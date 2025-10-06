Przygotuj się na tryb rankingowy! – aktualizacja
Zwykłe bitwy i bitwy rankingowe nadchodzą!
Bitwy multiplayer zostały podzielone na dwa tryby, aby każdy mógł walczyć tak, jak lubi. Wystaw swoje umiejętności na próbę i zdobywaj trofea w bitwach rankingowych lub wyluzuj się w zwykłych bitwach.
Już na 2. poziomie ratusza gracze mogą brać udział w zwykłych bitwach:
Atakuj bez ograniczeń, zbieraj zasoby, ciesz się wydarzeniami i testuj nowe strategie bez ryzyka utraty trofeów.
Po osiągnięciu 7. poziomu ratusza gracze mogą brać udział w bitwach rankingowych:
Dołączaj do cotygodniowych turniejów, wspinaj się w ligach dzięki swoim wynikom i rywalizuj z graczami w przedziale Twojego poziomu ratusza w ograniczonej liczbie ataków. Zwyciężaj w bitwach rankingowych i wywalcz swoje miejsce w lidze legend!
Nowości w tarczach i powrót odwetów – zmiany w trybie łączenia graczy
Wprowadziliśmy również zmiany w innych aspektach trybu łączenia graczy:
Magiczne tarcze i tarcze legendy
Tarcze zostały porządnie wyczyszczone i wypolerowane, co w naszym języku oznacza totalne zmiany. Co musisz wiedzieć o magicznych tarczach i tarczach legendy:
Magiczne tarcze chronią zasoby przed atakami w zwykłych bitwach.
Po ataku na Twoją Osadę otrzymasz ośmiogodzinną magiczną tarczę.
Atakowanie nie wpływa na czas trwania tarczy, więc ruszaj do walki!
Magiczne tarcze działają tylko przeciwko zwykłym bitwom.
Są również dostępna do zakupienia w sklepie.
Tarcze legendy pozwalają zrezygnować z ataków i obron w lidze legend przez ograniczony czas.
Kup je ze sklepu, aby nie musieć atakować i bronić się w lidze legend.
Nie możesz zrezygnować z ataków i obron podczas trwającego dnia ligi. Tarcze legendy zaczną działać dopiero w następnym dniu ligi.
Odwety
Zgadza się! Odwety powracają! Zemsta nigdy nie była tak słodka. W przypadku zwykłych bitew możesz przeprowadzić odwet na graczach, którzy zabrali Ci znaczną ilość zasobów podczas ataku. Sprawdź dziennik obrony i wybierz opcję „Odwet” na najeźdźcy, by odzyskać honor… i łupy. Po ataku przeprowadzonym na Twoją Osadę masz 12 godzin na przeprowadzenie odwetu.
W Osadzie, którą zaatakujesz, będzie znajdować się co najmniej taka sama ilość zasobów, jaką zabrano Tobie.
Odwet można przeprowadzić nawet na Osady z magicznymi tarczami.
W odwecie przeprowadzasz atak na „widmową” kopię innej Osady, co oznacza, że gracz po drugiej stronie ekranu nie zostanie naprawdę zaatakowany, ale Ty wciąż masz szansę odzyskać swoje zasoby.
Zmiany w rozgrywce
Usunięcie poziomów broni ratusza (poz. 12–15)
Ulepszenia broni ratusza spowalniały rozgrywkę na środkowych poziomach gry, więc zostały usunięte, by zapewnić sprawniejszy rozwój.
Bronie ratusza będą teraz na maksymalnym poziomie od samego początku. Nie ma potrzeby ich ulepszać!
Aktywne ulepszenia zostaną anulowane, ale zużyte zasoby nie zostaną zwrócone.
Zmiany w pułapkach sprężynowych
Bęc! Wymieniliśmy sprężyny w pułapkach sprężynowych.
Opóźnienie aktywacji pułapek zostało usunięte.
Pułapka sprężynowa działa teraz na pojedynczy oddział w jej zasięgu, który zajmuje najwięcej miejsca.
Oddziały, które wymagają takiej samej lub mniejszej liczby miejsc, niż może pomieścić sprężyna, zostają odrzucone.
Oddziały, które są za duże, by mogły zostać odrzucone, są odpychane i otrzymują obrażenia.
