegółów na ten temat.

Dla Osad, w których zrobiło się cicho

W maju niektórzy gracze zobaczą wydarzenia niedostępne dla innych.

Są one dedykowane dla graczy, którzy mają problemy w zarządzaniu swoimi Osadami na bieżąco. Niektórzy z nich mają bezczynnych Budowniczych, inni mogliby skorzystać z pomocy w zbieraniu zasobów, a niektórzy odchodzą lub w ogóle nie robią postępów.

Chcemy zachęcić tych graczy do dalszego rozwoju, dlatego w tym miesiącu uruchomimy następujące wydarzenia skierowane do nich:

Kalendarz logowania

Poszukiwanie skarbów

Zwiększenie liczby zbieraczy zasobów i zniżki na koszty uaktualniania zasobów

Uważamy, że te wydarzenia zapewnią tym graczom bardziej przyjemny, spójny i aktywny sposób na rozwój, pomagając im zbliżyć się do końca gry, gdzie znajduje się najlepsza zawartość, i cieszyć się nią!

Poszukiwanie skarbów (sposób na dogonienie): wyłącznie na poz. 3–16. ratusza

Poszukiwanie skarbów powróci pod koniec maja z małą zmianą. Będzie dostępne jedynie dla graczy z ratuszem na poz. 3–16.

Zmiana ta została wprowadzona z tego samego powodu co powyżej: chcemy, abyście cały czas robili postępy, a nie pozostawali w stanie bezczynności. Więcej wydarzeń oznacza więcej zadań do wykonania, więcej nagród do zdobycia i więcej powodów do logowania się i grania. Jeśli jeszcze nie dotarłeś do końca gry, pomoże ci to utrzymać dobrą zabawę podczas twojego postępu.

Zdrowie gry wymaga, aby gracze stale robili postępy, dołączali do wojen oraz walczyli o najlepsze pozycje w rankingach. Wydarzenia jak poszukiwanie skarbów szczególnie pomagają takim graczom nadrobić postępy i zaangażować się w rozgrywkę, dlatego chcemy dać im na to szansę, kiedy ma to największe znaczenie.

Nie chodzi o to, aby odebrać wydarzenia graczom na najwyższych poziomach. Chcemy wzmocnić ekosystem gry, aby zawsze mieć więcej przeciwników oraz klanów do rywalizacji, jak i więcej powodów do walki o pozycje na szczycie. Dla Was również będziemy mieli więcej nowości oraz wydarzeń.

Wydarzenie nielimitowanego Smoczego Hrabi

Pod koniec miesiąca Smoczy Hrabia zostanie spuszczony z łańcuchów.

Będziecie mogli używać go wraz z jego wyposażeniem na maksymalnym poziomie nawet w trakcie ulepszania. Koniec z czekaniem. Chcemy dać wszystkim możliwość zobaczenia, jak silnym jest on herosem bez żadnych przeszkód.

Uwaga na temat testów A/B

Niektóre wydarzenia w tym miesiącu zostaną poddane limitowanym testom. Chcemy być z Wami szczerzy na ten temat.

Oto, jak można na to spojrzeć. Kiedy chcemy wypróbować coś nowego (np. nowy format wydarzenia, rodzaj zniżki czy system nagród), czasami przeprowadzamy małe testy, podczas których gracze mogą widzieć różne wersje tego samego wydarzenia, a w niektórych przypadkach różne wersje bonusów.

Pomaga nam to zrozumieć, co się najlepiej sprawdza. Czy gracze częściej powracają? Czy ma to pozytywny wpływ na postępy? Co sprawia więcej frajdy?

Bez tego rodzaju testów, możemy tylko zgadywać. Dzięki nim możemy podejmować lepsze decyzje w oparciu o prawdziwe doświadczenie graczy. Jeśli coś ma pozytywny wpływ, możemy częściej to implementować w grze, a nawet wprowadzić to na stałe. Wiemy, że Wodzowie lubią porównywać swoje doświadczenia z resztą członków klanu, dlatego możecie zauważyć, że nie dla wszystkich wydarzenia wyglądają tak samo. Jest to normalne w przypadku takich testów.

Testy te są na małą skalę, dlatego tylko limitowana liczba graczy widzi trochę inną wersję. Jeśli znajdziecie się w jednej z tych grup, nawet tego nie poczujecie. Może się okazać, że nie zobaczycie wydarzenia w ogóle albo doświadczycie je w nieznacznie inny sposób. Gdy tylko będzie to możliwe, podzielimy się z Wami zebranymi rezultatami.

Dziękujemy, że z nami jesteście, za to, że nie boicie się podzielić negatywnymi opiniami oraz że co miesiąc pomagacie nam zmienić Clash of Clans na lepsze. Bez względu na to, czy jesteście na maksymalnym poziomie, czy dopiero stawiacie pierwsze mury, to dzięki Wam gra nadal ma się dobrze.

Do walki!