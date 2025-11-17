Twarde lądowanie RATUSZA POZIOMU 18. – Aktualizacja
Przygotowaliśmy się na uderzenie, a meteor pozostawił po sobie ślad. Dosłownie. Ratusz poziomu 17. został zniszczony, ale Budowniczy błyskawicznie wymyślił, a jeszcze szybciej stworzył, coś zupełnie epickiego, wykorzystując kosmiczny gruz. Zgadza się. Ratusz poziomu 18. składa się w 100% z meteorytu.
Gdy ulepszysz ratusz, do poziomu 18., zostanie odtworzona krótka animacja meteoru niszczącego Twoją Osadę, po czym ujawniony zostaje nowy ratusz. Animacja odtwarza się tylko raz. Jeśli gra zostanie zamknięta podczas ulepszania, animacji nie można odtworzyć ponownie. Po ulepszeniu należy stukać w meteoryt, aż do ujawnienia ratusza.
Poziom 18. ratusza ląduje z impetem!
Strażnicy nie śpią!
Ci tajemniczy wojownicy powstali z meteorytu, który spadł na Osadę i będą ją bronić niczym herosi! To tak, jakby broń ratusza miała nogi... i ręce... i oczy... i...
Strażnicy to wyjątkowi obrońcy ratusza poziomu 18.
Chronią Osadę, ale nie można ich używać atakując.
Tylko jeden strażnik może być aktywny w danym momencie.
Strażników można ulepszać, co wymaga wolnego Budowniczego.
Strażnik nie może bronić Osady, gdy trwa jego ulepszanie.
Mimo to wersja strażnika na niższym poziomie nadal będzie bronić w tym czasie Osady w trybie rankingowym, w wojnach oraz w ligach wojny klanów. Dowolny z wybranych strażników będzie bronił Osady na swoim najwyższym osiągniętym dotychczas poziomie ulepszenia.
Stuknięcie strażnika z poziomu widoku Osady wyświetla ścieżkę, po jakiej patroluje.
Menu strażników można wyświetlić poprzez stuknięcie nowego przycisku po wybraniu ratusza.
Ulepszenie ratusza do poziomu 18. odblokowuje dwoje strażników: Niszczyciel oraz Strzelczyni. Wybierz swojego ulubieńca!
Strażnik Niszczyciel – specjalista od niszczenia!
Strażnik atakujący w zwarciu.
Obiera za cel jednostki naziemne oraz powietrzne i zadaje obrażenia obszarowe.
Umiejętność: Przegryw – wpada w szał, gdy ratusz zostanie zniszczony oraz pozostawia szał po pokonaniu.
Strażniczka Strzelczyni – obrażenia obszarowe z dużej odległości!
Strażniczka atakująca na odległość.
Obiera za cel jednostki naziemne oraz powietrzne i zadaje obrażenia obszarowe.
Umiejętność: Wyjście z wybuchem – wybucha, gdy zostaje pokonana, zadając obrażenia pobliskim wrogom.
Nowy oddział – meteorowy golem jest wielki!
Meteorowy golem pojawił się jako tymczasowy oddział wydarzenia medalowego Kosmiczny rock, a teraz na stałe dołącza do gry!
Przerzuca meteorki przez mury, by mogły zadawać obrażenia z bliska.
Meteorki mogą łączyć się ponownie w meteorowego golema.
Do odblokowania przy ratuszu poziomie 17.
Nowe zaklęcie – zaklęcie totemu
Odwróć uwagę struktur obronnych wroga, rozmieszczając kawał litej kosmicznej skały za pomocą zaklęcia totemu. Totemy pochłaniają obrażenia, co pozwoli Twoim oddziałom atakować bez przeszkód.
Ogłusza i zadaje obrażenia strukturom w określonym zasięgu od miejsca lądowania.
Chwilowo może być atakowany przez wrogów na ziemi i w powietrzu.
Do odblokowania przy ratuszu poziomie 16.
Nowa struktura obronna – wieża odwetu
Gdy inne struktury upadają, wieża odwetu staje się silniejsza... i wścieklejsza!
Kiedy 5, 20 i 40 struktur zostanie zniszczonych, moc i punkty wytrzymałości wieży odwetu rosną.
Do odblokowania przy ratuszu poziomie 18.
