Oi, FernanDON! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Salve Galera!! Sou de Resende-RJ, tenho 43 anos e comecei a jogar Clash em 2013. Na época quem me mostrou o game foi o meu padrinho de casamento kkkkkkkkkk e desde então não parei mais de jogar!!







Há quanto tempo você cria conteúdo?



Comecei a criar conteúdo de Clash em 2015, porém, era apenas gravando meus PTs e também alguns recaps das guerras do meu clã. Mas foi a partir de Junho de 2018 que eu realmente decidi criar outro tipo de conteúdo relacionado ao Clash e foi aí que surgiu a ideia de tentar transmitir as guerras de clãs, mostrando o máximo de ataques em live. Mas na época era bem mais complicado porque a galera não gostava de deixar mostrar as guerras porque queimava os layouts mostrando os ataques! Inclusive, queria agradecer a 2 pessoas que na época sempre deixavam eu mostrar as guerras, o Lucas Sossa do HB e o Max do antigo clã Meteora!!





Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?

Eu nunca fui de fazer push, porém, eu fiz uma série no canal tentando chegar aos 6k de troféus, mas o máximo que consegui foi 5722 :(







Do que você mais gosta em Clash of Clans?

O que eu mais gosto são a guerras! Aquela sensação de fazer um ataque decisivo para ganhar a guerra, a adrenalina de fazer um ataque em live kkkk (mão gelada, coração a 200/h).







Qual é a sua tropa preferida atualmente e por quê?

A tropa que mais gosto são os Corredores! Desde o início, quando comecei a jogar, assim que consegui liberar, comecei a treinar e até hoje é a que mais uso. Até hoje, inclusive, uso a combinação de Hogs com Mineiros :) HogMiner é top d+.







Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash of Clans?

Aqui vou ter que falar de algumas porque uma só é pouco :)



A primeira foi quando meu canal apareceu in-game, se não me engano era uma guerra da seleção Brasileira pela CWC.



A segunda lembrança foi quando o Kayo e o Marco (devo tudo isso a eles) me chamaram para ser parceiro da Supercell! Nesse dia eu nem conseguia acreditar de tão top que foi o convite!!



A terceira e mais recente inclusive, foi nas finais do mundial desse ano, onde fiz um cosplay de SuperDON.



E o mais TOPPPPP, com certeza, que ficou marcado na minha alma e lógico, na minha carreira como caster, foi receber o convite da Supercell em 2019 para ir para a Alemanha narrar as finais do mundial presencial!







Você tem dicas ou conselhos para os jogadores?

Farm, farm e farm!! Se não farmar não fica full e CoC é vida!! E se usar meu código de apoiador (fernandon) o farm melhora em 200% :)







Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Na verdade não foi um video mas sim uma live! Foi quando a INTZ foi campeã do torneio de CV10 pela ESL. Foram quase 8 horas de live junto com a galera torcendo muito!!