Oi, Bruna! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Alou pessoal! Sou de São Paulo - SP, tenho 27 anos e comecei a jogar em 2014. Na época, quem me apresentou o jogo foi o André (meu namorado). Ele estava completamente vidrado no jogo Clash of Clans.





Há quanto tempo você cria conteúdo?

Eu comecei a criar conteúdo no final de 2019, para ajudar o meu clã a melhorar seus ataques... Então, eu fazia tutoriais ensinando o que sabia para ajudar a trazer melhores resultados pro Elite Grief BR! Fomos um dos primeiros clãs brasileiros a chegar na Liga de Clãs Campeão 1... que nostalgia e que orgulho! hahah

Depois fui me interessando por trazer conteúdo competitivo ao vivo e trazer as maiores guerras do cenário em lives. Com o tempo desenvolvi um estilo diferente de narração (técnica porém descontraída) e foi assim que a Supercell me notou.





Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?

O máximo foi 5818; Inclusive muitos acabaram conhecendo o meu canal por conta de um vídeo com o ClashLand mostrando alguns ataques de uma temporada que peguei TOP2 no Push Brasil.

Mas meu foco nunca foi alcançar muitos troféus. O ápice do jogo, pra mim, sempre foram as estratégias e vitórias nas guerras, claro!





Do que você mais gosta em Clash of Clans?

Acabei respondendo acima! Hahah

Depois de 7 anos jogando, continuo sentindo um frio na barriga quando faço um ataque na guerra/torneio! A adrenalina em cada segundo do ataque, em cada detalhe da execução é algo muito único. A euforia de dar um PT que define a guerra, a felicidade quando você vê a sua equipe unida pra trazer a vitória, isso tudo é o que eu mais amo no Clash of Clans.

Hoje sou mais envolvida na narração que em competir, então eu acabo vendo com frequência ataques dos maiores jogadores do mundo e é impressionante como até hoje é surpreendente e estou sempre aprendendo novidades.





Qual é a sua tropa preferida atualmente e por quê?

Minha tropa preferida sempre foi o corredor, porque lá no CV8 eu conheci o Surgical Hogs. Então foi meio que a primeira estratégia que eu aprendi, e por isso tenho um carinho especial pelo Hog Riiiiider!





Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash of Clans?



Uma das minhas melhores lembranças foi o meu primeiro PT na base de um Criador/Jogador que eu sou fã, que é o Marinaul.

Disputar contra a equipe dele na época (INTZ) e jogar de igual pra igual em uma final contra uma equipe que eu idolatrava, foi algo especial que eu guardo com muito carinho.

Outra lembrança épica foi a primeira vez que apresentei uma Live Oficial da Supercell em 2020.

Ver a minha fotinha apresentada como Caster Oficial no Brasil foi algo que fez os meus olhinhos brilharem... E lembro do carinho e orgulho do meu clã, ao me ver lá nos representando.





Você tem dicas ou conselhos para os jogadores?

Se pretende melhorar seus resultados é muito importante que você assista o seu replay e encontre o que deu errado no seu hit. Assim você cria uma bagagem de conhecimento e sabe o que precisa ser feito pra melhorar no próximo hit.

E divirta-se! O Clash é um jogo muito melhor quando as experiências são compartilhadas com o seu clã!







Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Um dos meus vídeos favoritos é um vídeo que eu mostro como melhor funcionam os PETS no CV14.

Atualmente, o meu conteúdo é mais focado em transmissões ao vivo, e uma live que marcou foi a Primeira Qualificatória para o Mundial desse ano. Foram 10 horas ao vivo solo! Ali eu superei os meus limites e busquei trazer o melhor até à última guerra.