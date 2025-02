Oi, Jhon! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Olá! Para quem não me conhece, me chamo Jhonata! Jhon é um apelido que sempre gostei e acabei adotando para o meu canal! Tenho 20 anos, sou de Campos Dos Goytacazes (RJ) e comecei a jogar Clash of Clans em 2014!





Há quanto tempo você cria conteúdo?

Crio conteúdo há mais de 5 anos, comecei no dia 9 de Novembro de 2016... Com muitos altos e baixos consegui chegar onde estou hoje em dia, e fico muito feliz que a galera vem curtindo meu conteúdo também!





Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?

5461 troféus foi o meu máximo dentro do jogo, consegui essa quantidade no último push que fiz quando eu era CV13, porém quero bater meu próprio record agora no cv14, em breve.





Do que você mais gosta no Clash of Clans?

Além de ser um jogo que amo demais jogar, o Clash of Clans me proporcionou um trabalho onde consigo ajudar a minha família e ainda me divertir jogando o jogo com várias pessoas diferentes que conheci através do jogo.





Qual é a sua tropa preferida atualmente e por quê?

Atualmente o mineiro é minha tropa preferida pois é com ele que todos meus ataques funcionam, uso ele para tudo... Uso full mineiro no Farm, Hogminer nas Guerras e muito mais.





Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash of Clans?

A minha melhor lembrança foi quando eu comecei a jogar... Eu e todos os meus amigos começamos a jogar juntos e até chegamos a formar um clã para cada um poder se ajudar e crescer simultaneamente, foi muito divertido e também foi com essa iniciativa de jogo que gosto de jogar Clash of Clans até hoje, junto com os inscritos do meu canal.





Você tem dicas ou conselhos para os jogadores?

Uma dica que sempre passo para todos é que não rushem de jeito nenhum a Vila, falo isso por experiência própria pois demorei demais para aprender certas estratégias e também pra evoluir no Clash por conta da minha vila ser totalmente rushada e isso limitava qualquer coisa que eu tentasse fazer dentro do jogo.





Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Gosto muito de produzir vídeos sobre curiosidades, porém o meu vídeo preferido foi sobre eu ter colocado todas as minhas Vilas para participar sozinho nas Ligas das Guerras de Clãs, e o mais incrível de tudo isso é que eu consegui classificar o meu próprio clã com apenas as minhas contas, isso foi muito insano!