Wprowadziliśmy również zmiany w innych aspektach trybu łączenia graczy:

Magiczne tarcze i tarcze legendy

Tarcze zostały porządnie wyczyszczone i wypolerowane, co w naszym języku oznacza totalne zmiany. Co musisz wiedzieć o magicznych tarczach i tarczach legendy:

Magiczne tarcze chronią zasoby przed atakami w zwykłych bitwach.

Po ataku na Twoją Osadę otrzymasz ośmiogodzinną magiczną tarczę.

Atakowanie nie wpływa na czas trwania tarczy, więc ruszaj do walki!

Magiczne tarcze działają tylko przeciwko zwykłym bitwom.

Są również dostępna do zakupienia w sklepie.

Tarcze legendy pozwalają zrezygnować z ataków i obron w lidze legend przez ograniczony czas.

Kup je ze sklepu, aby nie musieć atakować i bronić się w lidze legend.

Nie możesz zrezygnować z ataków i obron podczas trwającego dnia ligi. Tarcze legendy zaczną działać dopiero w następnym dniu ligi.

Odwety

Zgadza się! Odwety powracają! Zemsta nigdy nie była tak słodka. W przypadku zwykłych bitew możesz przeprowadzić odwet na graczach, którzy zabrali Ci znaczną ilość zasobów podczas ataku. Sprawdź dziennik obrony i wybierz opcję „Odwet” na najeźdźcy, by odzyskać honor… i łupy. Po ataku przeprowadzonym na Twoją Osadę masz 12 godzin na przeprowadzenie odwetu.