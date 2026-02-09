Skip to content
9 lut 2026
Blog – Clash of Clans

Wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy trwa!

Po tym, jak zabazgrał zwój swojego mistrza, Król Małp musi wyruszyć w podroż, by odnaleźć zwoje mądrości w osadach w całej krainie, a Ty możesz mu towarzyszyć! Przygotuj się na wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy!

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.

Kiedy?

Początek wydarzenia:
9 lutego o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:
26 lutego o 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 26 lutego zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 28 lutego do 8:00 czasu UTC.

Zasoby wydarzenia

Zwoje mądrości

Przepełnione wiedzą zwoje mądrości można znaleźć porozrzucane po strukturach w bitwach multiplayer. Zdobywaj zwoje mądrości w bitwach, by robić postępy na torze wydarzenia i odblokować nagrody oraz nadęte medale. Pogoń za wiedzą nigdy wcześniej nie była tak niebezpieczna!

Nadęte medale

Te niezadowolone medale można zdobyć na ścieżce nagród wydarzenia. Wymieniaj je na przedmioty w sklepie Handlarza, w tym na nowe epickie wyposażenie: Konia na kiju!

Nowe epickie wyposażenie Króla Barbarzyńców: Koń na kiju

Coś wpadło galopem do sklepu Handlarza! Wymień nadęte medale na epickie wyposażenie – Konia na kiju – i pozwól Królowi Barbarzyńców patatajać nad murami ze zwiększoną prędkością i obrażeniami przez krótki czas po jego rozmieszczeniu.

Tymczasowe oddziały powracają!

Tymczasowe oddziały rozgrzewają rok ognistego konia! Powitaj ponownie:

  • Lazurowego smoka

  • Petardę

  • Zaklinaczkę kozłów

Odblokuj tych dumnych wojowników na ścieżce wydarzenia medalowego.

Wyróżnione tymczasowe oddziały

Uwaga! W trakcie wydarzenia każdy z tymczasowych oddziałów zostanie wyróżniony, dzięki czemu dołączy on do Twojego wojska za darmo. Oto dokładne daty:

  • 9–15 lutego: do wojska dołączy 10 petard

  • 15–21 lutego: do wojska dołączą 3 lazurowe smoki

  • 21–27 lutego: do wojska dołączy 8 zaklinaczek kozłów

Dekoracje wydarzenia

Struktura wydarzenia: Przystojny zwój

Ktoś narysował na tym świętym zwoju twarz wąsatego zabijaki. Nie będziemy na nikogo wskazywać palcami, ale wygląda to na małpie figle.

Superdekoracja: Ognisty rumak

Świętuj Księżycowy Nowy Rok, rozświetlając Osadę szlachetnym ogniem tej eleganckiej superdekoracji.

Dekoracja: Szczęśliwa podkowa

Ta wypolerowana do błysku podkówka nie zagwarantuje Twojej Osadzie szczęścia, ale szczęściu trzeba czasem pomóc.