Nowa łączona struktura obronna – wieża supermaga
Połącz dwie wieże maga na 18. poziomie ratusza, by stworzyć wieżę supermaga. Mag na jej szczycie zostaje awansowany na supermaga, a jego ataki mogą przeskakiwać na aż 15 oddziałów wroga.
Ataki mogą przeskakiwać na aż 15 oddziałów wroga.
Do odblokowania przy ratuszu poziomie 18.
Nowe poziomy
Niektórzy herosi, struktury, oddziały, zaklęcia, maszyny oblężnicze oraz zwierzęta również otrzymały nowe poziomy.
Nowatorskie systemy obronne – druga faza tworzenia
Zasoby wydane na trwające obecnie ulepszenia z poprzedniej fazy tworzenia zostaną automatycznie zwrócone.
Po zakończeniu fazy, wszystkie poprzednie systemy obronne zostaną natychmiast przeniesione do stacji wytwórczej. Wszelkie kopie Osady utworzone na rzecz wojen lub trybu rankingowego przed zakończeniem fazy nadal będą zawierać systemy obronne, podczas gdy na nowych widoczna będzie jedynie stacja wytwórcza. Uwaga! Kopie to zapisane wersje Osady, które inni gracze mogą atakować.
Po wprowadzeniu nowych nowatorskich systemów obronnych, stara stacja wytwórcza zostanie usunięta (jeśli nadal posiadasz ratusz na poziomie 17).
Z początkiem drugiej fazy tworzenia można będzie wybierać oraz ulepszać trzy nowe nowatorskie systemy obronne:
Snop światła
Struktura obronna wystrzeliwująca promień, który wytraca obrażenia wraz z dystansem.
Dzwon herosów
Wzmacnia punkty życia i obrażenia broniących herosów, póki nie zostanie zniszczony.
Rój bomb
Bomby wylatują niczym z gniazda, zadając obrażenia wszystkim jednostkom naziemnym oraz powietrznym, które zdołają trafić.
Ta faza tworzenia ma potrwać cztery miesiące i rozpocznie się kilka dni po aktualizacji.
Przedstawiamy luksusowy sklep!
W sklepie pojawiła się nowa zakładka... witamy w luksusowym sklepie! To właśnie tam Wodzowie z najnowszymi ratuszami mogą wydawać iskrzące kamienie i zdobywać wyjątkowe nagrody! Luksusowy sklep dostępny jest w drugiej od końca zakładce sklepu. Widoczny jest jedynie dla graczy, którzy posiadają lub mogą zdobyć iskrzące kamienie.
Czym są iskrzące kamienie> Jak mogę je zdobyć?
Zdobywaj iskrzące kamienie poprzez ulepszenia nowatorskich systemów obronnych i doładowywanie struktur. Iskrzące kamienie można wydawać w luksusowym sklepie na wyjątkowe nagrody, takie jak nowa dekoracja, przebranie Budowniczego oraz efekty doładowania dekoracji.
Każde doładowanie przyznaje 10 iskrzących kamieni.
Każde ulepszenie nowatorskich systemów obronnych przyznaje 8 iskrzących kamieni.
Za wszystkie poprzednie doładowania oraz usunięte ulepszenia nowatorskich systemów obronnych również zostaną przyznane iskrzące kamienie, gdy aktualizacja wejdzie w życie.
Dostępne tuż po otwarciu luksusowego sklepu:
Jedno przebranie Meteorytowego Budowniczego, możliwe do zdobycia jednorazowo. Po zakupieniu przebrania Meteorytowego Budowniczego, można stuknąć dowolną chatę Budowniczego i wybrać pomiędzy standardowym a nowym przebraniem. Przebranie, na chwilę obecną, zostanie zmienione dla wszystkich Budowniczych.
Jedna wyjątkowa dekoracja Osady Głównej, możliwa do zdobycia jednorazowo.
Efekt doładowania dla wybranej dekoracji. Można kupić go wielokrotnie i użyć na dowolnej dekoracji. Pięknie dzięki niemu lśnią!
Z myślą o nowym przebraniu, każdy Budowniczy zyskał model 3D, tak jak strażnicy oraz herosi.
Jakość rozgrywki
Ekran informacji o szkieletach stworzonych przez pułapkę szkieletową.
Wyświetlanie tła Bazy Budowniczego podczas wybory przebrania dla herosów Bazy Budowniczego.
Nowy, specjalny ekran wyświetlany po zakończeniu bitew w trybie odwetu.
