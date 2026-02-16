Złoty karnet przechodzi duże zmiany!
Karnet sezonowy był częścią Clash of Clans od 2018 r. Od czasu do czasu wprowadzaliśmy pewne poprawki, ale jego baza pozostała taka sama. Wraz z nowym sezonem nadszedł czas, aby to zmienić!
Złoty karnet przeszedł gruntowne zmiany, aby był bardziej na czasie, zachęcał do rozgrywki oraz był lepiej zbalansowany zarówno na srebrnej, jak i na złotej ścieżce. Uwzględnia to nowe funkcje, świeży system postępów oraz pewne zmiany w tym, w jaki sposób nagrody pojawiają się na ścieżkach.
Usiądźcie wygodnie i przeczytajcie poniższe informacje o nadchodzących zmianach.
Zupełnie nowa odsłona złotego karnetu
Wygląd interfejsu złotego karnetu został całkowicie odświeżony:
Nowy układ na pełen ekran.
Większe ikony i przejrzystość względem nagród.
Nowoczesny i bardziej minimalistyczny sposób poruszania się po ekranie.
Teraz wszystko powinno sprawić, że będzie sprawniejszy, jaśniejszy i przyjemniejszy w użytku.
Nowy system codziennych zadań!
Kompletnie zmieniliśmy sposób, w jaki możecie zdobywać punkty w ciągu sezonu.
Poprzedni system z wyzwaniami został zastąpiony codziennymi zadaniami, które są znacznie łatwiejsze w nawigacji. Każdego dnia dostępne będzie osiem zadań skupiających się na normalnej rozgrywce. Nigdy nie wygasają i od razu wiadomo, czego wymagają (nawet w przypadku graczy, którzy są na 7. poziomie ratusza i wciąż używają w atakach gigantów z balonami).
Za wykonanie zadania otrzymuje się stempel. Za zapełnienie karty stemplami przyznawane są bonusowe punkty sezonowe.
Gracz rozpoczyna sezon z kilkoma kartami na stemple i codziennie dostaje nową. Karty się kumulują, więc nawet jeśli przegapicie jeden dzień, zawsze możecie później nadrobić zaległe zadania.
Gracze ze złotym karnetem otrzymują bonusowe punkty za ukończenie kart na stemple, a podczas ostatniego tygodnia sezonu jeszcze więcej punktów za każdy stempel oraz każdą zapełnioną kartę. Dzięki temu tempo końcówki sezonu wydaje się szybsze oraz bardziej warte wysiłku, zwłaszcza dla mniej zaangażowanych graczy.
Jako że zbieranie punktów jest teraz lepiej zbalansowane, usunęliśmy stary bonus przyznawany za sam zakup złotego karnetu. Robienie postępów powinno być teraz przyjemniejsze i wyrównane dla wszystkich graczy.
Nowość: stopnie z wyborem!
Tak, dobrze słyszycie! Na niektórych stopniach nagroda nie będzie narzucona, a zamiast tego będziecie mieli szansę wybrać spomiędzy dwóch. Opcje te są zaplanowane w taki sposób, aby pomóc dostosować nagrody do obecnego poziomu ratusza oraz pożądanych ulepszeń i dać graczom wybór, który najlepiej przypadnie im do gustu.
Przykładowe opcje wyboru:
Dwa różna przebrania herosów z trwającego sezonu lub powracające klasyki.
Runa złota lub runa eliksiru (owszem... podwójnie!).
Księga walki lub księga zaklęć (również... podwójnie!).
Im wyższy poziom ratusza, tym lepszy wybór nagród, natomiast niższe poziomy otrzymają nagrody, które lepiej pasują do ich postępów. Jeśli macie w planach ulepszenie ratusza, koniecznie zróbcie to przed rozpoczęciem marcowego sezonu, aby szybciej odblokować jak najlepsze nagrody.
W stopniach z wyborem liczy się planowanie i elastyczność. Nadal będziecie wiedzieć dokładnie, co Was czeka, ale od teraz możecie zdecydować o tym, co jest najlepsze dla Waszych Osad.
Ważna uwaga: jeśli nagroda ze stopnia z wyborem nie zostanie odebrana przed końcem sezonu, automatycznie zostanie przyznana pierwsza pokazana opcja lub wartość nagrody zostanie przeliczona na klejnoty, jeśli zabraknie miejsca w magazynach, zupełnie jak dotychczas.
Wieprzna skarbonka: jeszcze większa i lepsza!
Czy to nawiązanie do wieprza… wieprzowego jeźdźca?! Bank sezonowy to od teraz wieprzna skarbonka!
Na start będzie ona miała maksymalny rozmiar, a więc nie będą już konieczne żadne ulepszenia ani mnożniki. Zamiast tego złoty karnet zapewni pięciokrotny mnożnik przy odebraniu zawartość skarbonki pod koniec sezonu.
