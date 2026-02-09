Wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy trwa!
Po tym, jak zabazgrał zwój swojego mistrza, Król Małp musi wyruszyć w podroż, by odnaleźć zwoje mądrości w osadach w całej krainie, a Ty możesz mu towarzyszyć! Przygotuj się na wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy!
Chcę wziąć udział!
Wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.
Kiedy?
Początek wydarzenia:
9 lutego o 8:00 czasu UTC
Koniec wydarzenia:
26 lutego o 8:00 czasu UTC
Po zakończeniu wydarzenia 26 lutego zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 28 lutego do 8:00 czasu UTC.
Zasoby wydarzenia
Zwoje mądrości
Przepełnione wiedzą zwoje mądrości można znaleźć porozrzucane po strukturach w bitwach multiplayer. Zdobywaj zwoje mądrości w bitwach, by robić postępy na torze wydarzenia i odblokować nagrody oraz nadęte medale. Pogoń za wiedzą nigdy wcześniej nie była tak niebezpieczna!
Nadęte medale
Te niezadowolone medale można zdobyć na ścieżce nagród wydarzenia. Wymieniaj je na przedmioty w sklepie Handlarza, w tym na nowe epickie wyposażenie: Konia na kiju!
Nowe epickie wyposażenie Króla Barbarzyńców: Koń na kiju
Coś wpadło galopem do sklepu Handlarza! Wymień nadęte medale na epickie wyposażenie – Konia na kiju – i pozwól Królowi Barbarzyńców patatajać nad murami ze zwiększoną prędkością i obrażeniami przez krótki czas po jego rozmieszczeniu.
Tymczasowe oddziały powracają!
Tymczasowe oddziały rozgrzewają rok ognistego konia! Powitaj ponownie:
Lazurowego smoka
Petardę
Zaklinaczkę kozłów
Odblokuj tych dumnych wojowników na ścieżce wydarzenia medalowego.
Wyróżnione tymczasowe oddziały
Uwaga! W trakcie wydarzenia każdy z tymczasowych oddziałów zostanie wyróżniony, dzięki czemu dołączy on do Twojego wojska za darmo. Oto dokładne daty:
9–15 lutego: do wojska dołączy 10 petard
15–21 lutego: do wojska dołączą 3 lazurowe smoki
21–27 lutego: do wojska dołączy 8 zaklinaczek kozłów
Dekoracje wydarzenia
Struktura wydarzenia: Przystojny zwój
Ktoś narysował na tym świętym zwoju twarz wąsatego zabijaki. Nie będziemy na nikogo wskazywać palcami, ale wygląda to na małpie figle.
Superdekoracja: Ognisty rumak
Świętuj Księżycowy Nowy Rok, rozświetlając Osadę szlachetnym ogniem tej eleganckiej superdekoracji.
Dekoracja: Szczęśliwa podkowa
Ta wypolerowana do błysku podkówka nie zagwarantuje Twojej Osadzie szczęścia, ale szczęściu trzeba czasem pomóc.