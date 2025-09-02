Tryb bitwy i tryb rankingowy już wkrótce w Clash!
W następnej aktualizacji Clash pojawią się wielkie zmiany, więc chcemy Was o nich poinformować, abyście mogli już teraz zacząć się do nich przygotowywać!
Ale najpierw pokrótce opowiemy o tym, **DLACZEGO**wprowadzamy te zmiany…
Chcemy stworzyć najlepszą wersję Clash, która przez lata będzie przynosić wiele radości jak największej liczbie graczy. Cenimy Wasze opinie i uważnie ich słuchamy! W tym roku naszym celem było usunięcie wszelkich utrudnień (tych małych i dużych!), które rodziły frustrację i sprawiały, że gracze nie byli w stanie pokochać Clash. Chcieliśmy także zaoferować graczom bardziej interesujące wybory, na przykład:
Usunęliśmy czas treningu wojska i czas leczenia herosów.
Daliśmy graczom receptury wojska, aby mogli łatwiej testować nowe strategie ataku.
Gracze zyskali elastyczności w korzystaniu z zasobów poprzez wykorzystanie Alchemiczki i wykonywanie nieograniczonej liczby ataków.
Zmniejszyliśmy wyrażony w klejnotach koszt zasobów i wielu związanych z zasobami przedmiotów magicznych.
Umożliwiliśmy graczom usuwanie przeszkód bez konieczności posiadania wolnego Budowniczego.
Usprawniliśmy ulepszanie murów.
W następnej aktualizacji wprowadzimy największe w historii zmiany dotyczące łączenia graczy, ale szczerze mówiąc, pewnie nie wszystko pójdzie po naszej myśli przy pierwszym podejściu. Jednak zamiast kazać Wam czekać, chcemy jak najszybciej wprowadzić te zmiany i poprawiać je zgodnie z Waszymi opiniami, więc wysyłajcie ich jak najwięcej!
Więcej sposobów gry w Clash! Więcej szans na nagrody!
Gracze już teraz mogą grać w Clash, kiedy tylko zechcą, a już wkrótce zagrają też tak, jak tylko im się zamarzy! Bitwy multiplayer zostaną podzielone na dwa różne rodzaje starć: Bitwy i Bitwy rankingowe.
Jakie problemy chcemy rozwiązać, dzieląc bitwy multiplayer na dwa osobne tryby?
Gracze mają różne motywacje, więc trudno zadowolić wszystkich, oferując jeden uproszczony system łączenia graczy. W nowej erze Clash chcemy, byście cieszyli się starciami na więcej sposobów!
System łączenia graczy bywa nieprzewidywalny, a angażowanie się w rozgrywki nie zawsze niesie ze sobą korzyści! Rozgrywając obecnie wiele bitew, można w niezamierzony sposób awansować do wyższej ligi, co może sprawić trudności mniej zaangażowanym graczom. Czasem trzeba nawet tracić trofea, by móc dalej rozgrywać przyjemne/satysfakcjonujące bitwy lub uniknąć awansu do ligi legend.
W naszej lidze legend nie ma stałego trybu pozwalającego farmić, więc ambitni gracze mają trudności ze zdobyciem dostatecznej ilości łupów i uczestnictwem w niektórych wydarzeniach.
Próg wejścia do ligi legend jest zbyt wysoki (trzeba poświęcić zbyt wiele czasu, by rywalizować w Clash na najwyższym poziomie).
Jakie nowe rodzaje bitew multiplayer będą dostępne?
Rodzaj 1: Bitwy* Gracze będą łączeni na podstawie aktualnego poziomu ratusza, choć w grę będą wchodzić także inne czynniki, które przedstawimy szczegółowo nieco później.* Nieograniczone bitwy są dostępne dla wszystkich graczy, w tym tych w lidze legend.* Obowiązują uproszczone reguły dotyczące tarczy (więcej na ten temat później).
Rodzaj 2: Bitwy rankingowe
Gracze będą łączeni na podstawie postępów w systemie ligowym.
Obowiązuje limit bitew (i obron), więc każda z nich się liczy!
Tylko najlepsi gracze awansują do najwyższych lig, w których wysoki poziom rywalizacji będzie kształtowany przez specjalne modyfikatory bitew.
Ligi zostaną przerobione, dodamy do nich także nowe klasy.
Jak działa nowy system ligowy?
