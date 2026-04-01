Wzmacniacze podkręcone na maksa, publika wyje z podekscytowania, a MIĘSO ARMATNIE jest gotowe stopić im twarze. Witamy w sezonie Brzmienie Clash! Potwory, muzyka i szaleństwo zderzają się, przekształcając Twoją Osadę w prawdziwy festiwal metalowy. Przemień swoich herosów w legendy sceny, daj się ponieść muzycznemu chaosowi w nowych wydarzeniach i przygotuj się na głośny, dziki i totalnie rockowy sezon.

1–30 kwietnia: złoty karnet: Brzmienie Clash – wstrząśnij swoją Osadą ze złotym karnetem pełnym nagród, korzyści i czystej sonicznej destrukcji. Odblokuj przebranie Królowej Basów, odbieraj kolejne nagrody i wzmocnij swoje postępy przez cały sezon.

1 kwietnia – 30 lipca: nowatorskie systemy obronne: Baza Budowniczego na metalowo – technologia z Bazy Budowniczego zawita do Osady Głównej. W tym sezonie do chaosu dołączają trzy nowe systemy obronne:

BOMBY POWIETRZNE Obierają za cel wyłącznie oddziały powietrzne Obrażenia obszarowe przy pomocy wybuchowych balonów

Moduły ulepszenia: Punkty wytrzymałości Obrażenia na trafienie Szybkość ataku

WYRZUTNIA LAWY Obiera za cel wyłącznie oddziały naziemne Obrażenia obszarowe + pozostawia kałuże lawy

Moduły ulepszenia: Punkty wytrzymałości Obrażenia na sekundę Zasięg

OPIEKACZ Obiera za cel oddziały naziemne oraz powietrzne Wytwarza płomienne wybuchy, ale to nie efekty pirotechniczne

Moduły ulepszenia: Punkty wytrzymałości Obrażenia na trafienie Liczba płomiennych wybuchów



1–11 kwietnia: Ligi wojny klanów – prowadź wojnę przeciwko siedmiu innym klanom w trybach 15 na 15 lub 30 na 30! Zdobywaj bonusowe łupy, PD klanu oraz medale ligi, wspinając się w rankingu.

1–30 kwietnia: sceneria Brzmienia Clash – zamień swoją Osadę w najgłośniejszy festiwal w historii Clash of Clans. Błoto, szaleństwo i potwory w scenerii w rozmiarze XL z własnym metalowym podkładem muzycznym, który podkręca chaos na maksa i przekształca Twoją bazę w koncert z prawdziwego zdarzenia.

5–30 kwietnia: przebrania herosów Brzmienia Clash – wyzwól w sobie rockowego potwora z całym zestawem przebrań inspirowanych metalowym brzmieniem. Od ziejącego ogniem Hrabiego Showmana po Króla Strun, każdy z herosów jest gotowy wkroczyć na scenę i do walki z klasą.

6–15 kwietnia: poziom wyzwania Smoczego Hrabiego – wkrocz w światło reflektorów w najnowszym poziomie wyzwania z nadchodzącym epickim wyposażeniem Hrabiego. Opanuj nowe mechaniki, pokonaj poziom i odbierz swoje nagrody.

8–29 kwietnia: wydarzenie medalowe Brzmienia Clash – zespół MIĘSO ARMATNIE już tu jest i jest gotowy na rozwałkę. Zbieraj kolczaste bransolety w bitwach, zdobywaj metalowe medale i wymieniaj je w sklepie Handlarza na nagrody, dekoracje oraz pierwsze epickie wyposażenie Smoczego Hrabiego. Imprezowy mag dołącza do wojska jako tymczasowy oddział, aby w Twoich atakach nie zabrakło chaosu.

17 kwietnia: pakiet pomnika stóp – do sklepu zawita niezwykle hojna oferta zarezerwowana wyłącznie dla najbardziej dystyngowanych Wodzów o wysokiej klasie. Pakiet pomnika stóp się nie kryje i ma świeżo zrobiony pedicure. Jest to pakiet tak wykwintny, że może być doceniony wyłącznie przez najbardziej elitarne gusta. Zatrać się w luksusie, jeśli się odważysz. Opinie innych są ulotne. Prestiż jest wieczny.

18–22 kwietnia: wydarzenie podwójnego gwiezdnego bonusu – zdobądź dwa razy więcej nagród i przyspiesz swoje postępy. To doskonały czas na wzmocnienie się przed grami klanowymi.

22–28 kwietnia: gry klanowe – gry klanowe powracają z zadaniami-niespodziankami oraz wzmocnionymi wyzwaniami. Wykonuj zadania, zdobywaj punkty szybciej i odblokuj pełen tor nagród ze swoim klanem.

28 kwietnia – 3 maja: poszukiwanie skarbów – po aktualizacji wybierz się na nowe poszukiwanie skarbów. Spodziewaj się nagród, dla których warto pobrudzić sobie ręce.