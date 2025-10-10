Widzisz to? Te dziwadła nad naszymi głowami? Pora odpłacić im się najgłośniejszym koncertem rockowym w historii. Naładuj boombox metalowego maga i zmieć nieproszonych gości z powierzchni nieba w najcięższym wydarzeniu medalowym w historii.

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie medalowe Kosmiczny rock dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.

Kiedy?

Początek wydarzenia:

10 października o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

1 listopada o 8:00 czasu UTC