A Rafa é natural do Ceará (Icó) e é apaixonada pelo Clash of Clans desde 2014. A sua paixão pelo jogo e desmotivação no trabalho como Supervisora, fez com que tomasse a decisão corajosa de largar seu emprego formal e se dedicar a tempo inteiro à criação de conteúdo de Clash of Clans! Depois de 2 anos no Programa de Criadores Supercell, e 3 anos no total criando conteúdo dos nossos jogos, ela se tornou uma Super Criadora Supercell!