A equipe do CC Clash mais uma vez se superou e conseguiu trazer o trio de transmissão mais ÉPICO de SEMPRE! Marinaul se junta a dupla FernanDon e Bruna7Cr nas narrações e comentários das guerras das Finais Mensais do CC Clash! Ou seja, muitas cenas fortes e mitagens nos ataques e também nas transmissões!



O Esquenta será hoje, dia 15 sexta-feira no canal do Jhon Clash, as transmissões das Classificatórias ficam com os criadores participantes no dia 20 e a Final Mensal desse mês será no canal do Marinaul dia 22, sexta-feira!