A base do construtor foi feita visando um estilo de jogo mais rápido e focado do que a vila principal. É onde você pode conseguir uma batalha rápida para se desafiar. Logo no começo, é possível ver alguém atacando você e perceber que posicionar armadilhas nos pontos certos pode frustrar por completo o ataque de alguém. E dá para sentir a importância de cada tropa mobilizada.





Mas conforme a base do construtor foi crescendo e ganhando níveis, ela passou a parecer uma versão menos complexa da vila principal. As batalhas simultâneas podem parecer uma pura questão de sorte: às vezes você joga mal e ganha, outras você faz tudo com perfeição e perde. Também não estamos satisfeitos com várias outras coisas e sabemos que os jogadores compartilham dessa opinião.





Acreditamos que a base do construtor precise de uma grande repaginação para corresponder às promessas e metas iniciais. Há muita coisa bacana na base do construtor e vamos elaborar um estilo de jogo que combine com ela para que mais pessoas aproveitem a base por si só e aguardem as novidades com empolgação. Não queremos que as pessoas só joguem na base do construtor por conta dos benefícios gerados na vila principal. Esse é um dos maiores desafios da nossa equipe e estamos animados para encará-lo. Ao trabalhar na capital do clã, percebemos que podemos fazer grandes mudanças na jogabilidade sem perder a essência de Clash of Clans.