Wyświetlanie jednostek w dzienniku bitwy w następującej kolejności od lewej do prawej: oddziały, maszyny oblężnicze, herosi, zaklęcia, sztandary klanu, oddziały zamku klanu, maszyny oblężnicze zamku klanu, zaklęcie zamku klanu.
Zmiany w balansie
Poprawiliśmy balans Księcia Minionów podczas obrony. Zmniejszyliśmy jego punkty życia o 1000, za to każde jego wyposażenia zyskało o 500 punktów życia więcej.
Klany, które osiągnęły przynajmniej poziom 7, mogą teraz przekazywać jedno dodatkowe zaklęcie, dzięki czemu klany ze wszystkimi korzyściami mogą przekazywać aż do 4 zaklęć.
Poprawki
Meteorowy golem nie będzie się już zawieszał przy atakowaniu szkieletów.
Ekran szczegółów bitwy będzie pozostawał otwarty.
Wielkiemu Strażnikowi łatwiej będzie podążać za meteorowymi golemami.
Przycisk wojska stolicy już nie będzie wyszarzony, kiedy wojsko jest pełne.
Działo na wozie oraz mag elektroognia w Bazie Budowniczego można teraz aktywować natychmiastowo.
Działo na wozie w Bazie Budowniczego pokazuje teraz swój zasięg po jego rozmieszczeniu.
Zmiany w sklepie ligowym wojny klanów
Wprowadziliśmy następującą zmianę w sklepie ligowym wojny klanów: koszt mikstury zasobów zostanie zwiększony z 5 do 10 medali ligi wojny klanów.
Chcemy, zachęcić w ten sposób graczy, by wydawali swoje medale na nagrody ze sklepu ligowego wojny klanów bardziej regularnie i stale rozwijali swoje Osady, zamiast oszczędzać.
Ulepszenia trybu rankingowego
W bitwach rankingowych, wojnach klanów oraz ligach wojny klanów nie można już używać tymczasowych oddziałów i zaklęć.
Łączenie graczy w cotygodniowej grupie turniejowej będzie teraz mniej przewidywalne.
Zmiany związane z nieaktywnością ligach rankingowych.
Przed aktualizacją, bycie nieaktywnym w trybie rankingowym (nie logowanie się do gry lub nie rozgrywanie bitew mimo logowania) przez czas jednego turnieju skutkowało zachowaniem aktualnej ligi oraz zyskaniem bonusu za tydzień nieaktywności. Jeśli gracz nie zapisał się jednak na kolejny turniej przed końcem turnieju w aktualnym tygodniu (poniedziałek, 5:00 czasu UTC), skutkowało to degradacją o jedną ligę za każdy tydzień nieaktywności.
Po aktualizacji, nie aktywność gracza (nie logowanie się do gry lub nie rozgrywanie bitew mimo logowania) przez czas jednego turnieju poskutkuje zachowaniem aktualnej ligi oraz zyskaniem bonusu za tydzień nieaktywności. By zachować pozycję w lidze w kolejnym tygodniu, gracz będzie musiał zapisać się na kolejny turniej przed jego rozpoczęciem (wtorek, 5:00 czasu UTC).* Jeśli gracz nie zapiszę się na turniej w aktualnym tygodniu przed godziną 5:00 czasu UTC w piątek, na ekranie bitwy zostanie wyświetlone ostrzeżenie o ryzyku degradacji, jeśli gracz nie zapisze się na kolejny turniej przed jego rozpoczęciem.
Poniżej przedstawiono zmiany w procentach awansów oraz degradacji, a także liczbę bitew w danych ligach.
| | Zmiana w procencie awansu | Zmiana w procencie degradacji | Zmiana maks. liczby bitew na tydzień | |
| --------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------ | --- |
| Liga 7 | +5% | | |
| Liga 16 | +5% | | |
| Liga 17 | +5% | | |
| Liga 18 | +5% | | |
| Liga 19 | +5% | | |
| Liga 20 | +5% | | |
| Liga 21 | +5% | | |
| Liga 22 | +5% | | -2 |
| Liga 23 | +5% | | -2 |
| Liga 24 | +5% | | |
| Liga 25 | +5% | | -4 |
| Liga 26 | +5% | | |
| Liga 27 | +5% | | |
| Liga 28 | +10% | +5% | |
| Liga 29 | +5% | +5% | |
| Liga 30 | +5% | +5% | |
| Liga 31 | +5% | +5% | |