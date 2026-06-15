Koniec odcinka streszczającego. Może pora na gorące źródła...? Zastanowimy się nad tym.

Wypnij dumnie pierś, Wodzu. W czerwcu pojawi się Furia Anime, a bitwa wkrótce osiągnie kulminacyjny moment. Herosi ujawnili swoje tragiczne historie i są gotowi na retrospekcje w trakcie walki. Zaklęcie złości zawładnęło umysłami oddziałów, podobnie jak wezwanie Tytana Założyciela. Defensywy strzelają kartami, ogniem i ciastem, a każdy atak ma własną specjalną nazwę. A gdzieś poza kadrem Wiedźma ruiny zastygła na wietrze w dramatycznej pozie.

Przyjrzyjmy się wszystkim nowościom tego sezonu.

Podróż herosa

Witamy w podróży herosa! Zupełnie nowa ścieżka nagród, dzięki której każdy poziom herosa to nagrody, postępy i świetna zabawa! Otrzymasz darmowe epickie wyposażenie, wyjątkowe przebrania herosów, rudę, zasoby, magiczne przedmioty i misje!

Znajdziesz ją w sali herosów od 7. poz. ratusza.

Ścieżka nagród podróży herosa wypełnia się sumą poziomów herosów. Każdy poziom to jeden punkt na ścieżce, niezależnie od herosa i ulepszenia. Odblokowywanie nowych herosów też się liczy!

Dostępne rodzaje nagród podróży herosa:

Epickie wyposażenie W ramach ścieżki nagród dostępna jest pula epickiego wyposażenia, podobnie jak w przypadku epickiego wyposażenia, które można znaleźć w skrzyniach Jeśli odblokujesz stopień z epickim wyposażeniem, ale masz już wszystkie przedmioty z tej puli, otrzymasz nagrodę zastępczą w postaci 50 sztuk gwiaździstej rudy

Wyjątkowe przebrania herosów Podrasowane wersje podstawowych przebrań każdego herosa

Zasoby Eliksir i mroczny eliksir

Przedmioty magiczne i magiczne przekąski Mikstury herosów, księgi herosów, mikstury zwierząt, runy eliksiru, runy mrocznego eliksiru i szaszłyki potęgi

Ruda Błyszcząca, świecąca i gwiaździsta



Wyposażenie herosów i misje

W miarę postępów w grze będziesz odblokowywać wyjątkowe misje

Za każdą ukończoną misję otrzymujesz 3 nowe skrzynie rudy: błyszczącą skrzynię, świecącą skrzynię i gwiaździstą skrzynię

Ilość rudy w każdej skrzyni mieści się w przedziale zależnym od poziomu ratusza

Gracze oznaczeni jako „znacznie w tyle” pod względem wyposażenia i ilości rudy (nowi lub powracający gracze) będą otrzymywać większe ilości rudy w skrzyniach, żeby móc nadgonić zaległości

Nagrody podróży herosa dla obecnych graczy:

Obecni gracze zostaną przeniesieni na ścieżkę postępów podróży herosa na podstawie ich bieżącego łącznego wyniku ulepszeń bohatera w momencie aktualizacji.

Oto, co dzieje się podczas migracji:

Epickie wyposażenie Gracze otrzymają nowe epickie wyposażenie z dostosowanym poziomem, jeśli przed migracją nie odblokowali jeszcze co najmniej takiej liczby elementów wyposażenia, jaką by zdobyli do tego poziomu na ścieżce rozwoju Jeśli posiadasz już epickie wyposażenie, ale jego poziom jest niższy od tego, jaki zapewniłaby ścieżka, część obecnego wyposażenia zostanie automatycznie podniesiona do odpowiedniego poziomu, dzięki czemu dościgniesz pozostałych graczy

Nowe przebrania herosów Wszystkie przebrania herosów na etapach ścieżki „ukończonych” podczas migracji zostaną odblokowane

