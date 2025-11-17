Strażnicy nie śpią!

Ci tajemniczy wojownicy powstali z meteorytu, który spadł na Osadę i będą ją bronić niczym herosi! To tak, jakby broń ratusza miała nogi... i ręce... i oczy... i...

Strażnicy to wyjątkowi obrońcy ratusza poziomu 18.

Chronią Osadę, ale nie można ich używać atakując.

Tylko jeden strażnik może być aktywny w danym momencie.

Strażników można ulepszać, co wymaga wolnego Budowniczego. Strażnik nie może bronić Osady, gdy trwa jego ulepszanie. Mimo to wersja strażnika na niższym poziomie nadal będzie bronić w tym czasie Osady w trybie rankingowym, w wojnach oraz w ligach wojny klanów. Dowolny z wybranych strażników będzie bronił Osady na swoim najwyższym osiągniętym dotychczas poziomie ulepszenia.

Stuknięcie strażnika z poziomu widoku Osady wyświetla ścieżkę, po jakiej patroluje.

Menu strażników można wyświetlić poprzez stuknięcie nowego przycisku po wybraniu ratusza.

Ulepszenie ratusza do poziomu 18. odblokowuje dwoje strażników: Niszczyciel oraz Strzelczyni. Wybierz swojego ulubieńca!

Strażnik Niszczyciel – specjalista od niszczenia! Strażnik atakujący w zwarciu. Obiera za cel jednostki naziemne oraz powietrzne i zadaje obrażenia obszarowe. Umiejętność: Przegryw – wpada w szał, gdy ratusz zostanie zniszczony oraz pozostawia szał po pokonaniu.

Strażniczka Strzelczyni – obrażenia obszarowe z dużej odległości! Strażniczka atakująca na odległość. Obiera za cel jednostki naziemne oraz powietrzne i zadaje obrażenia obszarowe. Umiejętność: Wyjście z wybuchem – wybucha, gdy zostaje pokonana, zadając obrażenia pobliskim wrogom.



Nowy oddział – meteorowy golem jest wielki!

Meteorowy golem pojawił się jako tymczasowy oddział wydarzenia medalowego Kosmiczny rock, a teraz na stałe dołącza do gry!

Przerzuca meteorki przez mury, by mogły zadawać obrażenia z bliska.

Meteorki mogą łączyć się ponownie w meteorowego golema.

Do odblokowania przy ratuszu poziomie 17.

Nowe zaklęcie – zaklęcie totemu

Odwróć uwagę struktur obronnych wroga, rozmieszczając kawał litej kosmicznej skały za pomocą zaklęcia totemu. Totemy pochłaniają obrażenia, co pozwoli Twoim oddziałom atakować bez przeszkód.

Ogłusza i zadaje obrażenia strukturom w określonym zasięgu od miejsca lądowania.

Chwilowo może być atakowany przez wrogów na ziemi i w powietrzu.

Do odblokowania przy ratuszu poziomie 16.

Nowa struktura obronna – wieża odwetu

Gdy inne struktury upadają, wieża odwetu staje się silniejsza... i wścieklejsza!

Kiedy 5, 20 i 40 struktur zostanie zniszczonych, moc i punkty wytrzymałości wieży odwetu rosną.

Do odblokowania przy ratuszu poziomie 18.

Nowa łączona struktura obronna – wieża supermaga

Połącz dwie wieże maga na 18. poziomie ratusza, by stworzyć wieżę supermaga. Mag na jej szczycie zostaje awansowany na supermaga, a jego ataki mogą przeskakiwać na aż 15 oddziałów wroga.

Ataki mogą przeskakiwać na aż 15 oddziałów wroga.

Do odblokowania przy ratuszu poziomie 18.

Nowe poziomy

Niektórzy herosi, struktury, oddziały, zaklęcia, maszyny oblężnicze oraz zwierzęta również otrzymały nowe poziomy.