Wydarzenie medalowe Kosmiczny rock!
Widzisz to? Te dziwadła nad naszymi głowami? Pora odpłacić im się najgłośniejszym koncertem rockowym w historii. Naładuj boombox metalowego maga i zmieć nieproszonych gości z powierzchni nieba w najcięższym wydarzeniu medalowym w historii.
Chcę wziąć udział!
Wydarzenie medalowe Kosmiczny rock dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.
Kiedy?
Początek wydarzenia:
10 października o 8:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia:
1 listopada o 8:00 czasu UTC
Po zakończeniu wydarzenia 1 listopada zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 3 listopada do godziny 8:00 czasu UTC.
Struktura wydarzenia: Boombox
Duma i chwała metalowego maga. Tak potężny, że ładuje go jedynie czysta energia kosmosu! Ukończ tor wydarzenia i odblokuj tę ekstremalną dekorację. Spokojnie, jesteśmy niemal pewni, że Ucznia Budowniczego nie obudzi nawet ten hałas.
Zmiana w rozgrywce: meteorowa rozwałka!
Wieczny Strażnik zsyła na Osady deszcze meteorów, ale to nie zatrzyma muzyki!
Na początku bitwy spadają meteory, wyłączając z gry trzy losowe struktury obronne. Jednak nie działa to całkowicie na korzyść napastników. Meteoryty to jedyny sposób na zdobycie waluty wydarzenia, kosmicznych odłamków, ale eksplodują tuż po ich zniszczeniu. Uważaj!
Nie martw się, meteory nie będą spadać w kompetytywnych trybach gry.
Nowe epickie wyposażenie Księcia Minionów: Kosmiczny kostur!
Handlarz dostał w swoje ręce kosmiczny kostur, który spadł z nieba. Ten, kto go dzierży, może przywoływać w bitwie meteory, które niszczą najbliższą strukturę obronną. Ulepsz go, by zwiększyć obrażenia i częstotliwość meteorów.
Nowy oddział tymczasowy: meteorowy golem.
Te przebudzone przez przeklęty tom masywne łobuzy wyglądają groźnie, ale kochają imprezować! Odblokuj meteorowe golemy jako oddział tymczasowy i wysyłaj je do boju przez całe wydarzenie.
Meteorowy golem składa się z dwóch bliźniaczych meteorków, które rzucają sobą nawzajem w najbliższy cel, zanim połączą się z powrotem, by kontynuować dzieło zniszczenia.
Meteorki mogą atakować pobliski cel lub szukać innego meteorka, by połączyć się z nim w meteorowego golema.
Meteorowy golem nie może przeskakiwać przez mury, ale meteorki mogą.
Meteorki stworzone przez zaklęcie klonowania nie mogą łączyć się w meteorowe golemy.
Powrót starych znajomych: powracające tymczasowe oddziały
Lawalon, barbarzyński łucznik i lodowy minion znów tu są. Tym razem ze zmianami w balansie:
Lawalon:
Zwiększono wymagane miejsce z 23 do 35.
Barbarzyński łucznik
Zwiększono wzmocnienie zapewniane przez szał z 70% do 100%.
Lodowy minion
Wydłużyliśmy czas trwania zamrożenia dla ratuszy poz. 11–17 z 2,5 s do 2,7 s.
Zasoby wydarzenia
Kosmiczne odłamki
Te błyskotki można znaleźć wewnątrz meteorytów. Stanowią świetne paliwo dla boomboxa metalowego maga.
Rockowe medale
Boombox puszcza same hity! Ładuj kosmiczne odłamki do toru wydarzenia, by zdobywać rockowe medale, które możesz wymienić u handlarza na nagrody. Kto by pomyślał, że jest fanem rock and rolla? 🎵
Dekoracje wydarzenia
Superdekoracja – Przeklęty tom
Źródło całego tego kosmicznego chaosu! Odblokuj przeklęty tom w sklepie Handlarza i zatrzymaj go w Osadzie jako złowieszczą pamiątkę.
Dekoracja: Kosmiczna latarnia
Za pomocą tej latarni Wieczny Strażnik odnalazł nasz świat w odmętach kosmosu. Czemu by nie odblokować jej dla własnej Osady? Na pewno za nią nie zatęskni.