Eliksir i mroczny eliksir Wszystkie ukończone stopnie zasobów zostaną przyznane, do maksymalnej wartości zależnej od poziomu ratusza W przypadku przepełnienia magazynów, migracja dopuszcza jednorazowe przekroczenie limitów

Przedmioty magiczne i magiczne przekąski Wszystkie ukończone stopnie zostaną przyznane, z limitem 4 mikstur herosów i 6 szaszłyków potęgi Wszystko, co powoduje przepełnienie magazynów, trafia do tymczasowego schowka

Błyszcząca, świecąca i gwiaździsta ruda Wszystkie ukończone stopnie zostaną przyznane W przypadku przepełnienia magazynów, migracja dopuszcza jednorazowe przekroczenie limitów

Wyposażenie herosów i misje Ukończone misje nie są przenoszone



Uwaga dotycząca wyceny rud

Wiemy, że stan gospodarki rudy od jakiegoś czasu nie jest taki, jaki powinien być. Podróż herosa ma na celu częściowe rozwiązanie tego problemu przez zapewnienie graczom nowych sposobów na zdobycie rud i nagrodzenie ich wyposażeniem, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ceny rud też wymagają uwagi.

Przez następne kilka miesięcy uważnie przyjrzymy się cenom rud i będziemy je zmieniać, szukając właściwych długoterminowych wartości. W tym czasie niektórzy gracze mogą widzieć inne ceny rud niż pozostali. Taki stan rzeczy nie pozostanie w grze na stałe. Po przyjrzeniu się cenom rud, naszym głównym celem będzie sprawić, by ulepszanie wyposażenia było bardziej przystępne, jednocześnie nie ujmując na znaczeniu długotrwałym postępom.

Będziemy stale analizować dane oraz Wasze opinie i podawać Wam więcej informacji, gdy będziemy na to gotowi.

Nowy oddział: Wiedźma ruiny

Wiedźma ruiny to unikatowa jednostka, która wykorzystuje gruzy zniszczonych budynków do przywoływania rycerzy ruiny.

Wiedźma ruiny w rozgrywce

Celuje w najbliższe gruzy pozostałe po zburzeniu budynku Uwaga: nie interesuje jej gruz ze zburzonych murów

Pracuje przy gruzie przez 4 sekundy

Następnie gruz zostaje pochłonięty i rozpoczyna się przyzwanie

2 sekundy po rozpoczęciu przyzwania wiedźma ruiny przyzywa przed sobą rycerza ruiny Uwaga: nawet jeśli zostanie pokonana podczas przyzywania, rycerz ruiny i tak się pojawi

Jej animacja będzie trwać jeszcze przez 2 sekundy, zanim znów zacznie się poruszać

Wiedźma ruiny szuka następnie pobliskich gruzów i powtarza czynność

Wiedźma ruiny przywoła łącznie 8 rycerzy ruiny. Następnie zniknie z pola bitwy.

Wiedźma ruiny nie posiada żadnych ataków, więc jej obrażenia nie są wyświetlane na ekranie informacji. W polu Cele widnieje napis „Gruz”.

Szczególne przypadki związane z gruzem

Wiedźma ruiny nie potrafi skakać ani atakować murów, więc nie będzie wybierać gruzów zasłoniętych przez mury

Jeśli w pobliżu nie ma gruzu, Wiedźma ruiny NIE zaatakuje pobliskich budynków. Będzie stała bez ruchu. Nawet gdy jest atakowana

Wiedźma ruiny ignoruje niewidzialne gruzy

Gdy okoliczne budynki i mury zostaną zniszczone, wiedźma ruiny ponownie rozpatruje cele i wybiera najbliższy dostępny

Jeśli najbliższe gruzy znajdują się na drugim końcu mapy, przejdzie przez całą mapę, aby do nich dotrzeć

Rycerz ruiny w rozgrywce

Rycerze ruiny to potężne oddziały walczące w zwarciu, charakteryzujące się średnią prędkością ruchu, dużą wytrzymałością i wysokimi obrażeniami na sekundę. Zadają dodatkowe obrażenia murom. Gdy tylko zostaną przyzwani, atakują najbliższy budynek.

