Lutowa aktualizacja się wymknęła!
Lutowa aktualizacja wymknęła się, a razem z nią całkowicie zmieniony złoty karnet, zupełnie nowe ulepszenia ratusza poz. 18., świeżutkie obrony, nowe zwierzę i mnóstwo fajowych ulepszeń w całej osadzie. Jest nawet tajemniczy nowy heros, który szykuje się na dramatyczne wejście.
Przyjrzyjmy się wszystkiemu po kolei.
Uwolnij Smoczego Hrabię!
Na pole bitwy wkracza nowy heros… Ale to dopiero za chwilkę.
Oto Smoczy Hrabia, przerażający heros pierwszej linii frontu z unikatową mechaniką i całkowicie zrozumiałą niechęcią wobec zamkniętych drzwi. Obecnie przebywa uwięziony pod Osadą i to Ty musisz go uwolnić.
Od 24 lutego do 1 marca gracze wezmą udział w wyjątkowym wydarzeniu społecznościowym, odnajdując drogę w podziemnym labiryncie pełnym drzwi, nagród i – miejmy nadzieję – niezbyt wielu chybionych decyzji. Wybierz mądrze. Znajdź właściwą drogę. Uwolnij Smoka.
Zmieniony złoty karnet i Wydobywacz
Już pisaliśmy obszernie o zmianach w złotym karnecie w tym poście (tutaj jest link), więc teraz powiemy krótko: całkowicie przerobiliśmy złoty karnet, tak aby był bardziej nowoczesny, dawał więcej satysfakcji z gry i zapewniał bardziej zbalansowaną rozgrywkę zarówno dla graczy ze srebrnym, jak i złotym karnetem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, z których można korzystać z nowym karnetem od 1 marca:
Całkowicie nowy złoty karnet: cena bez zmian, więcej korzyści.
Zupełnie nowy wygląd i układ: bardziej czytelne nagrody, szybsza nawigacja, nowoczesny tryb pełnoekranowy.
Nowy system codziennych zadań: walcz i zdobywaj punkty.
Gracze posiadający złoty karnet zdobywają teraz bonusowe punkty za ukończenie kart na stemple. Dlatego wycofaliśmy przyznawanie 200 punktów bonusowych za ponowny zakup karnetu.
Stopnie z wyborem: wybierz nagrody, które pasują do Twojej Osady.
Wieprzna skarbonka zastępuje bank sezonowy: na start będzie ona miała maksymalny rozmiar, a więc nie będą już konieczne żadne ulepszenia ani mnożniki. Zamiast tego złoty karnet zapewni pięciokrotny mnożnik przy odebraniu zawartości skarbonki pod koniec sezonu.
Do srebrnej ścieżki dodane zostały skrzynie: masz szansę na zdobycie ksiąg, przebrań i innych przedmiotów.
Przekazania za 1 klejnot nazywają się teraz „przekazaniami za klejnoty” i są dostępne dla posiadaczy złotego karnetu.
Nowy pomocnik: Wydobywacz (od 10. poz. ratusza) przemienia ograniczoną ilość rudy dziennie (do 2000 błyszczącej, 120 świecącej lub 2 gwiaździstej) bez bonusowego mnożnika przemiany.
Nagrody są ustalane na podstawie poziomu ratusza z początku sezonu i pozostają takie same do jego zakończenia.
Zdobywaj dodatkowe punkty sezonu i ukończ ścieżkę nagród łatwiej dzięki wydarzeniom uzupełniającym.
Nowości na 18. poziomu ratusza.
Mnóstwo nowych poziomów dla graczy 18. poziomu ratusza:
Gigabomba: poz. 4.
Ruchoma mina powietrzna: poz. 8.
Moździerz: poz. 18.
Wieża inferno: poz. 12.
Ukryty Tesla: poz. 17.
Ogniopluj: poz. 3.
Wieża zaklęć: poz. 4. (ulepszenie do poz. 4. odblokowuje nowe miejsce dla zaklęcia wstrząsu).
Wiedźma (+ Superwiedźma): poz. 8.
Wieprzowy jeździec (+ Wieprzowy superjeździec): poz. 15.
Lawowy ogar (+ Lodowy ogar): poz. 8.
Elektrotytanka: poz. 5.
Mały smok (+ Smok inferno): poz. 12.
Łuczniczka (+ Superłuczniczka): poz. 14.
Kamienny miażdżyciel: poz. 6.
Zaklęcie wskrzeszenia: poz. 5.
Zaklęcie wstrząsu: poz. 6–8.
Dom zwierząt: poz. 12.
75 dodatkowych elementów muru na poz. 19.
Nowy zwierzak: Kruczek chytrusek
Przywitajcie Kruczka chytruska, który zasadniczo jest latającym upierzonym goblinem ogarniętym jeszcze większą obsesją na punkcie błyszczących łupów!
Latający atakujący dalekiego zasięgu
Na pierwszym miejscu stawia struktury z zasobami znajdujące się w pobliżu herosa i zadaje im 5× więcej obrażeń.
Do odblokowania na 18. poz. ratusza.
Zmiany w trybie rankingowym
Wprowadziliśmy kilka ulepszeń do bitew rankingowych:
Dodaliśmy ochronę przed spamem: bitwy rankingowe mają teraz takie same zasady jak zwykłe ataki i trzeba ukończyć jedną bitwę, zanim rozpocznie się nową.
Naprawiliśmy nieprawidłowe ostrzeżenia o degradacji, które pojawiały się u niektórych graczy.
