2 wrz 2025
Blog – Clash of Clans

Tryb bitwy i tryb rankingowy już wkrótce w Clash!

W następnej aktualizacji Clash pojawią się wielkie zmiany, więc chcemy Was o nich poinformować, abyście mogli już teraz zacząć się do nich przygotowywać!

Ale najpierw pokrótce opowiemy o tym, **DLACZEGO**wprowadzamy te zmiany…

Chcemy stworzyć najlepszą wersję Clash, która przez lata będzie przynosić wiele radości jak największej liczbie graczy. Cenimy Wasze opinie i uważnie ich słuchamy! W tym roku naszym celem było usunięcie wszelkich utrudnień (tych małych i dużych!), które rodziły frustrację i sprawiały, że gracze nie byli w stanie pokochać Clash. Chcieliśmy także zaoferować graczom bardziej interesujące wybory, na przykład:

  • Usunęliśmy czas treningu wojska i czas leczenia herosów.

  • Daliśmy graczom receptury wojska, aby mogli łatwiej testować nowe strategie ataku.

  • Gracze zyskali elastyczności w korzystaniu z zasobów poprzez wykorzystanie Alchemiczki i wykonywanie nieograniczonej liczby ataków.

  • Zmniejszyliśmy wyrażony w klejnotach koszt zasobów i wielu związanych z zasobami przedmiotów magicznych.

  • Umożliwiliśmy graczom usuwanie przeszkód bez konieczności posiadania wolnego Budowniczego.

  • Usprawniliśmy ulepszanie murów.

W następnej aktualizacji wprowadzimy największe w historii zmiany dotyczące łączenia graczy, ale szczerze mówiąc, pewnie nie wszystko pójdzie po naszej myśli przy pierwszym podejściu. Jednak zamiast kazać Wam czekać, chcemy jak najszybciej wprowadzić te zmiany i poprawiać je zgodnie z Waszymi opiniami, więc wysyłajcie ich jak najwięcej!

Więcej sposobów gry w Clash! Więcej szans na nagrody!

Gracze już teraz mogą grać w Clash, kiedy tylko zechcą, a już wkrótce zagrają też tak, jak tylko im się zamarzy! Bitwy multiplayer zostaną podzielone na dwa różne rodzaje starć: Bitwy i Bitwy rankingowe.

  • Jakie problemy chcemy rozwiązać, dzieląc bitwy multiplayer na dwa osobne tryby?

    • Gracze mają różne motywacje, więc trudno zadowolić wszystkich, oferując jeden uproszczony system łączenia graczy. W nowej erze Clash chcemy, byście cieszyli się starciami na więcej sposobów!

    • System łączenia graczy bywa nieprzewidywalny, a angażowanie się w rozgrywki nie zawsze niesie ze sobą korzyści! Rozgrywając obecnie wiele bitew, można w niezamierzony sposób awansować do wyższej ligi, co może sprawić trudności mniej zaangażowanym graczom. Czasem trzeba nawet tracić trofea, by móc dalej rozgrywać przyjemne/satysfakcjonujące bitwy lub uniknąć awansu do ligi legend.

    • W naszej lidze legend nie ma stałego trybu pozwalającego farmić, więc ambitni gracze mają trudności ze zdobyciem dostatecznej ilości łupów i uczestnictwem w niektórych wydarzeniach.

    • Próg wejścia do ligi legend jest zbyt wysoki (trzeba poświęcić zbyt wiele czasu, by rywalizować w Clash na najwyższym poziomie).

  • Jakie nowe rodzaje bitew multiplayer będą dostępne?

    • Rodzaj 1: Bitwy* Gracze będą łączeni na podstawie aktualnego poziomu ratusza, choć w grę będą wchodzić także inne czynniki, które przedstawimy szczegółowo nieco później.* Nieograniczone bitwy są dostępne dla wszystkich graczy, w tym tych w lidze legend.* Obowiązują uproszczone reguły dotyczące tarczy (więcej na ten temat później).

  • Rodzaj 2: Bitwy rankingowe

    • Gracze będą łączeni na podstawie postępów w systemie ligowym.

    • Obowiązuje limit bitew (i obron), więc każda z nich się liczy!

    • Tylko najlepsi gracze awansują do najwyższych lig, w których wysoki poziom rywalizacji będzie kształtowany przez specjalne modyfikatory bitew.

    • Ligi zostaną przerobione, dodamy do nich także nowe klasy.

