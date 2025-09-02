W następnej aktualizacji Clash pojawią się wielkie zmiany, więc chcemy Was o nich poinformować, abyście mogli już teraz zacząć się do nich przygotowywać!

Ale najpierw pokrótce opowiemy o tym, **DLACZEGO**wprowadzamy te zmiany…

Chcemy stworzyć najlepszą wersję Clash, która przez lata będzie przynosić wiele radości jak największej liczbie graczy. Cenimy Wasze opinie i uważnie ich słuchamy! W tym roku naszym celem było usunięcie wszelkich utrudnień (tych małych i dużych!), które rodziły frustrację i sprawiały, że gracze nie byli w stanie pokochać Clash. Chcieliśmy także zaoferować graczom bardziej interesujące wybory, na przykład:

Usunęliśmy czas treningu wojska i czas leczenia herosów.

Daliśmy graczom receptury wojska, aby mogli łatwiej testować nowe strategie ataku.

Gracze zyskali elastyczności w korzystaniu z zasobów poprzez wykorzystanie Alchemiczki i wykonywanie nieograniczonej liczby ataków.

Zmniejszyliśmy wyrażony w klejnotach koszt zasobów i wielu związanych z zasobami przedmiotów magicznych.

Umożliwiliśmy graczom usuwanie przeszkód bez konieczności posiadania wolnego Budowniczego.

Usprawniliśmy ulepszanie murów.

W następnej aktualizacji wprowadzimy największe w historii zmiany dotyczące łączenia graczy, ale szczerze mówiąc, pewnie nie wszystko pójdzie po naszej myśli przy pierwszym podejściu. Jednak zamiast kazać Wam czekać, chcemy jak najszybciej wprowadzić te zmiany i poprawiać je zgodnie z Waszymi opiniami, więc wysyłajcie ich jak najwięcej!

Więcej sposobów gry w Clash! Więcej szans na nagrody!

Gracze już teraz mogą grać w Clash, kiedy tylko zechcą, a już wkrótce zagrają też tak, jak tylko im się zamarzy! Bitwy multiplayer zostaną podzielone na dwa różne rodzaje starć: Bitwy i Bitwy rankingowe.