Zmieniliśmy wymaganą liczbę bitew w niektórych ligach:
|Nazwa ligi
|Aktualna liczba bitew
|Nowa liczba bitew
|Różnica w liczbie bitew
|PEKKI 24
|14
|12
|-2
|Tytanki 26
|18
|14
|-4
|Tytanki 27
|18
|14
|-4
|Smoki 28
|24
|18
|-6
|Smoki 29
|24
|18
|-6
|Smoki 30
|24
|18
|-6
|Elektrosmoki 31
|30
|24
|-6
|Elektrosmoki 32
|30
|24
|-6
|Elektrosmoki 33
|30
|24
|-6
W wielu ligach zaktualizowaliśmy strefy awansu i degradacji, aby lepiej odzwierciedlić postępy graczy:
|Nazwa ligi
|Aktualny % degradacji
|Nowy % degradacji
|Różnica w degradacji
|Golemy 19
|20
|15
|-5
|Golemy 20
|20
|15
|-5
|Smoki 29
|15
|20
|5
|Smoki 30
|15
|20
|5
|Elektrosmoki 31
|15
|20
|5
|Elektrosmoki 32
|10
|15
|5
|Nazwa ligi
|Aktualny % awansu
|Nowy % awansu
|Różnica w awansie
|Łuczniczki 8
|25
|30
|5
|Łuczniczki 9
|25
|30
|5
|Magowie 10
|25
|30
|5
|Magowie 11
|25
|30
|5
|Magowie 12
|25
|30
|5
|Walkirie 13
|25
|30
|5
|Walkirie 14
|25
|30
|5
|Walkirie 15
|25
|30
|5
|Wiedźmy 16
|25
|30
|5
|Wiedźmy 17
|25
|30
|5
|Wiedźmy 18
|20
|30
|10
|Golemy 19
|20
|30
|10
|Golemy 21
|20
|25
|5
|PEKKI 22
|20
|25
|5
|PEKKI 23
|20
|25
|5
|Smoki 29
|15
|20
|5
|Smoki 30
|15
|20
|5
|Elektrosmoki 31
|15
|20
|5
|Elektrosmoki 32
|10
|15
|5
Więcej przedmiotów z luksusowego sklepu!
1 kwietnia 2026 r. do luksusowego sklepu dodamy tę nową dekorację oraz sezon nowatorskich systemów obronnych.
Pozostałe zmiany i poprawki
Aktualizacja obejmuje również liczne zmiany w balansie, ulepszenia i poprawki. Oto kilka najważniejszych zmian:
Osiągnięcie Niezniszczalny wymaga teraz 500 obron zamiast 5000. To było trochę za dużo, prawda?
LWK obsługuje teraz wojny 5 na 5! Większe wojny przynoszą lepsze bonusy!
W przypadku zremisowanych wojen przyznajemy 75% nagród zamiast 57%. Łączna liczba nagród po zmianie, które przyznajemy za wojny — za zwycięstwo + porażkę oraz remis + remis.
Zaklęcie trucizny działa teraz na Strażników i zadaje pełne obrażenia, ale tylko 70% zwykłego obniżenia szybkości ruchu i ataku.
Mikstura herosów i szaszłyk potęgi działają teraz tylko podczas ataków, nie w czasie obrony.
Opcja „Dodaj efekt” nie jest już dostępna dla graczy, którzy nie mają jeszcze dostępu do luksusowego sklepu.
Zmieniliśmy sposób walki jednostek podziemnych. Diggy i Górnicy działają teraz bardziej spójnie w walce z hordą szkieletów.
Zmieniliśmy balans zmodyfikowanej obrony (działo, wieża łucznicza, moździerz).
Naprawiliśmy szybkość ataku zmodyfikowanego moździerza, dzięki czemu nie strzela bez opóźnienia.
Naprawiliśmy obrażenia obszarowe ataku Strzelczyni, aby powstawały na ziemi albo w powietrzu zależnie od tego, czy celem była ziemia, czy powietrze, tak jak w przypadku innych jednostek.
Zaklęcie wstrząsu oprócz niszczenia struktur i murów zdaje teraz obrażenia oddziałom naziemnym. Dotyczy to również butów wstrząsu.
Widoczność efektów specjalnych na dekoracjach i przeniesionych przeszkodach można teraz włączyć lub wyłączyć.
Zwiększyliśmy limit ekwipunku dla licznych dekoracji. Gracze mogą dzięki temu przechowywać otrzymane wcześniej dekoracje.
Można teraz klikać ikony profili oddziałów, herosów, oblężeń, zwierząt i strażników na zablokowanych przedmiotach, aby zobaczyć, dlaczego są zablokowane.
Chata kowala pokazuje teraz wyposażenie, które jest dostępne w grze, ale gracz jeszcze go nie posiada lub nie zostało przez niego odblokowane, dzięki czemu widzi, co można uzyskać.
W wyborze herosów widać teraz zablokowane opcje herosów, zwykłego wyposażenia i zwierząt.
W przypadku oddziałów na zbyt niskim poziomie supersauna wyświetla teraz poziom ulepszenia wymagany do użycia danego superoddziału.
Cofnięto wzmocnienie Cyklopa poz. 4 (nowe wartości: 2800 PW i 240 DPS).
Zmiana zaklęcia totemu: promień z 6 na 5 pól, obrażenia z 70–100 na 0, aura ucznia i klejnotu życia nie działa już na totemy.
I na koniec: błąd dotyczący rudy został ostatecznie naprawiony, a ruda zdobyta z wykorzystaniem tego błędu usunięta.