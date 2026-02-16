Ulepszenia istniejących korzyści w ramach złotego karnetu

Od teraz gracz może użyć „przekazania za 1 klejnot” na samym sobie, aby znacznie usprawnić zbieranie zasobów. Nieważne, czy gracie w lidze legend, czy nie możecie wyrobić się z atakami w wojnach klanów, możecie teraz liczyć na samych siebie!

A do tego, od teraz jeśli zdobędziecie magiczny przedmiot, gdy Wasz magazyn jest pełny, dostaniecie opcję użycia go natychmiast lub odsprzedania go.

W tym sezonie zwiększyliśmy też liczbę łopat przeszkód aż do trzech. Czas wziąć się za porządki w Osadzie!

Na srebrnej ścieżce znajdują się teraz skrzynie!

Skrzynie będą dostępne bezpośrednio na srebrnej ścieżce i zastąpią większość mikstur, które poprzednio były gwarantowanymi nagrodami. Każda skrzynia zawiera losową nagrodę. Są wśród nich rudy, przedmioty kosmetyczne lub inne bonusowe przedmioty.

Zdajemy sobie sprawę, że może to nie być sprawiedliwa wymiana 1:1, ale da to graczom szansę na zdobycie jeszcze lepszych nagród. Gracze, którzy nie kupują karnetów, również zasługują na zdobycie ksiąg i przebrań, a skrzynie są najlepszym sposobem na to, aby sprawić im niespodziankę!

Gdy zobaczycie nową ścieżkę w całej okazałości, wszystko stanie się jasne. Jeśli macie inne przemyślenia, podzielcie się nimi na naszych mediach społecznościowych.

DLACZEGO TEN PODZIAŁ MA ZNACZENIE

Stopnie z wyborem dadzą graczom większą kontrolę nad postępem ich Osad, natomiast skrzynie zapewnią im niespodziankę, dając szansę na zdobycie nagród, które inaczej byłoby bardzo ciężko zdobyć na danym etapie gry.

Nowa funkcja złotego karnetu: Wydobywacz (+10 poz. ratusza)

NOWA postać przybywa do Osady! Po zdobyciu 2400 punktów sezonowych gacze ze złotym karnetem otrzymają dostęp do Wydobywacza, nowego pomocnika w Osadzie!

Wydobywacz przemienia jeden rodzaj rudy w inny z normalnym czasem odnowienia, zupełnie jak Alchemiczka, którą znacie i kochacie.

Bez klejnotów, ulepszeń, ani bonusów. Tylko prosta i przewidywalna przemiana co 23 godziny.

Gracze poniżej 10. poziomu ratusza zobaczą zamiast niego miksturę zasobów. Więcej o Wydobywaczu możecie dowiedzieć się z filmików naszych twórców.