Oi, Lucas! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Olá! Aqui é o Lucas Felix, também conhecido como "ClashDicas", criador do site "Clash of Clans Dicas" e alguns outros aí, que jogadores de games da Supercell devem conhecer. Tenho 29 anos, sou de Goiânia/GO e trabalho como criador de conteúdo no site de Clash há 8 anos.

Conheci o jogo em 2013, no ranking de apps mais baixados do Google Play. Passando alguns meses no jogo me surgiu a ideia de começar uma página onde compartilharia dicas para iniciantes, notícias do Clash e layouts para a comunidade BR.

Na época que comecei o site, a Supercell não tinha os perfis nas redes sociais em português, então sempre que surgia alguma novidade relacionada ao jogo, traduzia rapidamente e publicava no site, para os jogadores que não dominavam o inglês ficarem por dentro do que chegaria no jogo (Sneak Peeks).

Não demorou muito para o site crescer e se tornar referência para muitos, como principal fonte de notícias do jogo. Então em 2015 surgiu a oportunidade de me tornar o primeiro parceiro oficial da Supercell no Brasil, recebendo conteúdo com antecedência para trazer para a comunidade acompanhar.

Desde então o site passou por algumas mudanças e atualmente tenho focado em fazer cobertura de atualizações e notícias relacionadas ao jogo. Sigo firme e forte no Clash! 💪





Há quanto tempo você cria conteúdo?

Estou criando conteúdo na internet já faz mais ou menos 11 anos, mas no site "Clash of Clans Dicas" há 8 anos.





Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?

Nunca foquei em fazer Push, sempre fiquei no farm, então só fui até aos 3.500. Mas tá aí algo legal para fazer, vou focar em um Push em breve para ver até onde vou!





Do que você mais gosta em Clash of Clans?

Gosto da interação entre os membros dos clãs, das amizades que surgem deles e da animação de todos para completar os Jogos do Clã!





Qual é a sua tropa preferida atualmente e por quê?

Minha tropa favorita sempre foi o Corredor! "Hog Riderrrr!!!" Gosto da jogabilidade dele e do carisma nas animações em que aparece.





Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash of Clans?

Minha melhor lembrança é de um dos primeiros clãs que eu participei quando comecei a jogar, lá todos eram bastante ativos, a qualquer momento que entrava no jogo tinha alguém para conversar no chat.

Falando sobre a parceria com a Supercell, meu melhor momento foi quando fui convidado para visitar a sede da Supercell, em Helsinki, em 2016, na atualização do Lançador. Fui junto com o Nery, lá conheci pessoalmente todos os envolvidos no desenvolvimento do jogo que tanto amo, acompanhei os bastidores de tudo, conheci a cultura Finlandesa, fiz vários passeios pela cidade e levei para casa muitos brindes para sortear pra comunidade!





Você tem dicas ou conselhos para os jogadores?

Meu conselho é para lembrarem que o jogo é feito para se divertirem e para definirem metas menores até alcançarem uma maior! Não se fruste por errar algum ataque, demorar para bater alguma meta pessoal ou algo do tipo, isso faz parte do jogo, com prática você se tornará cada vez melhor.





Dos posts que você já fez, qual é o seu preferido?

Não é um post em específico, mas os da cobertura que fiz da ClashCon no site, em 2015. 🤩 Na época fiz vários posts e um Liveblog comentando todos os acontecimentos do evento, inclusive a épica revelação do Centro de Vila 11. Ainda tenho esperança do evento retornar e que eu consiga participar! 🤞