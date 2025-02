A SEMANA CLASH ON da Rafacoc está de volta e pela primeira vez com uma edição EXCLUSIVA e aberta para toda a comunidade de língua portuguesa!



Durante 5 dias, jogadores de vários Centros da Vila entrarão em batalhas insanas em busca de conquistar prêmios INCRÍVEIS e, acima de tudo, o título de Rei/Rainha do Centro da Vila!

Para participar, a inscrição antecipada será feita através da ABA Comunidade do canal Rafacoc no Youtube, vagas restantes, caso tenham, serão abertas no início da transmissão, através de um convite enviado pelo jogador para um dos Clãs.



Os jogadores serão distribuídos de forma 100% aleatória, sendo um torneio com 30 participantes de cada Centro da Vila.