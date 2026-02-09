Po tym, jak zabazgrał zwój swojego mistrza, Król Małp musi wyruszyć w podroż, by odnaleźć zwoje mądrości w osadach w całej krainie, a Ty możesz mu towarzyszyć! Przygotuj się na wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy!

Chcę wziąć udział!

Wydarzenie medalowe Uczeni wojownicy dostępne jest dla graczy z ratuszem na poziomie 6. lub wyższym.

Kiedy?

Początek wydarzenia:

9 lutego o 8:00 czasu UTC

Koniec wydarzenia:

26 lutego o 8:00 czasu UTC

Po zakończeniu wydarzenia 26 lutego zakładka wydarzenia Handlarza oraz struktura wydarzenia medalowego będą dostępne przez kolejne dwa dni, do 28 lutego do 8:00 czasu UTC .