Herosi oraz zwierzęta otrzymują połowę obrażeń.
Jeśli oddział będzie pokonany, zostanie on wyeliminowany z bitwy, a jeśli nie będzie pokonany, zostanie tylko odepchnięty.
Pułapki sprężynowe unikają nakładania podwójnych obrażeń na pojedynczy oddział.
Nowe poziomy pułapki sprężynowej (6–12)
Dodano jeden poziom pułapki na każdy kolejny poziom ratusza, zaczynając od poziomu 11.
Nowe efekty wizualne na poziomie 7., 9. i 11.
Zmiany w pułapkach sprężynowych w Bazie Budowniczego (ilość miejsc zmieniona na 4 i dodano poziom 5.).
Tryb trudny to teraz tryb turniejowy!
Tryb trudny zmienia nazwę na tryb turniejowy, ale oprócz tego, wprowadzone zostały też następujące zmiany:
Dodatkowe 20% DPS dla struktur obronnych.
Dodatkowe 20% DPS dla herosów obrońców.
Dodatkowe 20% PW dla herosów obrońców.
10% mniej DPS dla atakujących herosów.
10% mniej PW dla atakujących herosów.
Zwykłe wyposażenie obniżono o 3 poziomy (maks. poz. 15.), a epickie wyposażenie obniżono o 6 poziomów (maks. poz. 21.).
Zmiany w balansie
Diggy ogłusza teraz wszystkie cele, w tym herosów i oddziały zamku klanu.
Przyspieszenie w ramach wyposażenia heroicznej pochodni teraz działa na Wielkiego Strażnika.
Wielki Strażnik rzadziej podąża za glutami Kichaczki.
Piec obronny zadaje teraz nieco mniej obrażeń – pojedynczy maksymalnie rozwinięty ognik nie może już pokonać maksymalnie rozwiniętej uzdrowicielki.
Ekonomia i postępy
Koszty ulepszeń i skracanie czasów
Zostały zmniejszone na wielu poziomach ratusza.
15 poziomów herosów zostało przeniesionych z 15. poziomu ratusza na poziom 14., aby usprawnić postępy: 5 poziomów Królowej Łuczniczek, Króla Barbarzyńców oraz Wielkiego Strażnika.
Zmiany systemu łupów
W przypadku ataków na ratusze o niższym poziomie, nadal obowiązuje obniżona ilość łupów.
Nowość: dodano bonusowe łupy za ataki na ratusze o wyższym poziomie.
Poprawki w wózku na łupy
Wózek na łupy zapewnia teraz 10% zgrabionych łupów (dawniej 20%).
Jakość rozgrywki
Zaktualizowano opis ratusza dla przejrzystości.
Herosi Bazy Budowniczego pokazują teraz paski ze statystkami zdolności.
Łowczyni głów pokazuje teraz obrażenia trucizny.
Możliwość sortowania wyposażenia herosów na podstawie typu i daty wydania.
Drzewka świąteczne pokazują rok, w którym zostały dodane.
Koszt pierścienia muru jest aktualizowany dynamicznie na podstawie zmian w cenach.
Gry klanowe zawsze pokazują:
8 zadań w Osadzie Głównej
oraz 4 zadania w Bazie Budowniczego.
W zakładce „Więcej ustawień” dodano przycisk umożliwiający schowanie przeszkód i dekoracji w atakowanej bazie. Przeszkody i dekoracje znikną kilka sekund po rozpoczęciu ataku.
Poprawki
Małe yeti rozmieszczane są w odseparowaniu i już na siebie nie nachodzą.
Aplikacja Gry Google Play na komputerach wykorzystuje wysokiej rozdzielczości tekstury przebrań.
Naprawiono:
Eliminację Wielkiego Strażnika podczas automatycznej aktywacji wiecznej księgi.
Oddziały utykające w murach po zakończeniu działania heroicznej pochodni.
Brak wpływu zaklęcia lodowego bloku na oddziały o niskim poziomie PW oraz na oddziały pod ziemią.
Problemy z efektami wizualnymi podczas zwiadów w czasie wojen.
Problem, przez który kuźnia błędnie pokazywała, że gracz nie miał wystarczająco zasobów, aby jej użyć (oraz odwrotnie).