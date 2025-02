Sexta-feira, 25 de Fevereiro às 21h00

A criadora de conteúdo NiKiTA transmitirá o evento "SOMENTE PARA MULHERES" para CV14. A Guerra é 5v5, 5 jogadoras atacam e 5 jogadoras defendem.

As jogadoras deverão atacar seu espelho na guerra e os ataques serão com tempo marcado. (Exemplo: O número 1 no mapa do CLÃ CENAS FORTES ataca o número 1 no mapa do CLÃ NÍVEL EXTREMO, dentro do tempo predeterminado)



As jogadoras que efetuarem o ataque fora do tempo serão desclassificadas.

Premiação:



1º Lugar - 1500 Gemas



2º Lugar - 1000 Gemas



3º Lugar - 500 Gemas



Como participo?

Poderá participar quem for CV14 e se inscrever no servidor de Discord "HoLoWiWi Marinaul".