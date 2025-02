Quarta-feira, 09 de Março às 20h00 BRT

No canal da RafaCoCBr, junto com a Bruna7Cr, será realizada uma Guerra 5v5 ou 10v10, de acordo com a procura no momento da inscrição. A Guerra Amistosa terá 15 minutos de preparação e 1 hora de Guerra se for 5v5, e 2 horas de Guerra se for 10v10.

Premiação:



1º Lugar - 2000 Gemas



2º Lugar - 1500 Gemas



3º Lugar - 1000 Gemas

Os critérios para premiação são:

1 - PT (100% de destruição)

2 - PT em menor tempo



3 - Quantidade de Estrelas + Porcentagem