Więcej informacji

Wiedźma ruiny odblokowuje się na 16. poz. ratusza

Poziomy 1 i 2 na 16. poz. ratusza, poziom 3 na 17. poz. ratusza, poziom 4 na 18. poz. ratusza

Każdy poziom zwiększa liczbę PŻ wiedźmy ruiny oraz poziom przyzwanego rycerza ruiny

Nowe epickie wyposażenie Królowej Łuczniczek: monolityczna strzała

Precyzyjny atak inspirowany Monolitem, stworzony z myślą o eliminowaniu ważnych celów przy użyciu niszczycielskiej siły.

Zdolność

Wystrzel potężną strzałę skierowaną na pojedynczy cel, która zadaje obrażenia proporcjonalne do maksymalnych PW celu

Skalowanie

0–180 wykorzystanego miejsca = 14% maksymalnych PW

181–250 wykorzystanego miejsca = 10% maksymalnych PW

Ponad 251 wykorzystanego miejsca = 5% maksymalnych PW

Dodatkowe efekty

Ograniczenie obrażeń nie może przekroczyć 10%

Przyzywane oddziały lub posiłki nie wpływają na skalowanie

Reguły miejsca

Królowa Łuczniczek wlicza się do całkowitego miejsca rozmieszczenia

Herosi zajmują 25 miejsc

Maszyny oblężnicze zajmują 1 miejsce

Nie są uwzględniane: zwierzęta, oddziały zamku klanu, przyzwane jednostki (np. z koszar oblężniczych lub wyposażenia), zaklęcia

Wizualne informacje zwrotne i personalizacja

Pocisk zmienia kolor w zależności od poziomu zadawanych obrażeń, co odzwierciedla jego skuteczność w walce z danym celem

Gracze mogą przełączać się między efektami wizualnymi monolitycznej strzały a efektami pocisków przebrań herosów

Nowe zaklęcie: zaklęcie złości

Zaklęcie złości to zaklęcie mrocznego eliksiru, które doprowadza sojusznicze oddziały do szału, podczas którego ignorują one swoje standardowe zachowania, rzucając się na najbliższą obronę.

Zaklęcie złości w rozgrywce

Rzuć zaklęcie na pole bitwy; obejmuje ono obszar o promieniu 6 pól

Wszystkie oddziały w zasięgu, zarówno naziemne, jak i powietrzne, wpadają w szał na maksymalnie 17 sekund

W trakcie działania tego efektu oddziały porzucają wszelkie dotychczasowe czynności i zmieniają cel na najbliższą obronę, ignorując swoje standardowe preferencje celów

Maszyny oblężnicze są odporne i zachowują się normalnie

Gdy zaklęcie przestaje działać, oddziały powracają do normalnego zachowania i priorytetów celów

Każdy oddział objęty efektem może zostać aktywowany tylko raz na jedno rzucenie zaklęcia. Przez ograniczony czas (5 sekund) podczas trwania zaklęcia, jest ono stale rzucane na jednostki w promieniu jego działania, więc oddziały wkraczające w jego obszar również zostają nim objęte.

Zaklęcie nie zadaje bezpośrednich obrażeń; zmienia tylko priorytety celów

Każdy poziom wydłuża jedynie czas trwania efektu złości. Obrażenia nie skalują się.

Nowe poziomy

Aktualizacja zawiera również nowy poziom dla wybranych budynków i herosów

Monolit: poz. 5.

Chara Budowniczego: poz. 8.

Fabryka mrocznych zaklęć: poz. 8.

Mroczne koszary: poz. 13.

Doładowania dla kuszy i głazomiota

Pozostałe ulepszenia murów

5 nowych poziomów dla Króla Barbarzyńców (poziomy 106–110), Królowej Łuczniczek (poziomy 106–110) oraz Wielkiego Strażnika (poziomy 81–85)

Nowy czat globalny!

