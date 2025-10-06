Skip to content
Przygotuj się na tryb rankingowy! – aktualizacja

Zwykłe bitwy i bitwy rankingowe nadchodzą!

Bitwy multiplayer zostały podzielone na dwa tryby, aby każdy mógł walczyć tak, jak lubi. Wystaw swoje umiejętności na próbę i zdobywaj trofea w bitwach rankingowych lub wyluzuj się w zwykłych bitwach.

  • Już na 2. poziomie ratusza gracze mogą brać udział w zwykłych bitwach:

    • Atakuj bez ograniczeń, zbieraj zasoby, ciesz się wydarzeniami i testuj nowe strategie bez ryzyka utraty trofeów.

  • Po osiągnięciu 7. poziomu ratusza gracze mogą brać udział w bitwach rankingowych:

    • Dołączaj do cotygodniowych turniejów, wspinaj się w ligach dzięki swoim wynikom i rywalizuj z graczami w przedziale Twojego poziomu ratusza w ograniczonej liczbie ataków. Zwyciężaj w bitwach rankingowych i wywalcz swoje miejsce w lidze legend!

Nowości w tarczach i powrót odwetów – zmiany w trybie łączenia graczy

Wprowadziliśmy również zmiany w innych aspektach trybu łączenia graczy:

Magiczne tarcze i tarcze legendy

Tarcze zostały porządnie wyczyszczone i wypolerowane, co w naszym języku oznacza totalne zmiany. Co musisz wiedzieć o magicznych tarczach i tarczach legendy:

Magiczne tarcze chronią zasoby przed atakami w zwykłych bitwach.

  • Po ataku na Twoją Osadę otrzymasz ośmiogodzinną magiczną tarczę.

  • Atakowanie nie wpływa na czas trwania tarczy, więc ruszaj do walki!

  • Magiczne tarcze działają tylko przeciwko zwykłym bitwom.

  • Są również dostępna do zakupienia w sklepie.

Tarcze legendy pozwalają zrezygnować z ataków i obron w lidze legend przez ograniczony czas.

  • Kup je ze sklepu, aby nie musieć atakować i bronić się w lidze legend.

  • Nie możesz zrezygnować z ataków i obron podczas trwającego dnia ligi. Tarcze legendy zaczną działać dopiero w następnym dniu ligi.

Odwety

Zgadza się! Odwety powracają! Zemsta nigdy nie była tak słodka. W przypadku zwykłych bitew możesz przeprowadzić odwet na graczach, którzy zabrali Ci znaczną ilość zasobów podczas ataku. Sprawdź dziennik obrony i wybierz opcję „Odwet” na najeźdźcy, by odzyskać honor… i łupy. Po ataku przeprowadzonym na Twoją Osadę masz 12 godzin na przeprowadzenie odwetu.

  • W Osadzie, którą zaatakujesz, będzie znajdować się co najmniej taka sama ilość zasobów, jaką zabrano Tobie.

  • Odwet można przeprowadzić nawet na Osady z magicznymi tarczami.

  • W odwecie przeprowadzasz atak na „widmową” kopię innej Osady, co oznacza, że gracz po drugiej stronie ekranu nie zostanie naprawdę zaatakowany, ale Ty wciąż masz szansę odzyskać swoje zasoby.

Zmiany w rozgrywce

Usunięcie poziomów broni ratusza (poz. 12–15)

Ulepszenia broni ratusza spowalniały rozgrywkę na środkowych poziomach gry, więc zostały usunięte, by zapewnić sprawniejszy rozwój.

  • Bronie ratusza będą teraz na maksymalnym poziomie od samego początku. Nie ma potrzeby ich ulepszać!

  • Aktywne ulepszenia zostaną anulowane, ale zużyte zasoby nie zostaną zwrócone.

Zmiany w pułapkach sprężynowych

Bęc! Wymieniliśmy sprężyny w pułapkach sprężynowych.

  • Opóźnienie aktywacji pułapek zostało usunięte.

  • Pułapka sprężynowa działa teraz na pojedynczy oddział w jej zasięgu, który zajmuje najwięcej miejsca.

  • Oddziały, które wymagają takiej samej lub mniejszej liczby miejsc, niż może pomieścić sprężyna, zostają odrzucone.

  • Oddziały, które są za duże, by mogły zostać odrzucone, są odpychane i otrzymują obrażenia.

