Terça-feira, 14 de Dezembro às 20h00



Terá torneio da Base do Construtor de Casa do Construtor 9, no canal do Markin Clash. Será uma eliminatória simples (1v1). Os 3 primeiros lugares receberão premiação em Gemas.



Premiação:



1º Lugar - 1000 Gemas



2º Lugar - 500 Gemas



3º Lugar - 250 Gemas



Como participo?

Poderá participar quem tiver Casa do Construtor 9 e estiver no início da live.