Wódz prosił. My słuchamy. Czat globalny powraca! Minęło już prawie siedem lat, odkąd w 2019 roku pożegnaliśmy się z tą funkcją, a teraz odbudowaliśmy ją od podstaw – jest lepsza i bezpieczniejsza niż kiedykolwiek, a do tego oferuje trzy nowe sposoby łączenia się z graczami.

Trzy poziomy czatu:

Grupy: dla Twojej ekipy

Tworzone przez graczy

Publiczne, tylko na zaproszenie lub prywatne

Limit członków: 800*

Grupy liczące ponad 600 członków mogą przekształcić się w społeczności

Społeczności: dla większych zgromadzeń

Tworzone przez graczy

Zawsze publiczne

Historia wiadomości ograniczona do ostatnich 12 godzin

Limit członków: 50 000*

Plac miejski: centrum wydarzeń!

Plac miejski to tętniące życiem centrum Clash of Clans. Wielkie premiery, wydarzenia na żywo, spotkania społeczności, niespodzianki – jeśli coś się dzieje, to właśnie tutaj. Myśl o tym jak o stronie głównej osady: zawsze aktywna, zawsze głośna, zawsze warta uwagi.

Zawsze publiczny, zawsze widoczny, każdy gracz jest dodawany automatycznie

Głos otrzymują ambasadorzy: twórcy, menedżerowie społeczności oraz goście specjalni. Reszta osady dodaje energii poprzez swoje reakcje.

Stopniowe wdrażanie:

Zaczynamy powoli.

Przez pierwsze dwa dni tylko twórcy mogą zakładać grupy.

Potem ta funkcja będzie dostępna dla wszystkich

* Limity dla członków mogą z czasem ulec zwiększeniu, gdy upewnimy się, że wszystko działa jak należy

Bezpieczeństwo graczy:

Wielki czat oznacza wielką odpowiedzialność. Oto, jakie środki zostały wprowadzone w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa w sieci:

Gracze mogą zgłaszać każdą wiadomość na czacie

Gracze nie mogą udostępniać linków do stron internetowych

Aktywne będzie ograniczenie liczby wysyłanych wiadomości w celu zapobiegania spamowi

W społecznościach zawsze będzie aktywna opcja filtrowania przyjaznego młodym graczom

Przypomnienie dotyczące bezpieczeństwa konta:

Supercell nigdy nie prosi o podanie kodu logowania, hasła ani danych osobowych. Zachowaj ostrożność w stosunku do osób, które oferują darmowe klejnoty lub konta albo proszą o przeniesienie rozmowy poza grę. Jeśli coś wydaje się podejrzane lub zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, zgłoś to i skontaktuj się z zespołem wsparcia bezpośrednio poprzez grę. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule: https://support.supercell.com/clash-of-clans/pl/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

Przyspieszanie bitew na żywo

Po upływie 120 sekund w trakcie ataku pojawi się przycisk przyspieszenia. Stuknij, aby przyspieszyć bitwy nawet czterokrotnie. Stuknij go ponownie, aby powrócić do normalnej prędkości.

Ta funkcja działa podobnie jak przyspieszenie odtwarzania w powtórkach, ale oferuje tylko dwie opcje: normalną prędkość i prędkość 4x. Jest dostępna w wybranych rodzajach bitew w Osadzie Głównej, Bazie Budowniczego i Stolicy Klanu.

Funkcja przyspieszenia jest przeznaczona na sytuacje, w których wynik jest już jasny, ale do końca bitwy pozostało jeszcze trochę czasu. Może całe Twoje wojsko już zginęło, a pozostała tylko jedna łuczniczka, która powoli niszczy budynki, podczas gdy kusza stoi tuż poza zasięgiem, czekając, aż łuczniczka zrobi o krok za daleko. Wiesz dokładnie, jak zakończy się ten atak, ale te dodatkowe budynki wciąż mają znaczenie; mogą oznaczać większe zniszczenia, więcej trofeów lub lepszy wynik. Jednak czekanie nie zawsze jest najbardziej ekscytującą częścią ataku.