  • Herosi oraz zwierzęta otrzymują połowę obrażeń.

  • Jeśli oddział będzie pokonany, zostanie on wyeliminowany z bitwy, a jeśli nie będzie pokonany, zostanie tylko odepchnięty.

  • Pułapki sprężynowe unikają nakładania podwójnych obrażeń na pojedynczy oddział.

Nowe poziomy pułapki sprężynowej (6–12)

  • Dodano jeden poziom pułapki na każdy kolejny poziom ratusza, zaczynając od poziomu 11.

  • Nowe efekty wizualne na poziomie 7., 9. i 11.

  • Zmiany w pułapkach sprężynowych w Bazie Budowniczego (ilość miejsc zmieniona na 4 i dodano poziom 5.).

Tryb trudny to teraz tryb turniejowy!

Tryb trudny zmienia nazwę na tryb turniejowy, ale oprócz tego, wprowadzone zostały też następujące zmiany:

  • Dodatkowe 20% DPS dla struktur obronnych.

  • Dodatkowe 20% DPS dla herosów obrońców.

  • Dodatkowe 20% PW dla herosów obrońców.

  • 10% mniej DPS dla atakujących herosów.

  • 10% mniej PW dla atakujących herosów.

  • Zwykłe wyposażenie obniżono o 3 poziomy (maks. poz. 15.), a epickie wyposażenie obniżono o 6 poziomów (maks. poz. 21.).

Zmiany w balansie

  • Diggy ogłusza teraz wszystkie cele, w tym herosów i oddziały zamku klanu.

  • Przyspieszenie w ramach wyposażenia heroicznej pochodni teraz działa na Wielkiego Strażnika.

  • Wielki Strażnik rzadziej podąża za glutami Kichaczki.

  • Piec obronny zadaje teraz nieco mniej obrażeń – pojedynczy maksymalnie rozwinięty ognik nie może już pokonać maksymalnie rozwiniętej uzdrowicielki.

Ekonomia i postępy

Koszty ulepszeń i skracanie czasów

  • Zostały zmniejszone na wielu poziomach ratusza.

  • 15 poziomów herosów zostało przeniesionych z 15. poziomu ratusza na poziom 14., aby usprawnić postępy: 5 poziomów Królowej Łuczniczek, Króla Barbarzyńców oraz Wielkiego Strażnika.

Zmiany systemu łupów

  • W przypadku ataków na ratusze o niższym poziomie, nadal obowiązuje obniżona ilość łupów.

  • Nowość: dodano bonusowe łupy za ataki na ratusze o wyższym poziomie.

Poprawki w wózku na łupy

  • Wózek na łupy zapewnia teraz 10% zgrabionych łupów (dawniej 20%).

Jakość rozgrywki

  • Zaktualizowano opis ratusza dla przejrzystości.

  • Herosi Bazy Budowniczego pokazują teraz paski ze statystkami zdolności.

  • Łowczyni głów pokazuje teraz obrażenia trucizny.

  • Możliwość sortowania wyposażenia herosów na podstawie typu i daty wydania.

  • Drzewka świąteczne pokazują rok, w którym zostały dodane.

  • Koszt pierścienia muru jest aktualizowany dynamicznie na podstawie zmian w cenach.

  • Gry klanowe zawsze pokazują:

    • 8 zadań w Osadzie Głównej

    • oraz 4 zadania w Bazie Budowniczego.

  • W zakładce „Więcej ustawień” dodano przycisk umożliwiający schowanie przeszkód i dekoracji w atakowanej bazie. Przeszkody i dekoracje znikną kilka sekund po rozpoczęciu ataku.

Poprawki

  • Małe yeti rozmieszczane są w odseparowaniu i już na siebie nie nachodzą.

  • Aplikacja Gry Google Play na komputerach wykorzystuje wysokiej rozdzielczości tekstury przebrań.

  • Naprawiono:

    • Eliminację Wielkiego Strażnika podczas automatycznej aktywacji wiecznej księgi.

    • Oddziały utykające w murach po zakończeniu działania heroicznej pochodni.

    • Brak wpływu zaklęcia lodowego bloku na oddziały o niskim poziomie PW oraz na oddziały pod ziemią.

    • Problemy z efektami wizualnymi podczas zwiadów w czasie wojen.

    • Problem, przez który kuźnia błędnie pokazywała, że gracz nie miał wystarczająco zasobów, aby jej użyć (oraz odwrotnie).