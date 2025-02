No CC Clash: Full Walk as estrelas serão as Curadoras! Sim, é isso mesmo que você está pensando, nessa etapa mensal teremos Walk de TODOS os heróis, pois os participantes só poderão usar nas suas composições de ataque Curadoras, Heróis e Máquinas de Cerco.



Como prometido, nessa edição teremos guerras mistas para jogadores com vilas de Centro da Vila nível 10, 11, 12, 13 e 14, classificando 2 jogadores de cada CV para jogarem a Final Mensal com os Criadores de Conteúdo. Fazendo assim uma etapa ainda mais divertida e cheia de surpresas! E fiquem ligados, ainda teremos etapas mensais para outros CVs e Base do Construtor!