  • Jak działa nowy system ligowy?

    • Bitwy rankingowe są odblokowywane dla wszystkich graczy na 7. poziomie ratusza.

    • Format nowego systemu ligowego został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlał ligę legend, ale w mniejszej skali. System, który przez lata dobrze służył graczom najbardziej nastawionym na rywalizację, stanie się teraz dostępny dla wszystkich.

    • Bonus ligi i gwiezdny bonus graczy będą opierać się na bieżącym poziomie ligi i ratusza oraz będą stosowane we wszystkich bitwach multiplayer – Bitwach i Bitwach rankingowych – a oba tryby będą przyczyniać się do postępów związanych z gwiezdnym bonusem.

    • Wkrótce podamy więcej szczegółów na temat działania tego systemu, ale długo zastanawialiśmy się, jak stworzyć poniżej ligi legend naprawdę rywalizacyjny format, który byłby satysfakcjonujący dla szerokiego grona graczy Clash.

  • Co trzeba wiedzieć, by przygotować się na te zmiany?

    • W przyszłości trofea będzie można zdobywać/tracić tylko w bitwach rankingowych i będą one resetowane po każdym turnieju ligowym (podobnie do obecnego działania ligi legend). Jednak liczba aktualnie zdobytych w grze trofeów nadal ma DUŻE znaczenie:* Wszyscy aktywni gracze zostaną przeniesieni z bieżącego systemu ligowego do nowego systemu ligowego na podstawie poziomu ratusza i liczby trofeów w momencie migracji!* Po aktualizacji w profilu gracza zostanie zapisana najwyższa liczba posiadanych trofeów w bieżącym systemie ligowym, więc teraz warto dać z siebie wszystko!* Gracze bez rankingu, w tym ci, którzy nigdy nie uczestniczyli w turnieju ligowym, zostaną początkowo umieszczeni w lidze, która najlepiej pasuje do ich poziomu ratusza.

    • Tryb Bitwy: Każdy może farmić, ale każdy może też stracić łupy!* Gracze ligi legend z pewnością będą chcieli aktywować dobry układ, aby chronić swoje łupy po wprowadzeniu aktualizacji, więc bazy na pokaz mogą nie być już najlepszym pomysłem. Chcemy w przyszłości znaleźć dla nich odpowiednie miejsce w grze, więc więcej informacji na ten temat podamy w późniejszym terminie.* Zwiększymy ilość łupów dostępnych w bitwach ligi legend, aby zrekompensować te nowe ataki farmerów.

    • OSTATNI sezon ligi legend (choć w sumie to nie)* Sezon ligi legend, który rozpoczął się 25 sierpnia, będzie ostatnim sezonem rozgrywanym w ramach starego systemu ligowego.* Ponieważ liczba trofeów zdobytych we wrześniowym sezonie będzie decydowała o pozycji w nowym systemie ligowym, postanowiliśmy przedłużyć go do 6 października.* Przed migracją sprawdzimy też przestrzeganie zasad fair play.* Kiedy ruszy nowy system ligowy, gracze zostaną sklasyfikowani w nowym systemie na podstawie liczby trofeów rankingowych, więc Wasze wyniki w tym sezonie będą miały znaczenie!* Tylko najlepsi gracze zakwalifikują się do nowej ligi legend. Należy zatem spodziewać się zmiany swojej pozycji w rankingu ligowym po migracji.* Nowa liga legend będzie miała modyfikatory bitew!

    • Modyfikatory bitew* W najwyższych ligach w trybie rankingowym będą stosowane modyfikatory poziomu trudności.* Dokładne wartości liczbowe zostaną ogłoszone wkrótce.

  • Zmiany dotyczące osiągnięć

    • W nowym systemie zostaną wprowadzane nowe osiągnięcia, a jeśli gracz nie ukończył jeszcze bieżącego osiągnięcia Gwiazda ligi (awans do ligi kryształowej / ligi mistrzów / ligi czempionów), teraz ma szansę je zdobyć i zebrać przy okazji mnóstwo darmowych klejnotów!

Rozumiemy, że po zaprezentowaniu tylu informacji muszą pojawić się pytania, więc zamieszczajcie je w komentarzach lub na dowolnym innym kanale: *Reddit, wszystko widzimy*.

Przed kolejną aktualizacją opublikujemy bardziej szczegółowy filmik z informacjami o wszystkich zmianach i odpowiedziami na Wasze pytania.

Do tego czasu, DO BOJU!