Inne zmiany

Ulepszenia Stolicy Klanu:

Najeźdźcy z przypadku wypadają. Gracze nie mogą już dołączać do najazdów na stolicę, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

Gracz nie przeprowadził jeszcze żadnego ataku w klanie

Gracz nie jest starszym, współliderem ani wodzem

Gracz dołączył do klanu po rozpoczęciu Weekendu najazdów

Klan nie wymaga zaproszenia ani nie jest zamknięty

Skarbiec stolicy

Stolica Klanu wymaksowana, co? Wszystkie budynki, wszystkie pułapki, wszystkie mury, wszystkie dystrykty – gotowe. Gratulacje, Wodzu, masz teraz zupełnie nowe zmartwienie: górę złota stolicy, którego nie masz na co wydać.

Skarbiec stolicy rozwiązuje ten problem.

Po maksymalnym ulepszeniu stolicy przycisk Skarbiec zastępuje przycisk ulepszenia w Hali stołecznej. Stuknij go, wybierz opcję Przekaż, a całe Twoje złoto stolicy zostanie dodane do wspólnej puli Twojego klanu. Otrzymujesz za to punkty reputacji Stolicy, tak samo jak za każdą inną darowiznę na rzecz Stolicy. Gdy pojawia się nowa zawartość Stolicy Klanu, Skarbiec się opróżnia i cykl zaczyna się od nowa.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się rozbudować tę funkcję, ale niczego nie obiecujemy, Wodzu.

Oferty łączone

Wprowadzamy nowy format ofert: oferty łączone pozwalają na przechodzenie przez sekwencję dostępnych czasowo etapów oferty, z których każdy odblokowuje kolejny. Etapy mogą być darmowe, płatne za pomocą klejnotów lub w ramach zakupów w aplikacji, a jednocześnie można mieć aktywnych więcej niż jedną ofertę łączoną.

Znajdź aktywne oferty łączone za pomocą specjalnej karty dostępnej w sklepie. Stuknij ją, aby otworzyć okno Oferty łączone, a następnie przewiń dostępne etapy. W oknie wyświetlany jest jeden licznik czasu dla całej oferty. Gdy czas się skończy, oferta zostanie zamknięta.

Warto wiedzieć, że w przypadku zwrotu zakupionego etapu usunięty zostanie wyłącznie ten etap wraz z jego zawartością. Twoje postępy w pozostałej części oferty pozostają nienaruszone.

Nagrody za osiągnięcia w lidze rankingowej

Zmieniliśmy system nagród w postaci klejnotów za osiągnięcia w lidze rankingowej, aby lepiej odzwierciedlał on postępy graczy.

Zmiany poprawiające rozgrywkę

Na ekranie informacji Wydobywacza wyświetla się teraz posiadana ilość rudy, co ułatwia planowanie ulepszeń.

Kolejność aktywacji wyposażenia jest teraz określana przez samo wyposażenie, a nie przez miejsce, na które jest założone Na przykład: jeśli w miejscu A masz plecak rakietowy, a w miejscu B żaromiot, to będą one aktywowane tak, jakby żaromiot znajdował się w miejscu A, a plecak rakietowy w miejscu B.

Ulepszenia powiadomień – wprowadziliśmy ulepszenia dotyczące sposobu śledzenia i dostarczania powiadomień push w tle. W rezultacie gracz powinien zacząć otrzymywać istotniejsze i bardziej aktualne powiadomienia.

Czas na muzykę końcową, Wodzu.

Herosi przybierają nowe formy, obrona ma nowe sztuczki, a wiedźma ruiny nadal stoi w dziwnej pozie. Zostańcie z nami, bo kolejny sezon pojawi się już wkrótce.

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