Gracze na srebrnej ścieżce mogą zdobyć do:
8 mln złota oraz eliksiru
2 mln złota Budowniczego oraz eliksiru Budowniczego
Gracze ze złotym karnetem mogą zdobyć do:
40 mln złota oraz eliksiru
10 mln złota Budowniczego oraz eliksiru Budowniczego
Im wyższy poziom ratusza, tym większa wieprzna skarbonka. Dla niższych poziomów ratusza suma będzie niższa niż poprzednio, natomiast wyższe poziomy otrzymają większą wypłatę. Dzięki temu nagrody będą sprawiedliwsze oraz rozsądniejsze na wszystkich etapach postępów.
Ulepszenia istniejących korzyści w ramach złotego karnetu
Od teraz gracz może użyć „przekazania za 1 klejnot” na samym sobie, aby znacznie usprawnić zbieranie zasobów. Nieważne, czy gracie w lidze legend, czy nie możecie wyrobić się z atakami w wojnach klanów, możecie teraz liczyć na samych siebie!
A do tego, od teraz jeśli zdobędziecie magiczny przedmiot, gdy Wasz magazyn jest pełny, dostaniecie opcję użycia go natychmiast lub odsprzedania go.
W tym sezonie zwiększyliśmy też liczbę łopat przeszkód aż do trzech. Czas wziąć się za porządki w Osadzie!
Na srebrnej ścieżce znajdują się teraz skrzynie!
Skrzynie będą dostępne bezpośrednio na srebrnej ścieżce i zastąpią większość mikstur, które poprzednio były gwarantowanymi nagrodami. Każda skrzynia zawiera losową nagrodę. Są wśród nich rudy, przedmioty kosmetyczne lub inne bonusowe przedmioty.
Zdajemy sobie sprawę, że może to nie być sprawiedliwa wymiana 1:1, ale da to graczom szansę na zdobycie jeszcze lepszych nagród. Gracze, którzy nie kupują karnetów, również zasługują na zdobycie ksiąg i przebrań, a skrzynie są najlepszym sposobem na to, aby sprawić im niespodziankę!
Gdy zobaczycie nową ścieżkę w całej okazałości, wszystko stanie się jasne. Jeśli macie inne przemyślenia, podzielcie się nimi na naszych mediach społecznościowych.
DLACZEGO TEN PODZIAŁ MA ZNACZENIE
Stopnie z wyborem dadzą graczom większą kontrolę nad postępem ich Osad, natomiast skrzynie zapewnią im niespodziankę, dając szansę na zdobycie nagród, które inaczej byłoby bardzo ciężko zdobyć na danym etapie gry.
Nowa funkcja złotego karnetu: Wydobywacz (+10 poz. ratusza)
NOWA postać przybywa do Osady! Po zdobyciu 2400 punktów sezonowych gacze ze złotym karnetem otrzymają dostęp do Wydobywacza, nowego pomocnika w Osadzie!
Wydobywacz przemienia jeden rodzaj rudy w inny z normalnym czasem odnowienia, zupełnie jak Alchemiczka, którą znacie i kochacie.
Bez klejnotów, ulepszeń, ani bonusów. Tylko prosta i przewidywalna przemiana co 23 godziny.
Gracze poniżej 10. poziomu ratusza zobaczą zamiast niego miksturę zasobów. Więcej o Wydobywaczu możecie dowiedzieć się z filmików naszych twórców.
POSTĘPY I PROPORCJONALNE NAGRODY
Robienie postępów podczas sezonu będzie od teraz lepiej zbalansowane. Dzięki nowym zadaniom każdego dnia, korzyści odblokowywane będą stopniowo. Niektórzy gracze mogą odblokować dane korzyści trochę później niż dotychczas, ale bardziej zrelaksowanym graczom łatwiej będzie nadążyć.
Nagrody karnetu sezonowego determinowane są na początku sezonu w oparciu o poziom ratusza oraz pracowni Budowniczego. Dotyczy to nagród w postaci zasobów, zawartości skrzyń oraz wieprznej skarbonki.
Poziom nagród ustalany jest na starcie, a więc ulepszenie ratusza w czasie trwania sezonu nie zmieni nagród na ścieżkach karnetu. Ulepszcie swój ratusz przed rozpoczęciem nowego sezonu, jeśli możecie, aby mieć szansę na lepsze nagrody. Miejcie to na uwadze przed końcem lutowego sezonu.
Mimo wszystko nie spieszcie się… (chociaż może???)
ZŁOTY KARNET ZMIENIA SIĘ Z CLASH OF CLANS
Zmiany te mają sprawić, aby złoty karnet był nowocześniejszy, bardziej angażujący oraz lepiej pasował do obecnego sposobu rozgrywki graczy w Clash of Clans, bez względu na to, czy grają za darmo, kupują złote karnety, czy są gdzieś pomiędzy.
Nowa odsłona złotego karnetu pojawi się w grze 1 marca wraz z nowym sezonem. Chcieliśmy podzielić się z Wami tymi zmianami z uprzedzeniem, abyście mieli czas się z nimi zapoznać i się przygotować.
Jak zawsze z uwagą czekamy na Wasze opinie i postaramy się na nie odpowiedzieć, jeśli będzie to konieczne.
– zespół Clash of Clans