Bitwy rankingowe są odblokowywane dla wszystkich graczy na 7. poziomie ratusza.
Format nowego systemu ligowego został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlał ligę legend, ale w mniejszej skali. System, który przez lata dobrze służył graczom najbardziej nastawionym na rywalizację, stanie się teraz dostępny dla wszystkich.
Bonus ligi i gwiezdny bonus graczy będą opierać się na bieżącym poziomie ligi i ratusza oraz będą stosowane we wszystkich bitwach multiplayer – Bitwach i Bitwach rankingowych – a oba tryby będą przyczyniać się do postępów związanych z gwiezdnym bonusem.
Wkrótce podamy więcej szczegółów na temat działania tego systemu, ale długo zastanawialiśmy się, jak stworzyć poniżej ligi legend naprawdę rywalizacyjny format, który byłby satysfakcjonujący dla szerokiego grona graczy Clash.
Co trzeba wiedzieć, by przygotować się na te zmiany?
W przyszłości trofea będzie można zdobywać/tracić tylko w bitwach rankingowych i będą one resetowane po każdym turnieju ligowym (podobnie do obecnego działania ligi legend). Jednak liczba aktualnie zdobytych w grze trofeów nadal ma DUŻE znaczenie:* Wszyscy aktywni gracze zostaną przeniesieni z bieżącego systemu ligowego do nowego systemu ligowego na podstawie poziomu ratusza i liczby trofeów w momencie migracji!* Po aktualizacji w profilu gracza zostanie zapisana najwyższa liczba posiadanych trofeów w bieżącym systemie ligowym, więc teraz warto dać z siebie wszystko!* Gracze bez rankingu, w tym ci, którzy nigdy nie uczestniczyli w turnieju ligowym, zostaną początkowo umieszczeni w lidze, która najlepiej pasuje do ich poziomu ratusza.
Tryb Bitwy: Każdy może farmić, ale każdy może też stracić łupy!* Gracze ligi legend z pewnością będą chcieli aktywować dobry układ, aby chronić swoje łupy po wprowadzeniu aktualizacji, więc bazy na pokaz mogą nie być już najlepszym pomysłem. Chcemy w przyszłości znaleźć dla nich odpowiednie miejsce w grze, więc więcej informacji na ten temat podamy w późniejszym terminie.* Zwiększymy ilość łupów dostępnych w bitwach ligi legend, aby zrekompensować te nowe ataki farmerów.
OSTATNI sezon ligi legend (choć w sumie to nie)* Sezon ligi legend, który rozpoczął się 25 sierpnia, będzie ostatnim sezonem rozgrywanym w ramach starego systemu ligowego.* Ponieważ liczba trofeów zdobytych we wrześniowym sezonie będzie decydowała o pozycji w nowym systemie ligowym, postanowiliśmy przedłużyć go do 6 października.* Przed migracją sprawdzimy też przestrzeganie zasad fair play.* Kiedy ruszy nowy system ligowy, gracze zostaną sklasyfikowani w nowym systemie na podstawie liczby trofeów rankingowych, więc Wasze wyniki w tym sezonie będą miały znaczenie!* Tylko najlepsi gracze zakwalifikują się do nowej ligi legend. Należy zatem spodziewać się zmiany swojej pozycji w rankingu ligowym po migracji.* Nowa liga legend będzie miała modyfikatory bitew!
Modyfikatory bitew* W najwyższych ligach w trybie rankingowym będą stosowane modyfikatory poziomu trudności.* Dokładne wartości liczbowe zostaną ogłoszone wkrótce.
Zmiany dotyczące osiągnięć
W nowym systemie zostaną wprowadzane nowe osiągnięcia, a jeśli gracz nie ukończył jeszcze bieżącego osiągnięcia Gwiazda ligi (awans do ligi kryształowej / ligi mistrzów / ligi czempionów), teraz ma szansę je zdobyć i zebrać przy okazji mnóstwo darmowych klejnotów!
Rozumiemy, że po zaprezentowaniu tylu informacji muszą pojawić się pytania, więc zamieszczajcie je w komentarzach lub na dowolnym innym kanale: *Reddit, wszystko widzimy*.
Przed kolejną aktualizacją opublikujemy bardziej szczegółowy filmik z informacjami o wszystkich zmianach i odpowiedziami na Wasze pytania.
Do tego czasu, DO BOJU!