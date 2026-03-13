Uwaga na niebo, Wodzowie! Wydarzenie klanowej gorączki powraca! Tym razem wszystko kręci się wokół smoków Smoczego Hrabi, które topią złoto w osadach!

Zdobywaj z klanem złoto z bitew w Osadzie Głównej, wojen klanów, ataków w trybie dla jednego gracza, kolektorów oraz wózka na łupy, aby zapełnić magazyny i przekazać stopione złoto. Używaj Smoczego Hrabi, aby zdobywać jeszcze więcej stopionego złota i ukończ ścieżkę nagród, by odblokować dekorację – pomnik elektrosmoka 3x3!

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie klanowej gorączki dostępne jest dla graczy z ratuszem na poz. 6. lub wyższym.

Kiedy?

Początek wydarzenia:

13 marca, 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

20 marca, 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 20 marca struktura wydarzenia będzie dostępna jeszcze przez jeden dzień, aby gracze mogli odebrać nagrody – do 21 marca do godziny 8:00 czasu UTC.

Lśniąca góra skarbów!

Złoto. Piękne, błyszczące złoto, od którego pękają magazyny. W smoczej gorączce chodzi o najeżdżanie wrogów i grabienie jak największej ilości złota. Każda złota moneta zdobyta w bitwach, atakach w trybie dla jednego gracza, kolektorach, a nawet z wózka na łupy zostaje przetopiona na stopione złoto dla Twojego klanu. To prawdziwa gorączka złota – a jedynym lekarstwem jest zdobywanie go jeszcze więcej!

Zasób wydarzenia: stopione złoto

Złoto, które Twój klan zbiera, nie leży po prostu i nie błyszczy. Jest przetapiane na stopione złoto – gorący zasób wydarzenia, dzięki któremu Twój klan posuwa się naprzód na ścieżce nagród. Im więcej stopionego złota wlejesz, tym bliżej Twój klan będzie przekucia go w przepiękną dekorację.

Uwolnij Smoczego Hrabię

Chcesz jeszcze więcej stopionego złota? Podkręć temperaturę Smoczym Hrabią. Kiedy użyjesz go w atakach, zdobędziesz dodatkowe stopione złoto z zebranego złota. To oznacza więcej przetopionego kruszcu, szybsze postępy i jeszcze więcej skarbów trafiających do kuźni Twojego klanu. Skoro już ruszasz po złoto, to dlaczego by nie zrobić tego ze smokiem?

Wzmocnienia w wydarzeniu

19 marca ilość stopionego złota uzyskiwanego za każdą złupioną monetę zostanie zwiększona dla całego klanu!

Nagrody: pomnik elektrosmoka i nie tylko!

Przekazuj stopione złoto wraz z klanem, aby odblokować skrzynie i ciasto zamku klanu na ścieżce nagród. Ukończ wydarzenie, aby odblokować dekorację – pomnik elektrosmoka 3x3.

Odbieranie nagród

Aby odebrać nagrody musisz:

należeć do klanu,

przynajmniej raz podczas wydarzenia wesprzeć aktualny klan,

odebrać nagrody w ciągu jednego dnia od zakończenia wydarzenia.

Zmiana klanu

W czasie trwania wydarzenia klanowej gorączki gracz może zmienić klan, nawet jeśli już pomagał w zapełnieniu ścieżki nagród poprzedniego klanu. Możesz wesprzeć nowy klan pod warunkiem, że ma mniej niż 100 członków wspierających go w wydarzeniu.

Otrzymasz nagrody tylko z klanu, w którym będziesz podczas zakończenia wydarzenia, o ile udało Ci się wesprzeć klan przynajmniej jednym datkiem.