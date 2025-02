Chegando a sua 5ª edição, o CC Clash traz mais uma competição inusitada, no maior embalo das celebrações do Campeonato Mundial de Clash of Clans! Nessa edição, preparamos um formato além de muito legal de assistir, também acessível e fácil de jogar. Leia mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa Etapa Mensal.